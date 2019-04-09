Philips 4400 LatteGo

С помощью нашей технологии циклонного вспенивания система LatteGo создает пену с кремовой текстурой — даже при использовании растительного молока — чтобы вы могли наслаждаться любимым кофе.

Эта самая быстрая в очистке молочная система состоит всего из двух компонентов и не содержит трубок, что позволяет очищать его менее чем за 10 секунд — в посудомоечной машине или под краном.