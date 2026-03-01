Ключевые слова для поиска
BHS515/00
Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
Создавайте любимые укладки с технологией ThermoShield. Оптимальная температура от корней до кончиков обеспечит меньше повреждений волос из-за перегрева. Ваши волосы будут блестящими и шелковистыми.Узнать обо всех преимуществах
Выпрямитель
Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Ее датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков.
Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Этот выпрямитель оснащен керамическими пластинами с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.
Современные плавающие керамические пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это обеспечивает равномерный нагрев и давление на волосы для оптимальной укладки.
От прямых волос до естественных локонов или яркой завивки — вам все под силу. Какой образ выберете сегодня?
Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 120 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.
Длинные пластины 105 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.
Оцените удобную регулировку температуры со специальным регулятором и LED-дисплеем.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения
Удобный и стильный термостойкий коврик позволяет брать выпрямитель с собой даже в поездки. Он также обеспечивает безопасное хранение выпрямителя дома и в путешествиях.
