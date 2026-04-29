Использование OneBlade при подключении к электросети
В целях безопасности OneBlade работает только в беспроводном режиме. Это связано с тем, что Philips OneBlade можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Использование устройства OneBlade для влажного бритья при подключении к электросети может быть опасным. Поэтому в целях безопасности устройство не работает при подключении к электросети.
Также помните, что адаптер Philips HQ87 для OneBlade не является водонепроницаемым. Это означает, что оно выдержит попадание на его корпус брызг воды, однако не может подвергаться прямому взаимодействию с водой в течение длительного времени. Поэтому при зарядке OneBlade убедитесь, что устройство и адаптер расположены вдали от воды и мокрых поверхностей.
В целях безопасности OneBlade работает только в беспроводном режиме.
Это связано с тем, что Philips OneBlade можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Использование устройства для влажного бритья при подключении к электросети может быть опасным. Поэтому в целях безопасности устройство не работает при подключении к электросети.
Также помните, что адаптер для OneBlade не является водонепроницаемым. Поэтому при зарядке OneBlade убедитесь, что устройство и адаптер расположены вдали от воды и мокрых поверхностей. Более того, если устройство OneBlade оснащено крышкой разъема для зарядки, убедитесь, что она плотно закрыта, прежде чем подвергать ручку воздействию влаги.
Информация на данной странице относится к моделям:QP2724/31 , QP1424/65 , QP6506/15 . Показать больше ›