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Молочна система LattePerfetto
Керамічні жорна: 10 налаштувань помелу
Приготування кави за власним рецептом
AquaClean
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)
Бездоганна кава вимагає ідеальної температури. Корпус нашого високоефективного термоблока виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, що дає змогу швидко нагріти воду до оптимальної температури.
4.6
з 5
10
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Люсинда
26/10/2021
Україна
После покупки прошло 2 месяца
Очень довольна. Ранее видела эту машину у друзей, за 4 года научилась у них и пользоваться. Когда захотела сама купить, искала именно эту модель, так как видела ее довольно долго в эксплуатации. Полазила на форумах мастеров кофемашин и не нашла эту, что сочла еще одним плюсом. Кофеманка в моей семье только я, но теперь муж и дети с удовольствием пьют латте и каппучино, благо я могу для них выбирать крепость напитка.
Плюси
Легкость использования
Мінуси
"Присадила" на кофе всю семью
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
kost_xiii
05/11/2020
Україна
Готує дуже смачну каву. Рекомендую!
Кавоварка стала нашим новим другом. Одна кнопка, і кава виготовляється сама. Запах свіжомеленої кави піднімає настрій та бадьорість по всьому офісу. Сучасний елегантний дизайн. Сама кава виходить, як у професійних кав'ярнях. Утримувати кавову машину в чистоті не проблема, деталі легко знімати та промивати, що потрібно, вода з рідиною і все чисто. Рекомендую!!
Плюси
все Чудово
Мінуси
ціна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Щербатюк
07/05/2020
Україна
Смачна кава!
Хороша кавова машина користуюсь більше року, є великий різновид напоїв, молочник можна зберігати в холодиньнику, легка в користувані, все можна регулювати в ній кількість води, крепкість кави, кількість молока, кава з цієї кофемашини дуже смачна. Рекомендую!
Плюси
Легка в догляді, смачна кава!
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.