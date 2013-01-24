Существует более 50 сортов кофе, однако только два вида — арабика и робуста — используются в коммерческом производстве. Арабика стала самым популярным сортом кофе — ей отдают предпочтение 70 % кофеманов.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Существует более 50 сортов кофе, однако только два вида — арабика и робуста — используются в коммерческом производстве. Арабика стала самым популярным сортом кофе — ей отдают предпочтение 70 % кофеманов.
Существует более 50 сортов кофе, однако только два вида — арабика и робуста — используются в коммерческом производстве. Арабика стала самым популярным сортом кофе — ей отдают предпочтение 70 % кофеманов.