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Saeco PicoBaristo Автоматична кавомашина Saeco
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SM5479/10
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EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM5479/10 - English (US)
User Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
Таблетки для видалення кавової олії
Пакетики з очищувачем каналів для молока
Аксесуари для обслуговуванняФільтр для води і проти накипу
Засіб для видалення накипу з кавомашини
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