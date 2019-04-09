Philips 4400 LatteGo

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Самый простой способ насладиться вашим любимым кофе
особых рецептов кофе
EP4449/70
Наслаждайтесь 12 видами кофе — горячим и со льдом — одним касанием кнопки
Наслаждайтесь бархатной молочной пеной с молочной системой LatteGo
Выбирайте, регулируйте и сохраняйте рецепты на интуитивном дисплее
На 40 % тише с технологией SilentBrew**
Меньшее время ожидания и быстрое приготовление кофе с QuickStart
Более яркий вкус благодаря износостойкой керамической кофемолке
Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять
До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean
Среди 12 рецептов кофемашины вы найдете как горячие разновидности кофе, такие как эспрессо, молочный латте и капучино, так и освежающие разновидности кофе со льдом. Мы откалибровали нашу варочную группу, чтобы даже виды кофе со льдом были столь же вкусными, как и горячий кофе.
С помощью нашей технологии циклонного вспенивания система LatteGo создает пену с кремовой текстурой — даже при использовании растительного молока — чтобы вы могли наслаждаться любимым кофе. Эта самая быстрая в очистке молочная система состоит всего из двух компонентов и не содержит трубок, что позволяет очищать его менее чем за 10 секунд — в посудомоечной машине или под краном.
С помощью нашей технологии циклонного вспенивания система LatteGo создает пену с кремовой текстурой — даже при использовании растительного молока — чтобы вы могли наслаждаться любимым кофе.
Эта самая быстрая в очистке молочная система состоит всего из двух компонентов и не содержит трубок, что позволяет очищать его менее чем за 10 секунд — в посудомоечной машине или под краном.
* Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2023 г.
Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.
Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом
во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.
Наш простой в использовании дисплей позволяет выбирать рецепты, регулировать крепость, объем и количество молока. Хотите сохранить выбранные настройки? Сохраните рецепт в одном из двух пользовательских профилей.
Наш простой в использовании дисплей позволяет выбирать рецепты, регулировать крепость, объем и количество молока. Хотите сохранить выбранные настройки? Сохраните рецепт в одном из двух пользовательских профилей.
Philips 4400 LatteGo
Вам больше не придется ждать нагрева воды кофемашиной. Наша функция QuickStart позволяет включить кофемашину и сразу же начать приготовление кофе. Кофемашина нагреет воду в зависимости от выбранного рецепта.
Вам больше не придется ждать нагрева воды кофемашиной. Наша функция QuickStart позволяет включить кофемашину и сразу же начать приготовление кофе. Кофемашина нагреет воду в зависимости от выбранного рецепта.
Вкус и аромат свежемолотых зерен
Раскройте весь вкус кофейных зерен с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Точно регулируйте помол, выбирая из 12 установок — от грубого до мелкого.
Раскройте весь вкус кофейных зерен с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Точно регулируйте помол, выбирая из 12 установок — от грубого до мелкого.
Наша система Aroma Extract находит оптимальный баланс между температурой и ароматом, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды.
Наша система Aroma Extract находит оптимальный баланс между температурой и ароматом, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды.
Готовьте до 5000 чашек кофе без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean. Он очищает воду до начала приготовления, чтобы ваш кофе получился еще более вкусным. Отказ от ответственности. *На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Готовьте до 5000 чашек кофе без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean. Он очищает воду до начала приготовления, чтобы ваш кофе получился еще более вкусным.
Отказ от ответственности. *На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Готовьте до 5000 чашек кофе без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean. Он очищает воду до начала приготовления, чтобы ваш кофе получился еще более вкусным. Отказ от ответственности. *На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Готовьте до 5000 чашек кофе без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean. Он очищает воду до начала приготовления, чтобы ваш кофе получился еще более вкусным.
Отказ от ответственности. *На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Доступный ассортимент кофе
|
12 (Эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, флэт уайт, Café au Lait, латте, Caffé crema, ристретто, эспрессо лунго, кофе с собой)
12
(Эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, флэт уайт, Café au Lait, латте, Caffé crema, ристретто, эспрессо лунго, кофе с собой)
|
8 (Эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, Café au Lait, Caffé crema, ристретто)
8
(Эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, Café au Lait, Caffé crema, ристретто)
|
5 (Эспрессо, классический кофе, кофе со льдом, капучино, латте маккиато)
5
(Эспрессо, классический кофе, кофе со льдом, капучино, латте маккиато)
|
3 (Эспрессо, классический кофе, американо)
3
(Эспрессо, классический кофе, американо)
Другие напитки
|
Молочная пена, горячая вода
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Молочная пена, горячая вода
|
Горячая вода
|
Горячая вода
Решение для напитков с молоком
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LatteGo
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LatteGo
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LatteGo
|
LatteGo
Панель управления
|
TFT-дисплей и значки
|
TFT-дисплей и значки
|
Сенсорный дисплей
|
Сенсорный дисплей
Жернова
|
Керамика, 12 степеней помола
|
Керамика, 12 степеней помола
|
Керамика, 12 степеней помола
|
Керамика, 12 степеней помола
SilentBrew
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✓
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✓
Мобильное приложение
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-
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-
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✓
|
✓
Фильтр для воды
|
AquaClean – в комплекте
|
AquaClean – в комплекте
|
AquaClean – в комплекте
|
AquaClean – в комплекте
Вместительный резервуар для воды
|
1,8 л
|
1,8 л
|
1,8 л
|
1,8 л
Емкость для зерен
|
275 г
|
275 г
|
275 г
|
275 г
Емкость контейнера для отходов
|
12 порции
|
12 порции
|
12 порции
|
12 порции
Габариты изделия
|
246 x 433 x 372 мм
|
246 x 433 x 372 мм
|
246 x 433 x 372 мм
|
246 x 433 x 372 мм
* На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Уход за кофемашиной
Поддерживайте кофемашину в идеальном состоянии. Советы по очистке, удалению накипи, фильтрам, аксессуарам и не только.
Поиск и устранение неисправностей
Смотрите видеоуроки, чтобы узнать больше о работе с устройством, и раздел часто задаваемых вопросов для вашей модели кофемашины.
Аксессуары
Используйте все возможности вашей кофемашины — узнайте больше о нашем капучинаторе, фильтрах для воды, средствах для удаления накипи комплектах обслуживания.
Регистрация кофемашины
Зарегистрируйте кофемашину сегодня, чтобы получать актуальную информацию о наших продуктах и специальных предложениях.
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