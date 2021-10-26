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  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
  • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку

Більше не доступний

Saeco PicoBaristoАвтоматична кавомашина Saeco

SM5479/10

4.6
| (10) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
Відкрийте для себе світ кави, спробувавши такі звичайні рецепти, як еспресо та капучіно, або спеціальні кавові напої, як американо чи еспресо макіато
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Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку

  • Молочна система LattePerfetto

  • Керамічні жорна: 10 налаштувань помелу

  • Приготування кави за власним рецептом

  • AquaClean

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)

Швидке приготування з високоефективним бойлером для води

Швидке приготування з високоефективним бойлером для води

Бездоганна кава вимагає ідеальної температури. Корпус нашого високоефективного термоблока виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, що дає змогу швидко нагріти воду до оптимальної температури.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

10

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

4
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

После покупки прошло 2 месяца

Очень довольна. Ранее видела эту машину у друзей, за 4 года научилась у них и пользоваться. Когда захотела сама купить, искала именно эту модель, так как видела ее довольно долго в эксплуатации. Полазила на форумах мастеров кофемашин и не нашла эту, что сочла еще одним плюсом. Кофеманка в моей семье только я, но теперь муж и дети с удовольствием пьют латте и каппучино, благо я могу для них выбирать крепость напитка.

Плюси

Легкость использования

Мінуси

"Присадила" на кофе всю семью

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

05/11/2020

Україна

Україна

Готує дуже смачну каву. Рекомендую!

Кавоварка стала нашим новим другом. Одна кнопка, і кава виготовляється сама. Запах свіжомеленої кави піднімає настрій та бадьорість по всьому офісу. Сучасний елегантний дизайн. Сама кава виходить, як у професійних кав'ярнях. Утримувати кавову машину в чистоті не проблема, деталі легко знімати та промивати, що потрібно, вода з рідиною і все чисто. Рекомендую!!

Плюси

все Чудово

Мінуси

ціна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

07/05/2020

Україна

Україна

Смачна кава!

Хороша кавова машина користуюсь більше року, є великий різновид напоїв, молочник можна зберігати в холодиньнику, легка в користувані, все можна регулювати в ній кількість води, крепкість кави, кількість молока, кава з цієї кофемашини дуже смачна. Рекомендую!

Плюси

Легка в догляді, смачна кава!

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

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      Примітки

      1. З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      2. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.