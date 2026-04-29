Зубна щітка Sonicare не вібрує

Якщо ваша зубна щітка не вібрує або не вмикається, скористайтеся порадами щодо усунення несправностей, щоб знайти рішення.
Радимо виконати дії в наведеному нижче порядку. Перш ніж переходити до наступної дії, щоразу перевіряйте, чи вдалося вирішити проблему.
Залишки зубної пасти можуть накопичуватися навколо кнопки живлення. Ці залишки спричиняють застрягання кнопки, що запобігає її увімкненню. Рекомендується чистити кнопку живлення і ділянку поблизу неї вологою ганчіркою.
Щоб зубна щітка із неповним зарядом батареї вібрувала, можливо, її потрібно дозарядити. Рекомендується заряджати її щонайменше протягом 24 годин. Щоб цього не сталося знову, зубну щітку завжди можна залишити на зарядному пристрої.
Якщо ви не користувалися зубною щіткою протягом місяця або більше, можливо, розрядилася батарея. Встановіть ручку на зарядний пристрій. Батарея заряджається, але для ввімкнення індикатора батареї може знадобитися кілька хвилин. Рекомендується заряджати зубну щітку щонайменше протягом 24 годин.
Спробуйте скористатися іншою розеткою, щоб повністю зарядити щітку. Несправне джерело живлення, під’єднане до зарядного пристрою, може призвести до того, що зубна щітка не буде заряджатися. У деяких країнах електрична розетка у ванній кімнаті має функцію безпеки, яка відключає джерело живлення. Перед тим як заряджати зубну щітку, перевірте, чи розетка працює.
Якщо ваша зубна щітка вмикається, а індикатори рівня батареї засвічуються, проте вібрації немає, зубна щітка має внутрішні пошкодження. Рекомендуємо подати заявку онлайн на ремонт або заміну.
Якщо жодна з цих порад не допоможе, можливо, зубна щітка має внутрішні пошкодження. Ми рекомендуємо вам зв’язатися з нами.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:HX6850/47 , HX6807/28 , HX6807/51 . Показати більше ›