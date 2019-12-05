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    Вакуумний блендер
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    Поддерживайте свежесть смузи в течение дня*

    * По сравнению с измельчением без использования функции вакуума в Philips HR3752

    HR3756/00

    Высокоскоростной вакуумный блендер HR3756/00

     

    Раскрывает миллионы питательных веществ благодаря новой вакуумной технологии смешивания

    Мощный двигатель 1400 Вт для однородного измельчения

    До 35 000 об./мин.

    Предварительно настроенная программа для вакуума и смешивания смузи

    2 тритановые дорожные бутылки в комплекте

    Цена магазина Philips

    Однородное смешивание в вакууме

     

    Высокая скорость мотора, выполняет 35 000 оборотов в минуту, мощность мотора в 1 400 Вт, а также технология 3D-смешивания ProBlend 6 для однородного измельчения всех ингредиентов смузи – для того, чтоб питательные вещества фруктов, овощей и орехов раскрывались из структуры клеток и легко поглощались телом.

      Вакуумная технология

       

      Вакуумная технология удаляет кислород из чаши перед смешиванием, результаты можно увидеть в конечной смеси: меньше пузырьков, пены, отделения сока. А смузи остается свежим в течение всего дня.

      Поддерживайте свежесть смузи в течение дня

       

      Наслаждайтесь полезным смузи в течение дня с нашим вакуумным блендером. Берите с собой полезные закуски, в дорожном стакане, что будут оставаться свежими и вкусными, будто их только что приготовили.

      Съемный измельчающий блок для легкого мытья

      Благодаря тому, что режущий блок легко снимается, стеклянную чашу легко помыть со всех сторон. Все детали, кроме рабочего блока с мотором, можно мыть в посудомоечной машине.

      Миксуйте и создавайте напитки на свой вкус

      Vaccum Blender
      Придумайте свои собственные здоровые рецепты коктейлей, наполненные витаминами из ваших любимых фруктов и овощей. И не забывайте про орехи, ведь они добавляют питательную ценность и еще больше обогащают ваш напиток полезными микроэлементами.
      Овощі та фрукти
      Тщательное смешивание освобождает еще больше питательных веществ из продуктов - для еще большего здоровья в вашем стакане.
      Здоровый коктейль при нажатии одной кнопки. Выберите один из режимов: создание вакуума, вакуумное измельчение, дробление льда и импульсный режим.

      Высокоскоростной стационарный блендер 

      HR3756/00

      Цена магазина Philips
      Високошвидкісний вакуумний блендер

      Широкий выбор

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      Philips centrifugal juicer HR1922

      Центробежная соковыжималка

      Полезный однородный сок
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      Philips slow juicer HR1947

      Шнековая соковыжималка

      Концентрированный питательный сок
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