Раскрывает миллионы питательных веществ благодаря новой вакуумной технологии смешивания
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Раскрывает миллионы питательных веществ благодаря новой вакуумной технологии смешивания
Высокая скорость мотора, выполняет 35 000 оборотов в минуту, мощность мотора в 1 400 Вт, а также технология 3D-смешивания ProBlend 6 для однородного измельчения всех ингредиентов смузи – для того, чтоб питательные вещества фруктов, овощей и орехов раскрывались из структуры клеток и легко поглощались телом.
Вакуумная технология удаляет кислород из чаши перед смешиванием, результаты можно увидеть в конечной смеси: меньше пузырьков, пены, отделения сока. А смузи остается свежим в течение всего дня.