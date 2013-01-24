Зерна более сильной обжарки содержат меньше кофеина

Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.

Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.

Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.