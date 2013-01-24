Найбільш вдосконалена кавомашина Saeco на цей час

До 15 відомих у світі рецептів: від звичайного еспресо та капучіно до спеціальних кавових напоїв на кшталт кави з молоком та американо. Просто проведіть пальцем по сенсорному екрану, щоб вибрати напій і за бажанням персоналізувати його за допомогою нашого інтуїтивного регулятора Coffee Equalizer™. Переглянути усі переваги