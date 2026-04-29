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Зубна щітка Sonicare вібрує менш потужно

Якщо наведені нижче інструкції не допомагають, зв’яжіться з нами або натисніть тут, щоб подати онлайн-заявку на гарантійне обслуговування, і ми допоможемо вам отримати пристрій на заміну. Усі зубні щітки та іригатори Sonicare мають 2-річну гарантію. 

Якщо зубна щітка вібрує слабше, ніж раніше, наведені нижче поради щодо усунення несправностей можуть допомогти вам знайти рішення.

Рекомендуємо виконати кроки у поданому нижче порядку. Перш ніж переходити до наступної дії, щоразу перевіряйте, чи вдалося вирішити проблему. 

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX6850/47 , HX6807/51 , HX6807/28 . Показати більше  ›

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