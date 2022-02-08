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Більше не доступний
Молочна система Latte Perfetto
Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Персоналізація напоїв Coffee Equalizer™ + 8 профілів користувачів
Дисплей зі сенсорним екраном
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Улюблені смаки можна зберігати у щонайбільше 8 користувацьких профілях на зручному дисплеї
Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)
Нагороди
4.9
з 5
31
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Ksunia
08/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Отличная модель
Я очень довольна кофемашиной!!! Кайф получаю от приготовления кофе
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Ndyga
12/10/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Кофе, как в кофейне
Бывают моменты в жизни, когда можно просто отвлечься - остальное, для тебя, сделает кофемашина.
Плюси
Полный автомат, никаких дополнительных действий. Уровень шума - не раздражает. Большой контейнер для кофе. Кофейный эквалайзер и возможность сохранения профилей.
Мінуси
Очень спорное решение для трубки подачи молока. Есть сложности - достать контейнер для воды.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Viktor/1972
08/11/2020
Україна
Чудова кавоварка
Чудова кавоварка. Маю різну побутову техніку Філіпс. Рекомендую.
Плюси
За
Мінуси
Ні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis SM7685/00 Автоматична кавомашина Saeco
Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
Маркування енергоспоживання: клас B, згідно зі Swiss Energy Label та на основі стандартного методу вимірювання EN 60661.