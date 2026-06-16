КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Philips HomeRun серії 9000 Миючий робот-пилосос

Підтримка

Philips HomeRun серії 9000Миючий робот-пилосос

XU9100/10

Philips HomeRun серії 9000 Миючий робот-пилосос

До магазину

Скористайтеся всіма перевагами продукту

  • How to connect
    How to connect
  • How to map
    How to map
  • How to set up
    How to set up
  • FC_2024_Gemini9000_16x9_EN_Explore-02_Maintenance_HD_MASTER
    FC_2024_Gemini9000_16x9_EN_Explore-02_Maintenance_HD_MASTER

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Quick Start Guide XU9100/10

  • PDF файл, 7.5 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 642.1 kB
  • 24 March 2026

Запасні частини та аксесуари

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти