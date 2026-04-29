Служба поддержки Philips Использование OneBlade при подключении к электросети

В целях безопасности OneBlade работает только в беспроводном режиме. Это связано с тем, что Philips OneBlade можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Использование устройства OneBlade для влажного бритья при подключении к электросети может быть опасным. Поэтому в целях безопасности устройство не работает при подключении к электросети.



Также помните, что адаптер Philips HQ87 для OneBlade не является водонепроницаемым. Это означает, что оно выдержит попадание на его корпус брызг воды, однако не может подвергаться прямому взаимодействию с водой в течение длительного времени. Поэтому при зарядке OneBlade убедитесь, что устройство и адаптер расположены вдали от воды и мокрых поверхностей.



Только для беспроводного использования В целях безопасности OneBlade работает только в беспроводном режиме.



Это связано с тем, что Philips OneBlade можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Использование устройства для влажного бритья при подключении к электросети может быть опасным. Поэтому в целях безопасности устройство не работает при подключении к электросети.



Также помните, что адаптер для OneBlade не является водонепроницаемым. Поэтому при зарядке OneBlade убедитесь, что устройство и адаптер расположены вдали от воды и мокрых поверхностей. Более того, если устройство OneBlade оснащено крышкой разъема для зарядки, убедитесь, что она плотно закрыта, прежде чем подвергать ручку воздействию влаги.