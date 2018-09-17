Новые и чистые фильтры захватывают нежелательные частицы из воздуха и оптимизируют воздушный поток, однако со временем фильтр может засориться, и устройство не сможет работать эффективно. В этом случае необходимо заменить фильтр.



Фильтры очистителей воздуха Philips обеспечивают максимальную скорость подачи чистого воздуха (CADR) — это лучшие фильтры для наших устройств. Они имеют уникальную конструкцию из прочных антибактериальных полипропиленовых волокон, склеенных с помощью ультразвука. Фильтры устойчивы к засорению, задерживают собранные частицы и препятствуют их попаданию обратно в воздух.



Остерегайтесь подделок, они похожи на наши фильтры по форме, но не обеспечивают эффективную фильтрацию частиц.