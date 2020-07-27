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    Saeco Xelsis верхній башт

    Xelsis Suprema

    ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ СОВЕРШЕННОСТЬ ПРИ КАЖДОЙ ЗАВАРИВАНИИ


    ​Изысканная комбинация итальянского кофейного наследия, интернет-технологии и инноваций в заваривании кофе. Мастерство, работающее так, как вы всегда хотели, чтобы кофемашина работала, каждый раз готовя изысканный кофе по вашему вкусу.

    ОТКРОЙТЕ МИР КОФЕ, ЧТО УДОВЛЕТВОРИТ КАЖДОЕ ПОЖЕЛАНИЕ И УЧТЕТ ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ

    Philips Saeco Xelsis Suprema SM8889

    Saeco Xelsis Suprema

    SM8889/00

    BeanMaestro автоматически настраивает параметры заваривания для вкуса и аромата из каждого кофейного зерна

    Вбудований Wi-Fi ​для полноценного подключения

    22 вкусных кофейных напитка

    Функция LatteDuo для приготовления 2 любых напитков одновременно

    100% керамическая жернова для приготовления не менее 20 тыс. чашек кофе

    8 пользовательских профилей для сохранения персонализированных напитков

    Технология AquaClean для стабильно высокого качества кофе с помощью чистой воды. До 5000* чашек кофе без удаления накипи

    * С 8 изменениями фильтров. Интервал изменения зависит от выбора напитка и количества процессов промывки и очистки.

    Смотреть все кофемашины Saeco

    УЗНАЙТЕ О РАСШИРЕННЫХ
    ​ФУНКЦИЯХ SAECO XELSIS SUPREMA ​

    Різноманітність кави на ваш смак

    BeanMaestro – получи максимум из кофейного зерна

     

    BeanMaestro автоматически настраивает параметры заваривания, чтобы получить наилучший вкус и аромат из кофейных зерен. Просто выберите тип и степень обжарки зерен, а BeanMaestro сделает все остальное.

    Насолоджуватися кавою ще ніколи не було простіше
    Вбудована підключення

    Встроенное подключение – для разностороннего опыта

     

    В Saeco Xelsis Suprema предусмотрен встроенный Wi-Fi для предоставления персональных рекомендаций с помощью машинного обучения, а также регулярные обновления программного обеспечения для улучшения работы пользователя. Это также делается для того, чтобы ни одна часть процесса не оставалась без внимания, благодаря расширенным пользовательским функциям, которые легко контролируются с дисплея кофемашины, а также для возможности получить данные о наличии расходных материалов у местных розничных продавцов.

    Виберіть свій напій

    ​Интуитивно понятный сенсорный дисплей

     

    Потрясающий 7,8-дюймовый цветной дисплей с высоким разрешением с интуитивно понятным сенсорным пользовательским интерфейсом обеспечивает точное взаимодействие и возможность просмотра видео инструкций.

    Оксамитова вершкова кава фірмових страв

    LatteDuo – наслаждайтесь 22 вкусными напитками

     

    С помощью LatteDuo приготовьте и наслаждайтесь одной или двойной порцией любимого кофе одним прикосновением, от более знакомых рецептов, таких как эспрессо и капучино, до особых кофейных напитков, таких как итальянский эспрессо макиато и флэт уайт.

    Kерамічні жорна

    ​100% керамические жернова – заварите по меньшей мере 20 000 чашек с помощью наших самых крепких керамических жернов

     

    Изготовлены из 100% керамики, чтобы быть чрезвычайно твердыми и точными, и ориентированы на измельчение не менее 20 000 чашек вкусного свежесмолотого кофе. Легко настройте кофемолку по своему вкусу с помощью 12 степеней помола. Оптимальные настройки измельчения уже рекомендованы изготовителем, а приведенные видео в кофемашине помогут вам шаг за шагом убедиться, что они настроены правильно.

    Знімний заварний блок

    HygieSteam – уничтожает до 99,9% микроорганизмов*

     

    Технология HygieSteam без труда обеспечивает обслуживание кофемашины благодаря инновационной системе очистки, которая автоматически удаляет 99,9% микроорганизмов*, а наша цветная панель обслуживания четко показывает состояние кофемашины и статус очистки. 

     

    * 99.9999% микроорганизмов по результатам лабораторных исследований.

    Насолоджуйтесь безтурботною кавою

    Фильтр для воды AquaClean – продлевает срок службы кофемашины и улучшает вкус кофе*

     

    AquaClean – запатентованный фильтр для воды, предназначенный для улучшения качества кофе с помощью очищенной воды и предотвращения образования накипи в кофемашине. Сделайте до 5000 чашек без удаления накипи, регулярно заменяя фильтр. 

     

    * С 8 сменами фильтров. Интервал изменения зависит от выбора напитка и количества процессов промывки и очистки.

    Насолоджуватися кавою ще ніколи не було простіше

    Дополнительные два года гарантии при регистрации продукта на сайте

     

    Зарегистрируйте кофемашину Saeco на philips.ua в течение 90 дней с даты покупки и получите дополнительные 2 года гарантии на прибор.

    Получить +2 года гарантии или зарегистрироваться

    Разнообразие вкусного кофе на любой вкус и под любое настроение

    • Espresso doppio, saeco

      ​Эспрессо допио

      Espresso lungo, saeco

      Эспрессо лунго

      Espresso macchiato, saeco

      Эспрессо макиато

      Espresso image

      Эспрессо

      Ristretto image

      Ристретто

      Verlangenter, saeco

      Verlangerter​

    • Caffe cortado, saeco

      Кортадо

      cappucino, saeco

      Капучино

      Caffe crema, saeco espresso machines

      Кофе крема​

      Italian cappucino

      Итальянское капучино

      Klenier brauner

      Kleiner Brauner​

      Grosser brauner

      Grosser Brauner

    • Cafe au lait

      Кофе с молоком​

      Grand creme

      Гранд крем​

      Cafe melange

      Меланж

      Americano image

      Американо​

      Caffe crema, saeco espresso machines

      Кофе

    • Caffe Latte

      Латте

      Flat white

      Флет вайт​

      test image

      Galao

      Latte machiato

      Латте макиато

      Travel mug, saeco espresso machines

      Кофе с собой

      Что кофеманы говорят ПРО SAECO XELSIS​

      Сравните и найдите свойю кофемашину Saeco

      Xelsis Suprema

      Xelsis Suprema

      Xelsis Suprema

      SM8889/00
      Compare features
      Xelsis Deluxe

      Xelsis Deluxe

      Xelsis Deluxe

      SM8780/00
      Compare features
      GranAroma

      GranAroma

      GranAroma

      SM6585/00
      Compare features
      GranAroma

      GranAroma

      GranAroma

      SM6480/00
      Compare features

      Кофейное разнообразие
      • 22 кофейных напитка
      • 22 кофейных напитка
      • 16 кофейных напитка
      • 14 кофейных напитка

      Сенсорный экран
      • Интуитивно понятный сенсорный экран с Coffee Equalizer™
      • Интуитивно понятный сенсорный экран с Coffee Equalizer™
      • Интуитивно понятный сенсорный экран с Coffee Equalizer™
      • Интуитивно понятный сенсорный экран с Coffee Equalizer™

      Фильтр для воды AquaClean

      Профили пользователя
      • 8 профилей
      • 6 профилей
      • 6 профилей
      • 4 профиля

      Настройка персонализации
      • Регулировка температуры, вкуса, объема кофе и молока
      • Регулировка температуры, вкуса, объема кофе и молока
      • Регулировка температуры, вкуса, объема кофе и молока
      • Регулировка температуры, вкуса, объема кофе и молока

      LatteDuo​
      • Приготовление одновременно 2 чашек кофе
      • Приготовление одновременно 2 чашек кофе
      • Приготовление одновременно 2 чашек кофе
      • Приготовление одновременно 2 чашек кофе

      Ступени помола
      • 12 степеней
      • 12 степеней
      • 12 степеней
      • 12 степеней

      LattePerfetto​
      • Для плотной молочной пенки
      • Для плотной молочной пенки
      • Для плотной молочной пенки
      • Для плотной молочной пенки

      Гарантія​
      • 2 года +2 (при регистрации продукта в MyPhilips)
      • 2 года +2 (при регистрации продукта в MyPhilips)
      • 2 года +2 (при регистрации продукта в MyPhilips)
      • 2 года +2 (при регистрации продукта в MyPhilips)
      Смотреть все кофемашины Saeco

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      Продавец интернет-магазина:

      ООО «Филипс Украина»
      03038, Украина
      г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
      Код ЕДРПОУ 33744042

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