    Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

      5000 Series Выпрямитель

      BHS515/00

      Общая оценка / 5
      отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

      Создавайте любимые укладки с технологией ThermoShield. Оптимальная температура от корней до кончиков обеспечит меньше повреждений волос из-за перегрева. Ваши волосы будут блестящими и шелковистыми.

      Узнать обо всех преимуществах

      5000 Series Выпрямитель

      Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

      с технологией ThermoShield

      • Технология ThermoShield
      • Выпрямление на 50 % быстрее
      • Система ионизации для сияния волос
      • Пластины из керамики с аргановым маслом
      Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

      Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

      Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Ее датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков.

      Выпрямление на 50 % быстрее**

      Выпрямление на 50 % быстрее**

      Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат.

      Система ионизации для гладких, блестящих волос

      Система ионизации для гладких, блестящих волос

      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

      Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

      Этот выпрямитель оснащен керамическими пластинами с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.

      Плавающие пластины для бережной укладки

      Плавающие пластины для бережной укладки

      Современные плавающие керамические пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это обеспечивает равномерный нагрев и давление на волосы для оптимальной укладки.

      Выпрямление и завивка для разных образов

      Выпрямление и завивка для разных образов

      От прямых волос до естественных локонов или яркой завивки — вам все под силу. Какой образ выберете сегодня?

      Температурный диапазон от 120 °C до 230 °C

      Температурный диапазон от 120 °C до 230 °C

      Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 120 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.

      Длинные пластины 105 мм для быстрого и удобного выпрямления

      Длинные пластины 105 мм для быстрого и удобного выпрямления

      Длинные пластины 105 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

      Удобный и современный дисплей для отображения температуры

      Удобный и современный дисплей для отображения температуры

      Оцените удобную регулировку температуры со специальным регулятором и LED-дисплеем.

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

      Термостойкий коврик в комплекте

      Термостойкий коврик в комплекте

      Удобный и стильный термостойкий коврик позволяет брать выпрямитель с собой даже в поездки. Он также обеспечивает безопасное хранение выпрямителя дома и в путешествиях.

      • Аксессуары

        Термостойкий коврик
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8  м
        Напряжение
        110-240  В
        Время нагрева
        30 с
        Размер пластин
        25 x 105 мм
        Температурные настройки
        12
        Тип регулировки температуры
        • Регулятор нагрева
        • с LED-индикатором
        Температурный диапазон
        120–230 °C
        Автоматическое выключение
        Да, после 30 минут
        Питание выключено
        < 0,5 Вт

      • Дизайн

        Цвет
        Белый шелк

      • Особенности

        Шнур на шарнире
        Да
        Материал пластин
        Керамика с аргановым маслом
        Петелька для подвешивания
        Да
        Блокировка пластин
        Да
        Индикатор готовности к работе
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технологии бережного ухода

        Ионизация для бережной сушки
        Да
        Плавающие пластины
        Да

