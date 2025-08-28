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Електробритва Philips серії i9000 Prestige Ultra

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Електробритва Philips серії i9000 Prestige Ultra

XP9404/46

Електробритва Philips серії i9000 Prestige Ultra

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  • Як почати користуватися бритвою Philips i9000 | Посібник із налаштування й першого використання
    Як почати користуватися бритвою Philips i9000 | Посібник із налаштування й першого використання
  • Як користуватися бритвою Philips i9000 | Покроковий посібник
    Як користуватися бритвою Philips i9000 | Покроковий посібник
  • Як замінити бритвені головки на бритві Philips i9000
    Як замінити бритвені головки на бритві Philips i9000
  • Як чистити бритву Philips i9000 | Посібник із чищення та догляду
    Як чистити бритву Philips i9000 | Посібник із чищення та догляду

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  • PDF файл, 7.1 MB
  • 19 February 2025

Список інгредієнтів - English (US)

  • PDF файл, 145.5 kB
  • 31 July 2026

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