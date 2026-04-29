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Зубна щітка Sonicare не вібрує

Якщо ваша зубна щітка не вібрує або не вмикається, скористайтеся порадами щодо усунення несправностей, щоб знайти рішення.

Радимо виконати дії в наведеному нижче порядку. Перш ніж переходити до наступної дії, щоразу перевіряйте, чи вдалося вирішити проблему. 
 

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX6850/47 , HX6807/28 , HX6807/51 . Показати більше  ›

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