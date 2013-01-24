

Philips предлагает широкий ассортимент решений в сфере автомобильного освещения: галогенные и ксеноновые лампы для автомобильных фар, различные лампы для освещения салона и наружных осветительных приборов — стоп-сигналов, указателей поворота, фонарей заднего хода, задних фонарей, габаритных огней, фонарей аварийной сигнализации, багажника, перчаточного ящика и подсветки пола в салоне.



Поскольку автомобиль должен освещать дорогу максимально ярким и безопасным образом, водителям стоит внимательно относиться к выбору ламп с учетом особенностей их автомобиля. Наш инструмент подбора автомобильных ламп поможет вам: просто выберите тип автомобиля, марку, модель, серию и желаемую технологию освещения — и наш инструмент покажет вам, какие световые решения Philips подойдут для указанных задач.