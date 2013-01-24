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    Приложение по подбору лампы для транспортного средства


    Руководство состоит из 3 разделов и поможет выбрать правильную лампу для вашего транспортного средства


    Philips предлагает широкий ассортимент решений в сфере автомобильного освещения: галогенные и ксеноновые лампы для автомобильных фар, различные лампы для освещения салона и наружных осветительных приборов — стоп-сигналов, указателей поворота, фонарей заднего хода, задних фонарей, габаритных огней, фонарей аварийной сигнализации, багажника, перчаточного ящика и подсветки пола в салоне.

    Поскольку автомобиль должен освещать дорогу максимально ярким и безопасным образом, водителям стоит внимательно относиться к выбору ламп с учетом особенностей их автомобиля. Наш инструмент подбора автомобильных ламп поможет вам: просто выберите тип автомобиля, марку, модель, серию и желаемую технологию освещения — и наш инструмент покажет вам, какие световые решения Philips подойдут для указанных задач.

    Выберите тип ТС!

    Помощник по выбору автомобильных ламп
    Мотоциклетные лампы
    Мотоцикл
    Подбор ламп для грузовиков
    Грузовик

    * Галоген: по сравнению с минимальным стандартом, срок службы различается в зависимости от типа.

    Ксенон: по сравнению с минимальным стандартом (XV2: за исключением D2R, которые обеспечивают на 20 % больше обзора, и D5S, которые обеспечивают на 120 % больше обзора).

    *Отказ от ответственности*Отказ от ответственности

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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