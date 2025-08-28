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Бритви для обличчя
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Електробритва Philips серії i9000 Prestige Ultra
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XP9404/46
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Чи можна замінити батарею бритви Philips?
Яку піну чи гель можна використовувати з бритвою Philips?
Чи сумісний мій телефон із додатком Philips GroomTribe?
Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?
Як почистити бритву Philips?
SH93Змінні бритвені головки
Shaver 5000, 7000, 8000Тример для носа
USB-кабель
ShaversЩіточка для очищення
Картридж Philips Quick Clean PodДля очищення бритв
З бритви Philips витікає вода
Я не можу під’єднати бритву Philips до додатка GroomTribe
Після використання бритви Philips у мене виникають проблеми зі шкірою
Моя бритва Philips не забезпечує належних результатів
Моя бритва Philips не працює
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