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      Кофемашины Philips

      Самый простой способ насладиться вашим любимым кофе

      Philips 5500 LatteGo

      Philips 5500 LatteGo

      Вкушайте разнообразные 20 кофейныхнапитков дома ​
       

      Philips 4400 LatteGo

      Philips 4400 LatteGo

      Наслаждайтесь 12 напитками в одно касание​
       

      Philips 3300 LatteGo

      Philips 3300 LatteGo

      До 5 ароматных
      особых рецептов кофе
       

      Philips 2300 LatteGo

      Philips 2300 LatteGo

      До 3 ароматных
      особых рецептов кофе
       

      Philips 5500 LatteGo

      Philips 5500 LatteGo

      Целых 20 видов кофе: горячий и со льдом
      одним нажатием кнопки

      Стрелка вбок
      Philips 4400 LatteGo

      Philips 4400 LatteGo

      Целых 12 видов кофе: горячий и со льдом
      одним нажатием кнопки

      Стрелка вбок
      Philips 3300 LatteGo

      Philips 3300 LatteGo

      До 5 ароматных
      особых рецептов кофе

      Стрелка вниз
      Philips 5500 LatteGo

      Philips 2300 LatteGo

      До 3 ароматных
      особых рецептов кофе

      Стрелка вбок
      Philips 4400 LatteGo

      Philips 4400 LatteGo: полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP4449/70

      значок "Система подачи молока LatteGo"

      12 видов кофе: горячий и со льдом

      Наслаждайтесь 12 видами кофе — горячим и со льдом — одним касанием кнопки

      Система подачи молока LatteGo

      Инновационная  молочная система ​

      Наслаждайтесь бархатной молочной пеной с молочной системой LatteGo

      Простая сенсорная панель

      Интуитивно понятный дисплей

      Выбирайте, регулируйте и сохраняйте рецепты на интуитивном дисплее

      значок "Бесшумное приготовление"

      Технология SilentBrew

      На 40 % тише с технологией SilentBrew**

      значок "Простая сенсорная панель"

      QuickStart

      Меньшее время ожидания и быстрое приготовление кофе с QuickStart

      Кофемолка с керамическими жерновами

      Полностью керамические жернова

      Более яркий вкус благодаря износостойкой керамической кофемолке

      Система Aroma Extract

      Идеальная температура и аромат

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять

      значок "Фильтр AquaClean"

      Фильтр для воды AquaClean

      До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

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      См. весь модельный ряд

      Откройте для себя

      12 видов кофе: горячий и со льдом

      Откройте для себя

      12 видов кофе: горячий и со льдом

      Инновационная система LatteGo

      Среди 12 рецептов кофемашины вы найдете как горячие разновидности кофе, такие как эспрессо, молочный латте и капучино, так и освежающие разновидности кофе со льдом. Мы откалибровали нашу варочную группу, чтобы даже виды кофе со льдом были столь же вкусными, как и горячий кофе.

      Инновационная система LatteGo

      Среди 12 рецептов кофемашины вы найдете как горячие разновидности кофе, такие как эспрессо, молочный латте и капучино, так и освежающие разновидности кофе со льдом. Мы откалибровали нашу варочную группу, чтобы даже виды кофе со льдом были столь же вкусными, как и горячий кофе.

      Чем отличается молочная система LatteGo?
      Сравнение с другими молочными решениями​

      Инновационная система LatteGo

      Молочная система​ LatteGo  

      С помощью нашей технологии циклонного вспенивания система LatteGo создает пену с кремовой текстурой — даже при использовании растительного молока — чтобы вы могли наслаждаться любимым кофе.

       

      Эта самая быстрая в очистке молочная система состоит всего из двух компонентов и не содержит трубок, что позволяет очищать его менее чем за 10 секунд — в посудомоечной машине или под краном.

       

      значок "Встроенный традиционный кувшин"

      Встроенная система подачи молока «с трубочкой»
       
      Система, которая требует разместить специальную трубку​ в контейнере или пакете молока, из которого затем молоко подается в кофемашину. Автоматическая настройка обеспечивает бархатистую текстуру пены, однако мелкие детали и тонкий шланг может быть трудно очищать.

      значок "Встроенная система подачи молока со шлангом"

      Встроенный традиционный молочник
       
      Традиционный молочник состоит из нескольких деталей и может требовать более энергозатратного обслуживания для поддержания чистоты такой системы. Даже системы с автоматическими циклами очистки могут требовать ручной очистки для удовлетворительных результатов.

      * Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2023 г.

      значок "Quiet Mark"

      Технология SilentBrew

      Приготовление вашего любимого кофе без лишнего шума

      значок "Технология SilentBrew"

      Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.

      значок "Технология SilentBrew"

      Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом
      во время приготовления ароматного кофе.       Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.

      Интуитивная панель управления

      Интуитивно понятный дисплей

      значок "Интуитивная панель управления"

      Наш простой в использовании дисплей позволяет выбирать рецепты, регулировать крепость, объем и количество молока. Хотите сохранить выбранные настройки? Сохраните рецепт в одном из двух пользовательских профилей.

      значок "Интуитивная панель управления"

      Наш простой в использовании дисплей позволяет выбирать рецепты, регулировать крепость, объем и количество молока. Хотите сохранить выбранные настройки? Сохраните рецепт в одном из двух пользовательских профилей.

      Узнайте больше о кофемашине Philips 4400 с инновационной молочной системой​ LatteGo

      Philips 4400 LatteGo

      Узнайте, как ценители кофе оценивают
      кофемашину Philips 4400 LatteGo

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      QuickStart

      значок "Интуитивная панель управления"

      Вам больше не придется ждать нагрева воды кофемашиной. Наша функция QuickStart позволяет включить кофемашину и сразу же начать приготовление кофе. Кофемашина нагреет воду в зависимости от выбранного рецепта.

      значок "Интуитивная панель управления"

      Вам больше не придется ждать нагрева воды кофемашиной. Наша функция QuickStart позволяет включить кофемашину и сразу же начать приготовление кофе. Кофемашина нагреет воду в зависимости от выбранного рецепта.

      Вкус и аромат свежемолотых зерен

      Полностью керамические жернова

      Вкус и аромат свежемолотых зерен

      Полностью керамические жернова

      значок "Кофемолка с керамическими жерновами"

      Раскройте весь вкус кофейных зерен с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Точно регулируйте помол, выбирая из 12 установок — от грубого до мелкого.

      значок "Кофемолка с керамическими жерновами"

      Раскройте весь вкус кофейных зерен с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Точно регулируйте помол, выбирая из 12 установок — от грубого до мелкого.

      Идеальная температура и аромат

      значок "Система Aroma Extract"

      Наша система Aroma Extract находит оптимальный баланс между температурой и ароматом, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды.

      значок "Система Aroma Extract"

      Наша система Aroma Extract находит оптимальный баланс между температурой и ароматом, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды.

      Фильтр AquaClean

      значок "приложение Coffee+"

      Готовьте до 5000 чашек кофе без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean. Он очищает воду до начала приготовления, чтобы ваш кофе получился еще более вкусным.

       

      Отказ от ответственности. *На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      значок "приложение Coffee+"

      Готовьте до 5000 чашек кофе без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean. Он очищает воду до начала приготовления, чтобы ваш кофе получился еще более вкусным.

       

      Отказ от ответственности. *На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      Сравнить кофемашины с молочной системой LatteGo

      Philips 5400 LatteGo

       

      Самая продвинутая серия кофемашин Philips

      Кофемашина Philips 5400 LatteGo
      Матовый черный, полированный
      Матовый черный, хром
      Матовый черный, серебристый полированный
      Матовый серебристый, хром
      Матовый белый, хром

      Philips 4300 LatteGo

       

      Множество вариаций кофе и удобное управление

      Кофемашина Philips 4300 LatteGo
      Матовый черный, полированный
      Матовый черный, антрацитовый
      Матовый черный, антрацитовый полированный
      Матовый белый, антрацитовый полированный
      Матовый белый, черный полированный

      Philips 3300 LatteGo

       

      Ароматный кофе стал ближе, чем когда-либо раньше

      Кофемашина Philips 3300 LatteGo
      Глянцевый черный
      Глянцевый белый, черный
      Белый, раскраска "под пантеру"
      Черный хром
      Черный, раскраска "под пантеру"

      Philips 2300 LatteGo

       

      Идеальный выбор в качестве первой кофемашины

      Кофемашина Philips 2300 LatteGo
      Глянцевый черный
      Матовый черный
      Глянцевый черный, серый
      Черный хром
      Черный, раскраска "под пантеру"

      Доступный ассортимент кофе

      12

      (Эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, флэт уайт, Café au Lait, латте, Caffé crema, ристретто, эспрессо лунго, кофе с собой)

      8

      (Эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, Café au Lait, Caffé crema, ристретто)

      5

      (Эспрессо, классический кофе, кофе со льдом, капучино, латте маккиато)

      3

      (Эспрессо, классический кофе, американо)

      Другие напитки

      Молочная пена, горячая вода

      Молочная пена, горячая вода

      Горячая вода

      Горячая вода

      Решение для напитков с молоком

      LatteGo

      LatteGo

      LatteGo

      LatteGo

      Панель управления

      TFT-дисплей и значки

      TFT-дисплей и значки

      Сенсорный дисплей

      Сенсорный дисплей

      Жернова

      Керамика, 12 степеней помола

      Керамика, 12 степеней помола

      Керамика, 12 степеней помола

      Керамика, 12 степеней помола

      SilentBrew

      -

      -

      Мобильное приложение

      -

      -

      Фильтр для воды

      AquaClean – в комплекте

      AquaClean – в комплекте

      AquaClean – в комплекте

      AquaClean – в комплекте

      Вместительный резервуар для воды

      1,8 л

      1,8 л

      1,8 л

      1,8 л

      Емкость для зерен

      275 г

      275 г

      275 г

      275 г

      Емкость контейнера для отходов

      12 порции

      12 порции

      12 порции

      12 порции

      Габариты изделия

      246 x 433 x 372 мм

      246 x 433 x 372 мм

      246 x 433 x 372 мм

      246 x 433 x 372 мм

      Philips 4300

      Philips 4300

      Множество вариаций кофе и удобное управление

      Сравнить функции
      Philips 3300

      Philips 3200

      Ароматный кофе стал ближе, чем когда-либо раньше

      Сравнить функции
      Philips 2300

      Philips 2200

      Идеальный выбор в качестве первой кофемашины

      Сравнить функции
      Philips 4400 LatteGo

      Philips 4400
      LatteGo

      Philips 3300 LatteGo
      Купить
      Смотреть весь ассортимент

      Рекомендуемые аксессуары для автоматических кофемашин Philips

      * На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      Чем мы можем вам помочь?

      Ikona - zadbaj o swój ekspres

      Уход за кофемашиной

      Поддерживайте кофемашину в идеальном состоянии. Советы по очистке, удалению накипи, фильтрам, аксессуарам и не только.

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      Поиск и устранение неисправностей

      Смотрите видеоуроки, чтобы узнать больше о работе с устройством, и раздел часто задаваемых вопросов для вашей модели кофемашины.

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      Аксессуары

      Используйте все возможности вашей кофемашины — узнайте больше о нашем капучинаторе, фильтрах для воды, средствах для удаления накипи комплектах обслуживания.

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      Регистрация кофемашины

      Зарегистрируйте кофемашину сегодня, чтобы получать актуальную информацию о наших продуктах и специальных предложениях.

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      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

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