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Saeco GranAroma Автоматична кавомашина

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Saeco GranAromaАвтоматична кавомашина

SM6480/00

Saeco GranAroma Автоматична кавомашина

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Інструкції і документація

EDC 582 SM6480 SM6580 SM6582 SM6585 - English (US)

  • PDF файл, 633.8 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine

  • PDF файл, 1.6 MB
  • 13 May 2026

Запасні частини та аксесуари

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