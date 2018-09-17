Новые и чистые фильтры захватывают нежелательные частицы из воздуха и оптимизируют воздушный поток, однако со временем фильтр может засориться, и устройство не сможет работать эффективно. В этом случае необходимо заменить фильтр.
Фильтры очистителей воздуха Philips обеспечивают максимальную скорость подачи чистого воздуха (CADR) — это лучшие фильтры для наших устройств. Они имеют уникальную конструкцию из прочных антибактериальных полипропиленовых волокон, склеенных с помощью ультразвука. Фильтры устойчивы к засорению, задерживают собранные частицы и препятствуют их попаданию обратно в воздух.
Остерегайтесь подделок, они похожи на наши фильтры по форме, но не обеспечивают эффективную фильтрацию частиц.
Найти название модели очистителя воздуха Philips очень легко. Просто посмотрите на заднюю панель изделия Philips. Здесь указано название модели, например "Очиститель воздуха Philips серии 1000" и т.д.
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Значение предупреждающих индикаторов фильтра
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Действие
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На экране отображается индикация "A3"
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Замените фильтр HEPA NanoProtect Series 3 (FY1410)
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На экране отображается индикация "C7"
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Замените фильтр NanoProtect AC (FY1413)
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A3 и C7 попеременно отображаются на экране
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Замените оба фильтра
FY1413/30
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Значение предупреждающих индикаторов фильтра
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Действие
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На экране отображается индикация "A3"
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Замените фильтр NanoProtect серии 3 (FY2422)
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На экране отображается индикация "C7"
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Замените фильтр NanoProtect AC (FY2420)
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A3 и C7 попеременно отображаются на экране
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Замените оба фильтра
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Значение предупреждающих индикаторов фильтра
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Действие
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На экране отображается индикация "A3"
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Замените фильтр NanoProtect серии 3 (FY3433)
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На экране отображается индикация "C7"
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Замените фильтр NanoProtect AC (FY3432)
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A3 andC7 display on the screen alternately
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Замените оба фильтра
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Значение предупреждающих индикаторов фильтра
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Действие
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На дисплее отображается индикация "A3", и загорается индикатор замены фильтра
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Замените фильтр NanoProtect серии 3 (FY5185)
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На дисплее отображается индикация "C7", и загорается индикатор замены фильтра
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Замените угольный фильтр NanoProtect (FY5182)
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A3 и C7 попеременно отображаются на экране, и горит индикатор замены фильтра
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Замените оба фильтра
Снимите весь упаковочный материал с нового фильтра. Установите новые фильтры в очиститель воздуха.
Вставьте вилку сетевого шнура
Перед началом работы: замените фильтр, если на экране мигает индикатор "A3/C7". Мойте руки после замены фильтра. Не дотрагивайтесь до гофрированной поверхности фильтра и старайтесь не вдыхать загрязняющие вещества, собранные из воздуха, которые находятся на фильтре.
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Значение предупреждающих индикаторов фильтра
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Рекомендации
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горит, и на экране появилась индикация "А5"
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Замените фильтр NanoProtect HEPA S3 (FY6172)
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горит, и на экране появилась индикация "C7"
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Замените фильтр NanoProtect AC (FY6171)
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горит, A5 и C7 попеременно отображаются на экране
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Замените фильтр NanoProtect HEPA S3 и фильтр NanoProtect AC
Снимите весь упаковочный материал с нового фильтра. Установите новые фильтры в очиститель воздуха.
Вставьте вилку сетевого шнура очистителя воздуха в розетку электросети. Чтобы сбросить счетчик срока службы фильтра, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд.
Запах пластика при первом использовании
В начале эксплуатации очистителя воздуха может ощущаться запах пластика.
Это не является неисправностью, запах полностью исчезает через несколько дней.
Однако если прибор издает запах гари, рекомендуем связаться с нами.
Фильтр загрязнен
Если фильтр очистителя воздуха ("A" и "B" на рисунке ниже) загрязнен, это может привести к появлению запаха пыли.
В этом случае замените фильтр.
Фильтр достиг максимальной емкости поглощения газов.
Когда фильтр достигает максимальной емкости поглощения газов, это может привести к образованию запаха пыли.
Мы настоятельно рекомендуем заменять фильтр, если не указано иное (см. специальные указания для вашей модели очистителя в руководстве пользователя).
Запрещается очищать, мыть или пылесосить этот фильтр.
Загрязнен фильтр предварительной очистки
Очиститель воздуха Philips может издавать неприятный запах, если загрязнен фильтр предварительной очистки ("C" на рисунке выше).
Фильтр предварительной очистки можно (и нужно) мыть раз в месяц. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как промыть фильтр предварительной очистки для конкретной модели (фильтры одних очистителей воздуха следует промывать под проточной водой, а других — очищать с помощью пылесоса).
Сброс настроек очистителя или увлажнителя воздуха после замены фильтра
После каждой замены фильтра необходимо выполнять сброс настроек очистителя или увлажнителя воздуха Philips. Это необходимо, чтобы активировать систему подсчета для нового фильтра(-ов).
Кроме того, очиститель/увлажнитель воздуха оснащен индикатором, уведомляющим о необходимости замены фильтра. Он сообщает, когда необходимо очистить фильтр (только фильтр предварительной очистки) и заменить его.
Если после замены фильтра не выполнить сброс настроек очистителя или увлажнителя воздуха, прибор продолжит уведомлять о необходимости замены фильтра.
Возможно, фильтр предварительной очистки засорен
Убедитесь, что фильтр предварительной очистки не засорен. Если необходимо очистить его, выполните следующие инструкции:
Упаковка фильтра не удалена
Если с фильтра не удалена пластиковая пленка, она может стать причиной необычного шума. Убедитесь, что на фильтрах нет пластиковой пленки.
Что-то препятствует входу или выходу воздуха
Вход или выход воздуха может быть заблокирован посторонними объектами.
Проверьте и убедитесь, что входу и выходу воздуха ничто не мешает.
Возможно, очиститель воздуха неисправен
Если ничего из указанного выше вам не подходит, возможно, возникли технические неполадки. В этом случае свяжитесь с нами.
Счетчик срока службы фильтра не сбрасывается
Иногда счетчик срока службы фильтра не сбрасывается автоматически после замены фильтра очистителя воздуха.
Для решения этой проблемы выполните следующие действия: