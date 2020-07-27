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* С 8 изменениями фильтров. Интервал изменения зависит от выбора напитка и количества процессов промывки и очистки.
BeanMaestro автоматически настраивает параметры заваривания, чтобы получить наилучший вкус и аромат из кофейных зерен. Просто выберите тип и степень обжарки зерен, а BeanMaestro сделает все остальное.
BeanMaestro автоматически настраивает параметры заваривания, чтобы получить наилучший вкус и аромат из кофейных зерен. Просто выберите тип и степень обжарки зерен, а BeanMaestro сделает все остальное.
В Saeco Xelsis Suprema предусмотрен встроенный Wi-Fi для предоставления персональных рекомендаций с помощью машинного обучения, а также регулярные обновления программного обеспечения для улучшения работы пользователя. Это также делается для того, чтобы ни одна часть процесса не оставалась без внимания, благодаря расширенным пользовательским функциям, которые легко контролируются с дисплея кофемашины, а также для возможности получить данные о наличии расходных материалов у местных розничных продавцов.
В Saeco Xelsis Suprema предусмотрен встроенный Wi-Fi для предоставления персональных рекомендаций с помощью машинного обучения, а также регулярные обновления программного обеспечения для улучшения работы пользователя. Это также делается для того, чтобы ни одна часть процесса не оставалась без внимания, благодаря расширенным пользовательским функциям, которые легко контролируются с дисплея кофемашины, а также для возможности получить данные о наличии расходных материалов у местных розничных продавцов.
Потрясающий 7,8-дюймовый цветной дисплей с высоким разрешением с интуитивно понятным сенсорным пользовательским интерфейсом обеспечивает точное взаимодействие и возможность просмотра видео инструкций.
Потрясающий 7,8-дюймовый цветной дисплей с высоким разрешением с интуитивно понятным сенсорным пользовательским интерфейсом обеспечивает точное взаимодействие и возможность просмотра видео инструкций.
С помощью LatteDuo приготовьте и наслаждайтесь одной или двойной порцией любимого кофе одним прикосновением, от более знакомых рецептов, таких как эспрессо и капучино, до особых кофейных напитков, таких как итальянский эспрессо макиато и флэт уайт.
С помощью LatteDuo приготовьте и наслаждайтесь одной или двойной порцией любимого кофе одним прикосновением, от более знакомых рецептов, таких как эспрессо и капучино, до особых кофейных напитков, таких как итальянский эспрессо макиато и флэт уайт.
Изготовлены из 100% керамики, чтобы быть чрезвычайно твердыми и точными, и ориентированы на измельчение не менее 20 000 чашек вкусного свежесмолотого кофе. Легко настройте кофемолку по своему вкусу с помощью 12 степеней помола. Оптимальные настройки измельчения уже рекомендованы изготовителем, а приведенные видео в кофемашине помогут вам шаг за шагом убедиться, что они настроены правильно.
Изготовлены из 100% керамики, чтобы быть чрезвычайно твердыми и точными, и ориентированы на измельчение не менее 20 000 чашек вкусного свежесмолотого кофе. Легко настройте кофемолку по своему вкусу с помощью 12 степеней помола. Оптимальные настройки измельчения уже рекомендованы изготовителем, а приведенные видео в кофемашине помогут вам шаг за шагом убедиться, что они настроены правильно.
Технология HygieSteam без труда обеспечивает обслуживание кофемашины благодаря инновационной системе очистки, которая автоматически удаляет 99,9% микроорганизмов*, а наша цветная панель обслуживания четко показывает состояние кофемашины и статус очистки. * 99.9999% микроорганизмов по результатам лабораторных исследований.
Технология HygieSteam без труда обеспечивает обслуживание кофемашины благодаря инновационной системе очистки, которая автоматически удаляет 99,9% микроорганизмов*, а наша цветная панель обслуживания четко показывает состояние кофемашины и статус очистки.
* 99.9999% микроорганизмов по результатам лабораторных исследований.
AquaClean – запатентованный фильтр для воды, предназначенный для улучшения качества кофе с помощью очищенной воды и предотвращения образования накипи в кофемашине. Сделайте до 5000 чашек без удаления накипи, регулярно заменяя фильтр. * С 8 сменами фильтров. Интервал изменения зависит от выбора напитка и количества процессов промывки и очистки.
AquaClean – запатентованный фильтр для воды, предназначенный для улучшения качества кофе с помощью очищенной воды и предотвращения образования накипи в кофемашине. Сделайте до 5000 чашек без удаления накипи, регулярно заменяя фильтр.
* С 8 сменами фильтров. Интервал изменения зависит от выбора напитка и количества процессов промывки и очистки.
Зарегистрируйте кофемашину Saeco на philips.ua в течение 90 дней с даты покупки и получите дополнительные 2 года гарантии на прибор.
Зарегистрируйте кофемашину Saeco на philips.ua в течение 90 дней с даты покупки и получите дополнительные 2 года гарантии на прибор.
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Xelsis Suprema
Xelsis Suprema
SM8889/00
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Xelsis Deluxe
Xelsis Deluxe
SM8780/00
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GranAroma
GranAroma
SM6585/00
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GranAroma
GranAroma
SM6480/00
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Кофейное разнообразие
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Сенсорный экран
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Фильтр для воды AquaClean
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Профили пользователя
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Настройка персонализации
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LatteDuo
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Ступени помола
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LattePerfetto
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Гарантія
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