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Использование OneBlade при подключении к электросети

В целях безопасности OneBlade работает только в беспроводном режиме. Это связано с тем, что Philips OneBlade можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Использование устройства OneBlade для влажного бритья при подключении к электросети может быть опасным. Поэтому в целях безопасности устройство не работает при подключении к электросети.

Также помните, что адаптер Philips HQ87 для OneBlade не является водонепроницаемым. Это означает, что оно выдержит попадание на его корпус брызг воды, однако не может подвергаться прямому взаимодействию с водой в течение длительного времени.  Поэтому при зарядке OneBlade убедитесь, что устройство и адаптер расположены вдали от воды и мокрых поверхностей.
 

Информация на данной странице относится к моделям: QP2724/31 , QP1424/65 , QP6506/15 . Показать больше  ›

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