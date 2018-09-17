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Замена фильтра

    Замена
    фильтров очистителя воздуха

    Очистители воздуха
    Очистители воздуха
    Осушитель воздуха
    Увлажнители воздуха
    Очиститель воздуха "2 в 1"
    Климатические комплекс 2-в-1

    Новые и чистые фильтры захватывают нежелательные частицы из воздуха и оптимизируют воздушный поток, однако со временем фильтр может засориться, и устройство не сможет работать эффективно. В этом случае необходимо заменить фильтр.

    Фильтры очистителей воздуха Philips обеспечивают максимальную скорость подачи чистого воздуха (CADR) — это лучшие фильтры для наших устройств. Они имеют уникальную конструкцию из прочных антибактериальных полипропиленовых волокон, склеенных с помощью ультразвука. Фильтры устойчивы к засорению, задерживают собранные частицы и препятствуют их попаданию обратно в воздух.
     

    Остерегайтесь подделок, они похожи на наши фильтры по форме, но не обеспечивают эффективную фильтрацию частиц.

    фильтр очистителя воздуха
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    Очиститель воздуха серии 1000

    Название модели можно найти на задней панели очистителя воздуха

     

    Найти название модели очистителя воздуха Philips очень легко. Просто посмотрите на заднюю панель изделия Philips. Здесь указано название модели, например "Очиститель воздуха Philips серии 1000" и т.д.

    Замена фильтров: очиститель воздуха серии 1000 (AC12XX)


    Перед началом работы:     замените фильтр, если на экране мигает индикатор "A3/C7". Мойте руки после замены фильтра. Не дотрагивайтесь до гофрированной поверхности фильтра и старайтесь не вдыхать загрязняющие вещества, собранные из воздуха, которые находятся на фильтре.
    Значение предупреждающих индикаторов фильтра
    Действие
    На экране отображается индикация "A3"
    Замените фильтр HEPA NanoProtect Series 3 (FY1410)
    На экране отображается индикация "C7"
    Замените фильтр NanoProtect AC (FY1413)
    A3 и C7 попеременно отображаются на экране
    Замените оба фильтра
    Очиститель воздуха серии 1000
    чистый воздушный фильтр

    Шаг 1.

    Выключите очиститель воздуха и отсоедините вилку от розетки. После появления на дисплее предупреждающего сигнала индикатора извлеките использованный воздушный фильтр. Утилизируйте отслуживший фильтр.
    Купить фильтр для очистителя воздуха Philips

    Шаг 2.

    Снимите весь упаковочный материал с нового фильтра. Установите новые фильтры в очиститель воздуха.
    Фильтр AC

    Шаг 3.

    Вставьте вилку сетевого шнура очистителя воздуха в розетку электросети. Чтобы сбросить счетчик срока службы фильтра, удерживайте кнопку блокировки от детей в течение 3 секунд.

    Купить фильтры для очистителя воздуха серии 1000

    Замена фильтров: очиститель воздуха серии 2000 (AC288X)


    Перед началом работы:     замените фильтр, если на экране мигает индикатор "A3/C7". Мойте руки после замены фильтра. Не дотрагивайтесь до гофрированной поверхности фильтра и старайтесь не вдыхать загрязняющие вещества, собранные из воздуха, которые находятся на фильтре.
    Значение предупреждающих индикаторов фильтра
    Действие
    На экране отображается индикация "A3"
    Замените фильтр NanoProtect серии 3 (FY2422)
    На экране отображается индикация "C7"
    Замените фильтр NanoProtect AC (FY2420)
    A3 и C7 попеременно отображаются на экране
    Замените оба фильтра
    Очиститель воздуха серии 2000
    Фильтры очистителя воздуха

    Шаг 1.

    Выключите очиститель воздуха и отсоедините вилку от розетки. После появления на дисплее предупреждающего сигнала индикатора извлеките использованный воздушный фильтр. Утилизируйте отслуживший фильтр.
    Фильтр HEPA

    Шаг 2.

    Снимите весь упаковочный материал с нового фильтра. Установите новые фильтры в очиститель воздуха.
    очиститель воздуха clean air

    Шаг 3.

    Вставьте вилку сетевого шнура очистителя воздуха в розетку электросети. Чтобы сбросить счетчик срока службы фильтра, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд.

    Купить фильтры для очистителя воздуха серии 2000

    Замена фильтров: очиститель воздуха серии 3000 (AC325X)


    Перед началом работы:     замените фильтр, если на экране мигает индикатор "A3/C7". Мойте руки после замены фильтра. Не дотрагивайтесь до гофрированной поверхности фильтра и старайтесь не вдыхать загрязняющие вещества, собранные из воздуха, которые находятся на фильтре.
    Значение предупреждающих индикаторов фильтра
    Действие
    На экране отображается индикация "A3"
    Замените фильтр NanoProtect серии 3 (FY3433)
    На экране отображается индикация "C7"
    Замените фильтр NanoProtect AC (FY3432)
    A3 andC7 display on the screen alternately
    Замените оба фильтра
    Очиститель воздуха серии 3000
    Замена фильтра очистителя воздуха

    Шаг 1.

    Выключите очиститель воздуха и отсоедините вилку от розетки. После появления на дисплее предупреждающего сигнала индикатора извлеките использованный воздушный фильтр. Утилизируйте отслуживший фильтр.
    место установки очистителя воздуха

    Шаг 2.

    Снимите весь упаковочный материал с нового фильтра. Установите новые фильтры в очиститель воздуха.
    чистый воздушный фильтр

    Шаг 3.

    Вставьте вилку сетевого шнура очистителя воздуха в розетку электросети. Чтобы сбросить счетчик срока службы фильтра, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд.

    Замена фильтров: очиститель воздуха серии 5000 (AC565X)


    Перед началом работы:     замените фильтр, если на экране мигает индикатор "A3/C7". Мойте руки после замены фильтра. Не дотрагивайтесь до гофрированной поверхности фильтра и старайтесь не вдыхать загрязняющие вещества, собранные из воздуха, которые находятся на фильтре.
    Значение предупреждающих индикаторов фильтра
    Действие
    На дисплее отображается индикация "A3", и загорается индикатор замены фильтра
    Замените фильтр NanoProtect серии 3 (FY5185)
    На дисплее отображается индикация "C7", и загорается индикатор замены фильтра
    Замените угольный фильтр NanoProtect (FY5182)
    A3 и C7 попеременно отображаются на экране, и горит индикатор замены фильтра
    Замените оба фильтра
    Очиститель воздуха серии 5000
    Купить фильтр для очистителя воздуха Philips

    Шаг 1.

    Выключите очиститель воздуха и отсоедините вилку от розетки. После появления на дисплее предупреждающего сигнала индикатора извлеките использованный воздушный фильтр. Утилизируйте отслуживший фильтр.
    Фильтр AC

    Шаг 2.

    Снимите весь упаковочный материал с нового фильтра. Установите новые фильтры в очиститель воздуха.

    Вставьте вилку сетевого шнура из очистителя воздуха в розетку электросети. Чтобы сбросить счетчик срока службы фильтра, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд.

    Купить фильтры для очистителя воздуха серии 5000

    Замена фильтров: очиститель воздуха серии 6000 (AC6XXX)

     

    Перед началом работы: замените фильтр, если на экране мигает индикатор "A3/C7". Мойте руки после замены фильтра. Не дотрагивайтесь до гофрированной поверхности фильтра и старайтесь не вдыхать загрязняющие вещества, собранные из воздуха, которые находятся на фильтре.

    Значение предупреждающих индикаторов фильтра
    Рекомендации
    горит, и на экране появилась индикация "А5"
    Замените фильтр NanoProtect HEPA S3 (FY6172)
    горит, и на экране появилась индикация "C7"   
    Замените фильтр NanoProtect AC (FY6171)
    горит, A5 и C7 попеременно отображаются на экране
    Замените фильтр NanoProtect HEPA S3 и фильтр NanoProtect AC
    Очиститель воздуха серии 6000
    Фильтры очистителя воздуха

    Шаг 1.

    Выключите очиститель воздуха и отсоедините вилку от розетки. После появления на дисплее предупреждающего сигнала индикатора извлеките использованный воздушный фильтр. Утилизируйте отслуживший фильтр.
    Фильтр HEPA

    Шаг 2.

    Снимите весь упаковочный материал с нового фильтра. Установите новые фильтры в очиститель воздуха.

    Вставьте вилку сетевого шнура очистителя воздуха в розетку электросети. Чтобы сбросить счетчик срока службы фильтра, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд.

    Как заменить фильтр
    предварительной очистки?

    Фильтр предварительной очистки можно (и нужно) мыть раз в месяц. 
    Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как промыть фильтр предварительной очистки для конкретной модели устройства. 
    (фильтры одних очистителей воздуха следует промывать под проточной водой, а других — очищать с помощью пылесоса).
    Air Matters app logo

    Загрузите приложение Air Matters, чтобы получать уведомления о сроке службы фильтра

    Предоставляет информацию о качестве воздуха в помещении и на улице.
    Дает полезные советы по устранению симптомов аллергии.
    Позволяет управлять очистителем воздуха, изменять скорость вращения вентилятора и задавать расписание работы прибора.
    Показывает срок службы фильтра и уведомляет о необходимости замены.
    Логотип магазина AppStore
    Логотип магазина Google Play
    Приложение для отслеживания качества воздуха

    Часто задаваемые вопросы о фильтрах для очистителей воздуха

    От очистителя воздуха Philips исходит неприятный запах

    Запах пластика при первом использовании

    В начале эксплуатации очистителя воздуха может ощущаться запах пластика. 
    Это не является неисправностью, запах полностью исчезает через несколько дней. 
    Однако если прибор издает запах гари, рекомендуем связаться с нами.

     

    Фильтр загрязнен

    Если фильтр очистителя воздуха ("A" и "B" на рисунке ниже) загрязнен, это может привести к появлению запаха пыли. 

    В этом случае замените фильтр.

    фильтр предварительной очистки очистителя воздуха

    Фильтр достиг максимальной емкости поглощения газов.
    Когда фильтр достигает максимальной емкости поглощения газов, это может привести к образованию запаха пыли.
    Мы настоятельно рекомендуем заменять фильтр, если не указано иное (см. специальные указания для вашей модели очистителя в руководстве пользователя).
    Запрещается очищать, мыть или пылесосить этот фильтр.

     

    Загрязнен фильтр предварительной очистки

    Очиститель воздуха Philips может издавать неприятный запах, если загрязнен фильтр предварительной очистки ("C" на рисунке выше).

    Фильтр предварительной очистки можно (и нужно) мыть раз в месяц. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как промыть фильтр предварительной очистки для конкретной модели (фильтры одних очистителей воздуха следует промывать под проточной водой, а других — очищать с помощью пылесоса).

    Можно ли очищать фильтры/фильтр предварительной очистки очистителя воздуха Philips?
    Можно очистить или промыть фильтр предварительной очистки (обозначен как "C" на рисунке ниже). 

    Другие фильтры (обозначенные как "A" и "B" на рисунке ниже) нельзя мыть: их необходимо заменять. Чтобы просмотреть информацию о замене для вашей модели, обратитесь к руководству пользователя.
    фильтр предварительной очистки очистителя воздуха
    Следует ли сбрасывать настройки очистителя/увлажнителя воздуха Philips после замены фильтра?

    Сброс настроек очистителя или увлажнителя воздуха после замены фильтра

    После каждой замены фильтра необходимо выполнять сброс настроек очистителя или увлажнителя воздуха Philips. Это необходимо, чтобы активировать систему подсчета для нового фильтра(-ов). 

    Кроме того, очиститель/увлажнитель воздуха оснащен индикатором, уведомляющим о необходимости замены фильтра. Он сообщает, когда необходимо очистить фильтр (только фильтр предварительной очистки) и заменить его. 

    Если после замены фильтра не выполнить сброс настроек очистителя или увлажнителя воздуха, прибор продолжит уведомлять о необходимости замены фильтра.

    Очиститель воздуха Philips издает необычные звуки

    Возможно, фильтр предварительной очистки засорен 

    Убедитесь, что фильтр предварительной очистки не засорен. Если необходимо очистить его, выполните следующие инструкции:

     

    1. Выключите прибор и отсоедините вилку от розетки.
    2. Потяните за нижнюю часть панели (в передней или задней части очистителя воздуха), чтобы снять ее с прибора.
    3. Нажмите на два фиксатора и потяните фильтр предварительной очистки на себя (см. рисунок ниже).
    4. Промойте фильтр предварительной очистки под струей воды. Если фильтр предварительной очистки сильно загрязнен, используйте мягкую щетку для удаления грязи.
    5. Оставьте фильтр предварительной очистки сушиться до полного высыхания.
    push-pull-pre-filter

    Упаковка фильтра не удалена

    Если с фильтра не удалена пластиковая пленка, она может стать причиной необычного шума. Убедитесь, что на фильтрах нет пластиковой пленки. 

     

    Что-то препятствует входу или выходу воздуха

    Вход или выход воздуха может быть заблокирован посторонними объектами.

    Проверьте и убедитесь, что входу и выходу воздуха ничто не мешает.

    Возможно, очиститель воздуха неисправен 
    Если ничего из указанного выше вам не подходит, возможно, возникли технические неполадки. В этом случае свяжитесь с нами.

    Индикатор замены фильтра очистителя воздуха Philips остается включенным

    Счетчик срока службы фильтра не сбрасывается

    Иногда счетчик срока службы фильтра не сбрасывается автоматически после замены фильтра очистителя воздуха.

     

    Для решения этой проблемы выполните следующие действия:

     

    1. Подключите очиститель воздуха к электросети.
    2. Нажмите кнопку питания.
    3. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение трех секунд.

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