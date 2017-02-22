Со временем в парогенераторах начинает скапливаться накипь — это происходит со всеми электрическими приборами, работающими с использованием воды. Чем выше уровень жесткости воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь, которая при отсутствии правильной очистки затвердевает. При отсутствии регулярной очистки мощность подачи пара сокращается, а из парогенератора выходят хлопья, оставляя белые/коричневые пятна на одежде. Не забывайте регулярно проводить очистку от накипи, чтобы поддерживать эффективность работы парогенератора на оптимальном уровне.
Очистка от накипи приборов PerfectCare Pure с помощью замены картриджа Pure Steam (GC024)
1. Световое и звуковое напоминание о необходимости замены картриджа ANTI-CALC
Замените картридж ANTI-CALC, когда индикатор очистки от накипи начнет мигать и прибор подаст звуковой сигнал.
Функция подачи пара отключается автоматически, если замена картриджа ANTI-CALC не будет выполнена.
2. Замена картриджа ANTI-CALC
Снимите утюг с базовой станции и откройте отделение для картриджа ANTI-CALC.
Снимите резиновый колпачок с нижней части картриджа ANTI-CALC.
Поместите картридж ANTI-CALC в отделение и нажмите на картридж, чтобы зафиксировать его, затем закройте крышку.
Примечания.
Если вы не хотите заменять картридж ANTI-CALC, необходимо использовать деминерализованную воду или воду, фильтрованную с помощью IronCare.
В этом случае старый картридж можно оставить в приборе.
Easy De-Calc Plus
Очистка от накипи прибора PerfectCare Elite с помощью функции Easy De-Calc Plus
Во избежание получения ожога убедитесь, что прибор отключен от сети в течение как минимум 2 часов — он должен полностью остыть.
Очистка от накипи: уход за прибором
Важная информация! Выполняйте очистку от накипи, как только индикатор EASY DE-CALC начнет мигать и прибор будет подавать звуковые сигналы.
Если прибор недавно использовался и нагрелся, прежде чем продолжить, дайте ему полностью остыть (не меньше 2 часов).
Извлеките штепсельную вилку из розетки электросети.
Под клапаном EASY DE-CALC поставьте контейнер (емкостью не менее 250 мл) и поверните клапан против часовой стрелки.
Снимите клапан EASY DE-CALC, чтобы вылить воду с частичками накипи в контейнер. Когда вся вода выльется, зафиксируйте клапан, повернув его по часовой стрелке.
Easy De-Calc
Очистка парогенераторов Philips от накипи с помощью функции Easy De-Calc
Во избежание получения ожога убедитесь, что прибор отключен от сети в течение как минимум 2 часов — он должен полностью остыть.
1. Световое напоминание о необходимости проведения очистки от накипи
Выполняйте очистку от накипи, как только индикатор EASY DE-CALC начнет мигать.
Регулярное выполнение очистки от накипи помогает продлить срок службы прибора и обеспечивает высокие результаты глаженья.
2. Очистка от накипи
Перед проведением очистки убедитесь, что парогенератор остыл.
Установите парогенератор на край стола или раковины и подставьте чашку под клапан EASY DE-CALC.
Снимите клапан EASY DE-CALC и слейте воду с частицами накипи в чашку.
Когда вода перестанет поступать, установите клапан EASY DE-CALC на место и поверните его по часовой стрелке для фиксации.
Тщательная очистка парогенератора
Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке, и выполните описанные ниже действия.
Для продления срока службы парогенератора выполняйте глубокую очистку один раз в месяц!
Наклоните основание, снимите клапан Easy De-Calc и налейте 500 мл воды в резервуар.
Закрутите клапан, включите парогенератор и подождите 5 минут.
Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, одновременно разглаживая отрез ткани в разных направлениях.
Продолжайте до тех пор, пока в резервуаре не закончится вода и частицы накипи не перестанут поступать.
Когда утюг остынет, слейте воду через клапан Easy De-Calc. Для продления срока службы парогенератора выполняйте глубокую очистку один раз в месяц.
Система Smart Calc-Clean
Очистка прибора PerfectCare Performer от накипи с помощью функции Smart Calc Clean
Для дополнительного удобства во время проведения очистки от накипи держите рядом специальный контейнер.
1. Световое и звуковое напоминание об очистке от накипи
Благодаря новой функции Smart Calc Clean вы будете получать напоминания о необходимости очистки прибора от накипи.
Выполните очистку от накипи, когда начнет мигать индикатор и прибор подаст звуковой сигнал.
Функция подачи пара отключается автоматически, если очистка от накипи не выполнена.
Используя прилагаемый контейнер Calc Clean, вы легко выполните очистку от накипи и обеспечите подачу чистого пара.
2. Очистка от накипи
Не оставляйте прибор без присмотра во время проведения процедуры.
Из подошвы будут поступать горячая вода и пар.
Не прерывайте процесс очистки от накипи (около 2 мин).
Наполните резервуар для воды наполовину и включите прибор.
Установите утюг с контейнером Calc Clean на ровной, устойчивой поверхности.
Нажмите и удерживайте кнопку Calc Clean в течение 2 секунд, пока не прозвучат короткие звуковые сигналы.
Подождите примерно 2 минуты. Должны прозвучать короткие звуковые сигналы.
По завершении процесса очистки от накипи звуковые сигналы прекратятся.
Smart Calc Clean
Очистка от накипи приборов PerfectCare Viva с помощью функции Smart Calc Clean
Для дополнительного удобства во время проведения очистки от накипи держите рядом специальный контейнер.
1. Световое и звуковое напоминание о проведении очистки от накипи
Благодаря новой функции Smart Calc Clean вы будете получать напоминания о необходимости очистки прибора от накипи.
Выполняйте очистку от накипи, когда индикатор очистки от накипи мигает и прибор подает звуковой сигнал.
Функция подачи пара отключается автоматически, если очистка от накипи не будет выполнена.
Вы можете легко выполнять очистку от накипи с помощью прилагаемого контейнера Calc Clean, чтобы обеспечить подачу чистого пара.
2. Очистка от накипи
Не оставляйте прибор без присмотра во время проведения процедуры.
Из подошвы будут поступать горячая вода и пар.
Не прерывайте процесс очистки от накипи (около 2 мин).
Наполните резервуар для воды наполовину и включите прибор.
Установите утюгс контейнером Calc Clean на ровной, устойчивой поверхности.
Нажмите и удерживайте кнопку Calc Clean в течение 2 секунд, пока не прозвучат короткие звуковые сигналы.
Подождите примерно 2 минуты. Должны прозвучать короткие звуковые сигналы.
По завершении процесса очистки от накипи звуковые сигналы прекратятся.
Smart Calc Clean
Очистка от накипи приборов SpeedCare с помощью функции Smart Calc Clean
Важная информация! Подождите 5 минут, прежде чем очищать контейнер, так как он нагревается в процессе очистки от накипи.
Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке.
1. Световое и звуковое напоминание о проведении очистки от накипи
Благодаря новой функции Smart Calc Clean вы будете получать напоминания о необходимости очистки прибора от накипи.
Выполняйте очистку от накипи, когда индикатор очистки от накипи мигает и прибор подает звуковой сигнал.
Функция подачи пара отключается автоматически, если очистка от накипи не будет выполнена.
Вы можете легко выполнять очистку от накипи с помощью прилагаемого контейнера Calc Clean, чтобы обеспечить подачу чистого пара.
2. Очистка от накипи
Не оставляйте прибор без присмотра во время проведения процедуры.
Из подошвы будут поступать горячая вода и пар.
Не прерывайте процесс очистки от накипи (около 2 мин).
Наполните резервуар для воды наполовину и включите прибор.
Переведите дисковый регулятор в положение CALC CLEAN.
Установите утюг с контейнером Calc Clean на ровной, устойчивой поверхности.
Нажмите и удерживайте кнопку CALC CLEAN в течение 2 секунд, пока не прозвучат короткие звуковые сигналы.
Подождите примерно 2 минуты. Должны прозвучать короткие звуковые сигналы.
По завершении процесса очистки от накипи звуковые сигналы прекратятся.
Smart Calc Clean
Очистка от накипи прибора FastCare с помощью функции Smart Calc Clean
Важная информация! Подождите 5 минут, прежде чем очищать контейнер, так как он нагревается в процессе очистки от накипи.
Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке.
Calc Clean
Световое и звуковое напоминание о необходимости очистки от накипи
Через 1–3 месяца использования индикатор очистки от накипи начнет мигать, а прибор будет подавать звуковые сигналы, информируя вас о необходимости проведения очистки от накипи.
Вы можете продолжать глаженье с паром в течение 1 часа, пока мигает индикатор очистки от накипи и раздаются звуковые сигналы. Через час функция подачи пара будет автоматически отключена. Для возобновления глаженья с паром необходимо выполнить процесс очистки от накипи.
Не оставляйте прибор без присмотра во время проведения очистки от накипи.
Внимание! Не прерывайте процедуру: не поднимайте утюг с контейнера Clac-Clean, так как из подошвы будет поступать горячая вода и пар.
Выполняйте очистку от накипи, как только индикатор очистки от накипи начнет мигать и прибор будет подавать звуковые сигналы.*
Наполните резервуар для воды наполовину.
Убедитесь, что прибор подключен к сети.
Включите прибор.
Переведите дисковый регулятор в положение CALC CLEAN.
Установите контейнер Calc Clean на гладильной доске или другой ровной, устойчивой поверхности.
Поставьте утюг на контейнер Calc-Clean. **
Нажмите и удерживайте кнопку Calc-Clean в течение 2 секунд, пока не услышите короткие звуковые сигналы.
Подождите примерно 2 минуты для полного завершения процесса.
По завершении процесса очистки от накипи звуковые сигналы прекратятся.
Протрите утюг тканью и установите его на базовую станцию.
Подождите примерно 5 минут, чтобы контейнер остыл, и вылейте горячую воду с частицами накипи в раковину.
Во время очистки от накипи будут раздаваться звуковые сигналы, из подошвы будет поступать горячая вода и пар.
* Для сбора грязной воды используйте контейнер Calc-Clean.
** В целях безопасности не снимайте утюг с контейнера во время всего процесса.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.