Зубна щітка Sonicare не вібрує

Щоб зубна щітка із неповним зарядом батареї вібрувала, можливо, її потрібно дозарядити. Рекомендується заряджати її щонайменше протягом 24 годин. Щоб цього не сталося знову, зубну щітку завжди можна залишити на зарядному пристрої.



Якщо ви не користувалися зубною щіткою протягом місяця або більше, можливо, розрядилася батарея. Встановіть ручку на зарядний пристрій. Батарея заряджається, але для ввімкнення індикатора батареї може знадобитися кілька хвилин. Рекомендується заряджати зубну щітку щонайменше протягом 24 годин.

