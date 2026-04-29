Служба підтримки Philips Зубна щітка Sonicare вібрує менш потужно

Якщо наведені нижче інструкції не допомагають, зв’яжіться з нами або натисніть тут, щоб подати онлайн-заявку на гарантійне обслуговування, і ми допоможемо вам отримати пристрій на заміну. Усі зубні щітки та іригатори Sonicare мають 2-річну гарантію.



Якщо зубна щітка вібрує слабше, ніж раніше, наведені нижче поради щодо усунення несправностей можуть допомогти вам знайти рішення.



Рекомендуємо виконати кроки у поданому нижче порядку. Перш ніж переходити до наступної дії, щоразу перевіряйте, чи вдалося вирішити проблему.

1. Повністю зарядіть батарею. Зубна щітка без повністю зарядженої батареї може потребувати більшої потужності, щоб вібрувати при її оригінальній продуктивності. Рекомендується заряджати її протягом ночі щонайменше 24 години.



Зарядні пристрої для всіх зубних щіток Sonicare різняться і не сумісні з іншими моделями Sonicare. Рекомендуємо заряджати зубну щітку за допомогою оригінального зарядного пристрою, який входить у комплект. 2. Вимкніть функцію EasyStart. Деякі зубні щітки мають функцію EasyStart, увімкнену за замовчуванням. Ця функція дозволяє зубній щітці повільно збільшувати рівень вібрації після кожного чищення. Збільшення вібрації відбудеться протягом перших чотирнадцяти сеансів. Якщо ви хочете, щоб зубна щітка вібрувала нормально, ми рекомендуємо вимкнути функцію EasyStart. 3. Замініть насадку для щітки. Це також може означати, що насадка для щітки зношена. Рекомендується замінювати насадку для щітки кожні три місяці. У нашому інтернет-магазині можна придбати нову насадку для щітки.



Якщо ви нещодавно замінили насадку для щітки, перейдіть до наступного кроку. 4. Змініть режим чищення. Вибраний режим впливає на рівень вібрації зубної щітки. Деякі режими чищення менш потужні, наприклад режим догляду за язиком (TongueCare) і режим делікатного чищення (Sensitive). Ми рекомендуємо збільшити вібрацію, змінивши режим чищення. Вимкніть зубну щітку й натисніть кнопку режиму/інтенсивності, щоб вибрати потрібний режим. 5. Змініть налаштування інтенсивності. Деякі моделі зубної щітки мають налаштування інтенсивності. Щоб дізнатися, чи зубна щітка має налаштування інтенсивності, читайте посібник користувача. Вибране налаштування інтенсивності може вплинути на рівень вібрації зубної щітки. Можна вибирати з-поміж різних рівнів інтенсивності. Зубна щітка автоматично підбере рівень інтенсивності залежно від насадки для щітки.



Під час чищення можна змінити інтенсивність, натиснувши кнопку режиму/інтенсивності. Регулювання інтенсивності неможливе, коли ручку вимкнено. У вас далі проблеми з зубною щіткою? Якщо жодна з цих порад не допоможе, можливо, зубна щітка має внутрішні пошкодження. Рекомендуємо подати запит на ремонт або заміну зубної щітки.