Серія 2000 усуває алергени у повітрі і частинки розміром 0,02 мікрона для очищення повітря у домі. Також вона зволожує повітря для усунення дискомфорту, спричиненого сухим повітрям (наприклад, сухість шкіри, свербіж очей, кашель, закладеність та сухість в горлі).
Очищує повітря і підтримує ідеальну вологість у кімнатах площею до 40 м2
Усуває пилок, алергени та наддрібні частинки розміром 0,02 мікрона
Автоматично підтримує вибраний рівень вологості
Надає візуальну інформацію у режимі реального часу для контролю якості повітря
Безшумна робота для міцного сну
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 PhilipsСерія 2000
Серія 2000 усуває алергени у повітрі і частинки розміром 0,02 мікрона для очищення повітря у домі. Також вона зволожує повітря для усунення дискомфорту, спричиненого сухим повітрям (наприклад, сухість шкіри, свербіж очей, кашель, закладеність та сухість в горлі).
Очищує повітря і підтримує ідеальну вологість у кімнатах площею до 40 м2
Усуває пилок, алергени та наддрібні частинки розміром 0,02 мікрона
Автоматично підтримує вибраний рівень вологості
Надає візуальну інформацію у режимі реального часу для контролю якості повітря
Безшумна робота для міцного сну
На жаль, цей продукт більше недоступний.
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Забруднюючі речовини, алергени в повітрі, запахи, леткі органічні сполуки, бактерії та віруси… Наша технологія активної фільтрації Vitashield IPS усуває частинки розміром 0,02 мікрона.
Очищувач і зволожувач в одному пристрої
Наш очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 серії 2000 очищує повітря, підтримуючи комфортний, здоровіший рівень вологості цілий рік.
Чисте повітря завдяки NanoCloud
Технологія NanoCloud базується на природному процесі випаровування, що додає наномолекули води до повітря. Ці молекули такі малі, що поширюють на 99% менше бактерій порівняно з провідними ультразвуковими зволожувачами, запобігаючи появі вологих плям та білого пилу. Розумні елементи керування забезпечують автоматичне підтримання вибраного рівня вологості у приміщенні.
Моніторинг якості повітря
Серія 2000 миттєво повідомляє Вас про якість повітря у кімнаті. Датчики постійно контролюють якість повітря у домі, миттєво подаючи інформацію через світлодіодне кольорове кільце. Блакитний індикатор повідомляє про хорошу якість повітря у кімнаті.
Доглядати – легко!
Підтримувати високу ефективність із серією 2000 швидко та просто. Тампон зволоження та фільтр попереднього очищення можна легко зняти і сполоснути під краном. Індикатори попередження повідомляють про необхідність чищення фільтра попереднього очищення або заміну фільтра HEPA та фільтра з активованим вугіллям.
Придбати очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 Philips серії 2000 для малих кімнат
Очищує повітря і підтримує ідеальну вологість у кімнатах площею до 40 м2
Усуває пилок, алергени та наддрібні частинки розміром 0,02 мікрона
Автоматично підтримує вибраний рівень вологості
Надає візуальну інформацію у режимі реального часу для контролю якості повітря