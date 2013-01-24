Климатический комплекс для помещений небольшой площади

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    Климатический комплекс 2 в 1

      Попрощайтесь с содержащимися в воздухе аллергенами  и дискомфортом от сухого воздуха

      Для помещений небольшой площади

      Для маленьких и средних комнат

      До 40 м2 
      для помещений большой площади

      Для средних и больших комнат

      До 80 м2 

      Попрощайтесь с содержащимися в воздухе аллергенами и дискомфортом от сухого воздуха

      Климатический комплекс для дома

      Для маленьких и средних комнат

      До  40 м2
      для помещений большой площади

      Для средних и больших комнат

      До 80 м2

      Климатический комплекс Philips 2 в 1 серии 2000
      для помещений средней и небольшой площади 

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Климатический комплекс серии 2000 удаляет содержащиеся в воздухе аллергены и частицы даже размером 0,02 мкм, эффективно очищая воздух в вашем доме. В то же время он увлажняет воздух, позволяя сократить негативное воздействие таких проявлений сухого воздуха, как сухость кожи, зуд слизистой глаз, кашель, насморк и сухость в горле.
      Очищает воздух и поддерживает идеальную влажность в помещениях площадью до 40 м2
      Удерживает пыльцу, аллергены и сверхмалые частицы размером 0,02 мкм
      Автоматически поддерживает заданный уровень влажности
      Предоставляет визуальные данные о качестве воздуха в реальном времени
      Бесшумная работа не потревожит во время сна

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Климатический комплекс для дома

      Климатический комплекс Philips 2 в 1Серия 2000

      AC4080/01
      Климатический комплекс серии 2000 удаляет содержащиеся в воздухе аллергены и частицы даже размером 0,02 мкм, эффективно очищая воздух в вашем доме. В то же время он увлажняет воздух, позволяя сократить негативное воздействие таких проявлений сухого воздуха, как сухость кожи, зуд слизистой глаз, кашель, насморк и сухость в горле. 
      Очищает воздух и поддерживает идеальную влажность в помещениях площадью до 40 м2
      Удерживает пыльцу, аллергены и сверхмалые частицы размером 0,02 мкм
      Автоматически поддерживает заданный уровень влажности
      Предоставляет визуальные данные о качестве воздуха в реальном времени
      Бесшумная работа не потревожит во время сна

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Оценки и отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Лучший увлажнитель воздуха

      Эффективное очищение от частиц и газов 

      Загрязнители, содержащиеся в воздухе аллергены, запахи, ЛОС, бактерии, вирусы… Наша активная технология фильтрации Vitashield IPS удаляет частицы даже размером 0,02 мкм
      Увлажнитель воздуха для дома

      Очиститель и увлажнитель воздуха в одном приборе 

      Наш климатический комплекс 2 в 1 серии 2000 очищает воздух и круглый год поддерживает комфортный уровень влажности.
      Климатический комплекс для помещений небольшой площади

      Чистый воздух с NanoCloud 

      Технология NanoCloud добавляет в воздух микроскопические молекулы воды путем естественного испарения. Эти молекулы настолько малы, что переносят на 99 % меньше бактерий, чем ведущие ультразвуковые увлажнители воздуха, в то же время предотвращая появление чрезмерно влажных участков и белой пыли. Интеллектуальное управление автоматически будет поддерживать выбранный вами уровень влажности в помещении. 

      Отслеживание качества воздуха 

      Прибор серии 2000 расскажет вам о качестве воздуха в помещении. Датчики постоянно отслеживают качество воздуха в доме, а затем моментально отображают информацию с помощью кольца с цветовой индикацией. Синий цвет означает, что воздух в помещении не оказывает негативного влияния на ваше здоровье. 
      Климатический комплекс для помещений небольшой площади

      Простое обслуживание

      Поддерживать эффективность работы прибора серии 2000 проще простого. Увлажняющий фильтр и фильтр предварительной очистки легко извлекаются и очищаются под краном. Световые индикаторы подскажут вам, когда придет время очистить фильтр предварительной очистки или заменить подлинный фильтр HEPA и фильтр с активированным углем. 

      Купить климатический комплекс Philips 2 в 1 серии 2000 для помещений небольшой площади

       
      Климатический комплекс для дома
      Очищает воздух и поддерживает идеальную влажность в помещениях площадью до 40 м2
      Удерживает пыльцу, аллергены и сверхмалые частицы размером 0,02 мкм
      Автоматически поддерживает заданный уровень влажности
      Предоставляет визуальные данные о качестве воздуха в реальном времени
      Бесшумная работа не потревожит во время сна

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Зарегистрируйтесь и получите скидку 10 % 

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