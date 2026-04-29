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Пилососи із функцією миття
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Серія 9000 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
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XW9463/10
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Додаток до посібника користувача
XW9463 XW9465 Quick Start Guide
Приладдя бездротового пилососа AquaTrioЗмінний фільтр
Засіб для миття підлоги PhilipsПідходить для всіх типів твердих підлог
Приладдя бездротового пилососа AquaTrioЗмінні щітки
Акумулятор і зарядний пристрійЛітій-іонний акумулятор 25,2 В
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