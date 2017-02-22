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Ключевые слова для поиска

Удаление накипи

Очистка от накипи
Парогенератор Philips

Со временем в парогенераторах начинает скапливаться накипь — это происходит со всеми электрическими приборами, работающими с использованием воды. Чем выше уровень жесткости воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь, которая при отсутствии правильной очистки затвердевает. При отсутствии регулярной очистки мощность подачи пара сокращается, а из парогенератора выходят хлопья, оставляя белые/коричневые пятна на одежде. Не забывайте регулярно проводить очистку от накипи, чтобы поддерживать эффективность работы парогенератора на оптимальном уровне.

Картридж PerfectCare Pure

Парогенераторы PerfectCare

Easy De-Calc

Парогенераторы с функцией Easy De-Calc

Smart Calc Clean

Centrales vapeur Smart Calc-Clean

PerfectCare Performer

PerfectCare Viva

SpeedCare

FastCare

Картридж PerfectCare Pure

Очистка от накипи приборов PerfectCare Pure с помощью замены картриджа Pure Steam (GC024)

Утюги с картриджем PureSteam
Утюги с картриджем PureSteam
Утюги с картриджем PureSteam
Утюги с картриджем PureSteam

1. Световое и звуковое напоминание о необходимости замены картриджа ANTI-CALC

Значок инструкции по эксплуатации

Замените картридж ANTI-CALC, когда индикатор очистки от накипи начнет мигать и прибор подаст звуковой сигнал.

Значок инструкции по эксплуатации

Функция подачи пара отключается автоматически, если замена картриджа ANTI-CALC не будет выполнена.

2. Замена картриджа ANTI-CALC

Значок инструкции по эксплуатации

Снимите утюг с базовой станции и откройте отделение для картриджа ANTI-CALC.

Значок инструкции по эксплуатации

Снимите резиновый колпачок с нижней части картриджа ANTI-CALC.
 

Значок инструкции по эксплуатации

Поместите картридж ANTI-CALC в отделение и нажмите на картридж, чтобы зафиксировать его, затем закройте крышку.

Примечания.
 

  • Если вы не хотите заменять картридж ANTI-CALC, необходимо использовать деминерализованную воду или воду, фильтрованную с помощью IronCare.
  • В этом случае старый картридж можно оставить в приборе.

Easy De-Calc Plus

Очистка от накипи прибора PerfectCare Elite с помощью функции Easy De-Calc Plus

PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite

Во избежание получения ожога убедитесь, что прибор отключен от сети в течение как минимум 2 часов — он должен полностью остыть.

 

Видео: функция Easy De-Calc

Очистка от накипи: уход за прибором

Easy De-Calc

Важная информация! Выполняйте очистку от накипи, как только индикатор EASY DE-CALC начнет мигать и прибор будет подавать звуковые сигналы.

Easy De-Calc

Если прибор недавно использовался и нагрелся, прежде чем продолжить, дайте ему полностью остыть (не меньше 2 часов).

Easy De-Calc

Извлеките штепсельную вилку из розетки электросети.

Easy De-Calc

Под клапаном EASY DE-CALC поставьте контейнер (емкостью не менее 250 мл) и поверните клапан против часовой стрелки.

Easy De-Calc

Снимите клапан EASY DE-CALC, чтобы вылить воду с частичками накипи в контейнер. Когда вся вода выльется, зафиксируйте клапан, повернув его по часовой стрелке.

Easy De-Calc

Очистка парогенераторов Philips от накипи с помощью функции Easy De-Calc

Easy De-Calc
Easy De-Calc
Easy De-Calc
Easy De-Calc
Easy De-Calc

Во избежание получения ожога убедитесь, что прибор отключен от сети в течение как минимум 2 часов — он должен полностью остыть.

 

Видео: функция Easy De-Calc

1. Световое напоминание о необходимости проведения очистки от накипи

Easy De-Calc

Выполняйте очистку от накипи, как только индикатор EASY DE-CALC начнет мигать.

Регулярное выполнение очистки от накипи помогает продлить срок службы прибора и обеспечивает высокие результаты глаженья.

2. Очистка от накипи


Перед проведением очистки убедитесь, что парогенератор остыл.

Easy De-Calc

Установите парогенератор на край стола или раковины и подставьте чашку под клапан EASY DE-CALC.

Easy De-Calc

Снимите клапан EASY DE-CALC и слейте воду с частицами накипи в чашку.
 

Easy De-Calc

Когда вода перестанет поступать, установите клапан EASY DE-CALC на место и поверните его по часовой стрелке для фиксации.

Тщательная очистка парогенератора

 

Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке, и выполните описанные ниже действия.

 

Для продления срока службы парогенератора выполняйте глубокую очистку один раз в месяц!

 

  • Наклоните основание, снимите клапан Easy De-Calc и налейте 500 мл воды в резервуар.
  • Закрутите клапан, включите парогенератор и подождите 5 минут.
  • Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, одновременно разглаживая отрез ткани в разных направлениях.
  • Продолжайте до тех пор, пока в резервуаре не закончится вода и частицы накипи не перестанут поступать.
  • Когда утюг остынет, слейте воду через клапан Easy De-Calc.
    Для продления срока службы парогенератора выполняйте глубокую очистку один раз в месяц.

Видеоинструкции по очистке парогенератора

Система Smart Calc-Clean

Очистка прибора PerfectCare Performer от накипи с помощью функции Smart Calc Clean

Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren

Для дополнительного удобства во время проведения очистки от накипи держите рядом специальный контейнер.

PerfectcareCare-stoomgenerator

1. Световое и звуковое напоминание об очистке от накипи

 

Благодаря новой функции Smart Calc Clean вы будете получать напоминания о необходимости очистки прибора от накипи.

Pictogram gebruikershandleiding

Выполните очистку от накипи, когда начнет мигать индикатор и прибор подаст звуковой сигнал.

Pictogram gebruikershandleiding

Функция подачи пара отключается автоматически, если очистка от накипи не выполнена.

Pictogram gebruikershandleiding

Используя прилагаемый контейнер Calc Clean, вы легко выполните очистку от накипи и обеспечите подачу чистого пара.

2. Очистка от накипи

 
  • Не оставляйте прибор без присмотра во время проведения процедуры.
  • Из подошвы будут поступать горячая вода и пар.
  • Не прерывайте процесс очистки от накипи (около 2 мин).

Pictogram gebruikershandleiding

Наполните резервуар для воды наполовину и включите прибор.

Pictogram gebruikershandleiding

Установите утюг с контейнером Calc Clean на ровной, устойчивой поверхности.

Pictogram gebruikershandleiding

Нажмите и удерживайте кнопку Calc Clean в течение 2 секунд, пока не прозвучат короткие звуковые сигналы.

Pictogram gebruikershandleiding

Подождите примерно 2 минуты. Должны прозвучать короткие звуковые сигналы.

Pictogram gebruikershandleiding

По завершении процесса очистки от накипи звуковые сигналы прекратятся.

Smart Calc Clean

Очистка от накипи приборов PerfectCare Viva с помощью функции Smart Calc Clean

Парогенераторы с функцией Smart Calc Clean
Парогенераторы с функцией Smart Calc Clean
Парогенераторы с функцией Smart Calc Clean

Для дополнительного удобства во время проведения очистки от накипи держите рядом специальный контейнер.

Парогенератор SpeedCare

1. Световое и звуковое напоминание о проведении очистки от накипи

 

Благодаря новой функции Smart Calc Clean вы будете получать напоминания о необходимости очистки прибора от накипи.

Значок инструкции по эксплуатации

Выполняйте очистку от накипи, когда индикатор очистки от накипи мигает и прибор подает звуковой сигнал.
 

Значок инструкции по эксплуатации

Функция подачи пара отключается автоматически, если очистка от накипи не будет выполнена.

Значок инструкции по эксплуатации

Вы можете легко выполнять очистку от накипи с помощью прилагаемого контейнера Calc Clean, чтобы обеспечить подачу чистого пара.

2. Очистка от накипи

 
  • Не оставляйте прибор без присмотра во время проведения процедуры.
  • Из подошвы будут поступать горячая вода и пар.
  • Не прерывайте процесс очистки от накипи (около 2 мин).

Значок инструкции по эксплуатации

Наполните резервуар для воды наполовину и включите прибор.

Значок инструкции по эксплуатации

Установите утюг с контейнером Calc Clean на ровной, устойчивой поверхности.

Значок инструкции по эксплуатации

Нажмите и удерживайте кнопку Calc Clean в течение 2 секунд, пока не прозвучат короткие звуковые сигналы.

Значок инструкции по эксплуатации

Подождите примерно 2 минуты. Должны прозвучать короткие звуковые сигналы.

Значок инструкции по эксплуатации

По завершении процесса очистки от накипи звуковые сигналы прекратятся.

Smart Calc Clean

Очистка от накипи приборов SpeedCare с помощью функции Smart Calc Clean

Парогенераторы с функцией Smart Calc Clean
Парогенераторы с функцией Smart Calc Clean
Парогенераторы с функцией Smart Calc Clean
Парогенераторы с функцией Smart Calc Clean

Важная информация! Подождите 5 минут, прежде чем очищать контейнер, так как он нагревается в процессе очистки от накипи. 


Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке.

Парогенератор SpeedCare

1. Световое и звуковое напоминание о проведении очистки от накипи

 

Благодаря новой функции Smart Calc Clean вы будете получать напоминания о необходимости очистки прибора от накипи.

Значок инструкции по эксплуатации

Выполняйте очистку от накипи, когда индикатор очистки от накипи мигает и прибор подает звуковой сигнал.

Значок инструкции по эксплуатации

Функция подачи пара отключается автоматически, если очистка от накипи не будет выполнена.

Значок инструкции по эксплуатации

Вы можете легко выполнять очистку от накипи с помощью прилагаемого контейнера Calc Clean, чтобы обеспечить подачу чистого пара.

2. Очистка от накипи

 
  • Не оставляйте прибор без присмотра во время проведения процедуры.
  • Из подошвы будут поступать горячая вода и пар.
  • Не прерывайте процесс очистки от накипи (около 2 мин).

Значок инструкции по эксплуатации

Наполните резервуар для воды наполовину и включите прибор.

Значок инструкции по эксплуатации

Переведите дисковый регулятор в положение CALC CLEAN.
 

Значок инструкции по эксплуатации

Установите утюг с контейнером Calc Clean на ровной, устойчивой поверхности.

Значок инструкции по эксплуатации

Нажмите и удерживайте кнопку CALC CLEAN в течение 2 секунд, пока не прозвучат короткие звуковые сигналы.

Значок инструкции по эксплуатации

Подождите примерно 2 минуты. Должны прозвучать короткие звуковые сигналы.

Значок инструкции по эксплуатации

По завершении процесса очистки от накипи звуковые сигналы прекратятся.

Smart Calc Clean

Очистка от накипи прибора FastCare с помощью функции Smart Calc Clean

FastCare с функцией Smart Calc Clean
FastCare с функцией Smart Calc Clean
FastCare с функцией Smart Calc Clean
FastCare с функцией Smart Calc Clean

Важная информация! Подождите 5 минут, прежде чем очищать контейнер, так как он нагревается в процессе очистки от накипи. 


Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке.

Парогенератор SpeedCare

Calc Clean


Световое и звуковое напоминание о необходимости очистки от накипи

 

  • Через 1–3 месяца использования индикатор очистки от накипи начнет мигать, а прибор будет подавать звуковые сигналы, информируя вас о необходимости проведения очистки от накипи.
  • Вы можете продолжать глаженье с паром в течение 1 часа, пока мигает индикатор очистки от накипи и раздаются звуковые сигналы. Через час функция подачи пара будет автоматически отключена. Для возобновления глаженья с паром необходимо выполнить процесс очистки от накипи.
  • Не оставляйте прибор без присмотра во время проведения очистки от накипи.
  • Внимание! Не прерывайте процедуру: не поднимайте утюг с контейнера Clac-Clean, так как из подошвы будет поступать горячая вода и пар.

Значок инструкции по эксплуатации

Выполняйте очистку от накипи, как только индикатор очистки от накипи начнет мигать и прибор будет подавать звуковые сигналы.*

Значок инструкции по эксплуатации

Наполните резервуар для воды наполовину.

Значок инструкции по эксплуатации

Убедитесь, что прибор подключен к сети.

Значок инструкции по эксплуатации

Включите прибор.

Значок инструкции по эксплуатации

Переведите дисковый регулятор в положение CALC CLEAN.
 

Значок инструкции по эксплуатации

Установите контейнер Calc Clean на гладильной доске или другой ровной, устойчивой поверхности.

Значок инструкции по эксплуатации

Поставьте утюг на контейнер Calc-Clean. **
 

Значок инструкции по эксплуатации

Нажмите и удерживайте кнопку Calc-Clean в течение 2 секунд, пока не услышите короткие звуковые сигналы.
 

Значок инструкции по эксплуатации

Подождите примерно 2 минуты для полного завершения процесса.

Значок инструкции по эксплуатации

По завершении процесса очистки от накипи звуковые сигналы прекратятся.
 

Значок инструкции по эксплуатации

Протрите утюг тканью и установите его на базовую станцию.

Значок инструкции по эксплуатации

Подождите примерно 5 минут, чтобы контейнер остыл, и вылейте горячую воду с частицами накипи в раковину.

Во время очистки от накипи будут раздаваться звуковые сигналы, из подошвы будет поступать горячая вода и пар.

 

* Для сбора грязной воды используйте контейнер Calc-Clean.

** В целях безопасности не снимайте утюг с контейнера во время всего процесса.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

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