Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Кава
Усі серії
Saeco GranAroma Автоматична кавомашина
Підтримка
SM6480/00
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
EDC 582 SM6480 SM6580 SM6582 SM6585 - English (US)
Important Information Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
Таблетки для видалення кавової олії
Пакетики з очищувачем каналів для молока
Аксесуари для обслуговуванняФільтр для води і проти накипу
Засіб для видалення накипу з кавомашини
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти