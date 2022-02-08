КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
  • Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час

Більше не доступний

Saeco XelsisАвтоматична кавомашина Saeco

SM7685/00

4.9
| (31) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час
До 15 популярних у світі рецептів: від традиційних еспресо й капучино до особливих кавових напоїв, як-от американо. Просто проведіть пальцем по сенсорному екрану, щоб вибрати напій і за бажанням персоналізувати його за допомогою нашого інтуїтивного регулятора Coffee Equalizer™.
Переглянути всі переваги

Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час

  • Молочна система Latte Perfetto

  • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу

  • Персоналізація напоїв Coffee Equalizer™ + 8 профілів користувачів

  • Дисплей зі сенсорним екраном

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

8 профілів: просто зберігайте власні смакові уподобання

8 профілів: просто зберігайте власні смакові уподобання

Улюблені смаки можна зберігати у щонайбільше 8 користувацьких профілях на зручному дисплеї

Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-961326

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

31

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

2
1

08/02/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Отличная модель

Я очень довольна кофемашиной!!! Кайф получаю от приготовления кофе

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

12/10/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Кофе, как в кофейне

Бывают моменты в жизни, когда можно просто отвлечься - остальное, для тебя, сделает кофемашина.

Плюси

Полный автомат, никаких дополнительных действий. Уровень шума - не раздражает. Большой контейнер для кофе. Кофейный эквалайзер и возможность сохранения профилей.

Мінуси

Очень спорное решение для трубки подачи молока. Есть сложности - достать контейнер для воды.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

08/11/2020

Україна

Україна

Чудова кавоварка

Чудова кавоварка. Маю різну побутову техніку Філіпс. Рекомендую.

Плюси

За

Мінуси

Ні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      2. Маркування енергоспоживання: клас B, згідно зі Swiss Energy Label та на основі стандартного методу вимірювання EN 60661.