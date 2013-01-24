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    Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1

      Попрощайтеся з алергенами в повітрі і дискомфортом через сухе повітря

      Малі кімнати

      Малі–середні кімнати

      До 40 м2
      великі кімнати

      Середні–великі кімнати

      До 80 м2 

      Попрощайтеся з алергенами в повітрі та дискомфортом через сухість повітря

      Очищувач і зволожувач повітря для дому

      М–С кімнати

      До 40 м2
      великі кімнати

      С–В кімнати

      До 80 м2

      Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 Philips серії 2000
      для малих та середніх кімнат у домі 

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      Серія 2000 усуває алергени у повітрі і частинки розміром 0,02 мікрона для очищення повітря у домі. Також вона зволожує повітря для усунення дискомфорту, спричиненого сухим повітрям (наприклад, сухість шкіри, свербіж очей, кашель, закладеність та сухість в горлі).
      Очищує повітря і підтримує ідеальну вологість у кімнатах площею до 40 м2
      Усуває пилок, алергени та наддрібні частинки розміром 0,02 мікрона
      Автоматично підтримує вибраний рівень вологості
      Надає візуальну інформацію у режимі реального часу для контролю якості повітря
      Безшумна робота для міцного сну

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Очищувач і зволожувач повітря для дому

      Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 PhilipsСерія 2000

      AC4080/01
      Серія 2000 усуває алергени у повітрі і частинки розміром 0,02 мікрона для очищення повітря у домі. Також вона зволожує повітря для усунення дискомфорту, спричиненого сухим повітрям (наприклад, сухість шкіри, свербіж очей, кашель, закладеність та сухість в горлі). 
      Очищує повітря і підтримує ідеальну вологість у кімнатах площею до 40 м2
      Усуває пилок, алергени та наддрібні частинки розміром 0,02 мікрона
      Автоматично підтримує вибраний рівень вологості
      Надає візуальну інформацію у режимі реального часу для контролю якості повітря
      Безшумна робота для міцного сну

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Найкращий зволожувач

      Відмінне очищення від частинок та газів 

      Забруднюючі речовини, алергени в повітрі, запахи, леткі органічні сполуки, бактерії та віруси… Наша технологія активної фільтрації Vitashield IPS усуває частинки розміром 0,02 мікрона.
      Зволожувач для дому

      Очищувач і зволожувач в одному пристрої 

      Наш очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 серії 2000 очищує повітря, підтримуючи комфортний, здоровіший рівень вологості цілий рік.
      Очищувач і зволожувач повітря для малої кімнати

      Чисте повітря завдяки NanoCloud 

      Технологія NanoCloud базується на природному процесі випаровування, що додає наномолекули води до повітря. Ці молекули такі малі, що поширюють на 99% менше бактерій порівняно з провідними ультразвуковими зволожувачами, запобігаючи появі вологих плям та білого пилу. Розумні елементи керування забезпечують автоматичне підтримання вибраного рівня вологості у приміщенні. 
      Зволожувач для дому

      Моніторинг якості повітря 

      Серія 2000 миттєво повідомляє Вас про якість повітря у кімнаті. Датчики постійно контролюють якість повітря у домі, миттєво подаючи інформацію через світлодіодне кольорове кільце. Блакитний індикатор повідомляє про хорошу якість повітря у кімнаті. 
      Очищувач і зволожувач повітря для малої кімнати

      Доглядати – легко!

      Підтримувати високу ефективність із серією 2000 швидко та просто. Тампон зволоження та фільтр попереднього очищення можна легко зняти і сполоснути під краном. Індикатори попередження повідомляють про необхідність чищення фільтра попереднього очищення або заміну фільтра HEPA та фільтра з активованим вугіллям. 

      Придбати очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 Philips серії 2000 для малих кімнат

       
      Очищувач і зволожувач повітря для дому
      Очищує повітря і підтримує ідеальну вологість у кімнатах площею до 40 м2
      Усуває пилок, алергени та наддрібні частинки розміром 0,02 мікрона
      Автоматично підтримує вибраний рівень вологості
      Надає візуальну інформацію у режимі реального часу для контролю якості повітря
      Безшумна робота для міцного сну

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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