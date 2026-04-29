КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Saeco PicoBaristo Автоматична кавомашина Saeco

Більше не доступний

Підтримка

Saeco PicoBaristoАвтоматична кавомашина Saeco

SM5473/10

Saeco PicoBaristo Автоматична кавомашина Saeco

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM5473/10 - English (US)

  • PDF файл, 955.3 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 388.3 kB
  • 13 March 2026

Запасні частини та аксесуари

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти