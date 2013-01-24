Климатический комплекс для помещений небольшой площади

Климатический комплекс серии 2000 удаляет содержащиеся в воздухе аллергены и частицы даже размером 0,02 мкм, эффективно очищая воздух в вашем доме. В то же время он увлажняет воздух, позволяя сократить негативное воздействие таких проявлений сухого воздуха, как сухость кожи, зуд слизистой глаз, кашель, насморк и сухость в горле.
Очищает воздух и поддерживает идеальную влажность в помещениях площадью до 40 м2
Удерживает пыльцу, аллергены и сверхмалые частицы размером 0,02 мкм
Автоматически поддерживает заданный уровень влажности
Предоставляет визуальные данные о качестве воздуха в реальном времени
Бесшумная работа не потревожит во время сна
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Климатический комплекс Philips 2 в 1Серия 2000
Климатический комплекс серии 2000 удаляет содержащиеся в воздухе аллергены и частицы даже размером 0,02 мкм, эффективно очищая воздух в вашем доме. В то же время он увлажняет воздух, позволяя сократить негативное воздействие таких проявлений сухого воздуха, как сухость кожи, зуд слизистой глаз, кашель, насморк и сухость в горле.
Очищает воздух и поддерживает идеальную влажность в помещениях площадью до 40 м2
Удерживает пыльцу, аллергены и сверхмалые частицы размером 0,02 мкм
Автоматически поддерживает заданный уровень влажности
Предоставляет визуальные данные о качестве воздуха в реальном времени
Бесшумная работа не потревожит во время сна
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Загрязнители, содержащиеся в воздухе аллергены, запахи, ЛОС, бактерии, вирусы… Наша активная технология фильтрации Vitashield IPS удаляет частицы даже размером 0,02 мкм
Очиститель и увлажнитель воздуха в одном приборе
Наш климатический комплекс 2 в 1 серии 2000 очищает воздух и круглый год поддерживает комфортный уровень влажности.
Чистый воздух с NanoCloud
Технология NanoCloud добавляет в воздух микроскопические молекулы воды путем естественного испарения. Эти молекулы настолько малы, что переносят на 99 % меньше бактерий, чем ведущие ультразвуковые увлажнители воздуха, в то же время предотвращая появление чрезмерно влажных участков и белой пыли. Интеллектуальное управление автоматически будет поддерживать выбранный вами уровень влажности в помещении.
Отслеживание качества воздуха
Прибор серии 2000 расскажет вам о качестве воздуха в помещении. Датчики постоянно отслеживают качество воздуха в доме, а затем моментально отображают информацию с помощью кольца с цветовой индикацией. Синий цвет означает, что воздух в помещении не оказывает негативного влияния на ваше здоровье.
Простое обслуживание
Поддерживать эффективность работы прибора серии 2000 проще простого. Увлажняющий фильтр и фильтр предварительной очистки легко извлекаются и очищаются под краном. Световые индикаторы подскажут вам, когда придет время очистить фильтр предварительной очистки или заменить подлинный фильтр HEPA и фильтр с активированным углем.
Купить климатический комплекс Philips 2 в 1 серии 2000 для помещений небольшой площади
Очищает воздух и поддерживает идеальную влажность в помещениях площадью до 40 м2
Удерживает пыльцу, аллергены и сверхмалые частицы размером 0,02 мкм
Автоматически поддерживает заданный уровень влажности
Предоставляет визуальные данные о качестве воздуха в реальном времени