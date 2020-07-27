Фильтр для воды AquaClean – продлевает срок службы кофемашины и улучшает вкус кофе*

AquaClean – запатентованный фильтр для воды, предназначенный для улучшения качества кофе с помощью очищенной воды и предотвращения образования накипи в кофемашине. Сделайте до 5000 чашек без удаления накипи, регулярно заменяя фильтр.

* С 8 сменами фильтров. Интервал изменения зависит от выбора напитка и количества процессов промывки и очистки.