Технологія NanoCloud базується на природному процесі випаровування, що додає наномолекули води до повітря. Ці молекули такі малі, що поширюють на 99% менше бактерій порівняно з провідними ультразвуковими зволожувачами, запобігаючи появі вологих плям та білого пилу. Розумні елементи керування забезпечують автоматичне підтримання вибраного рівня вологості у приміщенні.