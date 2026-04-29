Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Кава
Усі серії
Saeco Xelsis Автоматична кавомашина Saeco
Більше не доступний
Підтримка
SM7685/00
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Quick start guide Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
EU Declaration of conformity Philips Xelsis Super-automatic espresso machine SM7685/00 - English (US)
Таблетки для видалення кавової олії
Пакетики з очищувачем каналів для молока
Аксесуари для обслуговуванняФільтр для води і проти накипу
Засіб для видалення накипу з кавомашини
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти