Со временем в паровых утюгах начинает скапливаться накипь — это происходит со всеми электрическими приборами, работающими с использованием воды. Чем выше уровень жесткости воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь, которая при отсутствии правильной очистки затвердевает. При отсутствии регулярной очистки мощность подачи пара сокращается, а из парового утюга выходят хлопья, оставляя белые/коричневые пятна на одежде. Не забывайте регулярно проводить очистку от накипи, чтобы поддерживать эффективность работы парового утюга на оптимальном уровне.
Очистка паровых утюгов Philips от накипи с помощью функции Quick Calc Release
(Azur Performer Plus, Azur Pro)
Очистка парового утюга Philips от накипи с помощью функции Quick Calc Release
Функция Quick Calc Release — еще один простой способ борьбы с накипью, которая образуется в утюге. Для поддержания оптимальной подачи пара следует один раз в месяц использовать функцию Calc-Clean.
Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке.
Перед использованием функции Quick Calc Release убедитесь, что утюг остыл.
1. Поставьте утюг горизонтально и нажмите на фиксатор системы Quick Calc Release на задней панели.
2. Извлеките подставку системы Quick Calc Release, слейте загрязнения в раковину. Промойте и высушите подставку. Удалите частицы накипи и загрязнения в отверстии системы Quick Calc Release влажной тканью.
3. Установите подставку в утюг и зафиксируйте ее.
Self Clean
Очистка паровых утюгов Philips от накипи с помощью функции Calc Clean
Очистка парового утюга Philips от накипи
Проводите очистку утюга от накипи каждые 1–2 месяца, или когда индикатор DE-CALC начинает мигать (оповещения о необходимости проведения очистки от накипи доступны не на всех моделях).
Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке.
1. Установите регулятор подачи пара в положение "без пара" и выберите температуру MAX. (При наличии дискового регулятора.)
2. Наполните резервуар для воды до отметки MAX, включите утюг, а затем, когда индикатор погаснет, отключите утюг от сети. Держа утюг над раковиной, включите функцию CALC CLEAN — расположение зависит от модели (см. изображения для разных моделей).
3. Встряхните утюг. Через отверстия подачи пара начнут выходить горячая вода, пар и частицы накипи.
4. Когда резервуар будет опустошен, подключите утюг к сети и очистите подошву, проведя утюгом по ткани.
Встроенный контейнер для сбора накипи
Встроенный контейнер для сбора накипи
Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.
Когда индикатор нагрева погаснет, отключите утюг от электросети.
Держа утюг над раковиной, удерживайте кнопку очистки от накипи и встряхивайте утюг аккуратными движениями вперед-назад, пока из резервуара не выльется вся вода. Накипь будет извлечена, и из подошвы утюга будут выходить пар и кипящая вода. Повторите процесс, если вода, выходящая из утюга, содержит частицы накипи.
Подключите утюг к сети и дайте ему нагреться, чтобы высушить подошву. Отключите утюг от сети, когда индикатор температуры погаснет. Проведите утюгом по ткани, чтобы удалить с подошвы остатки воды.
Как избежать скопления накипи в утюге?
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глаженья с паром, предотвратить скопление накипи в паровом утюге проще простого.
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глаженья с паром, предотвратить скопление накипи в паровом утюге проще простого.
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глаженья с паром, предотвратить скопление накипи в паровом утюге проще простого.
IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глаженья с паром, предотвратить скопление накипи в паровом утюге проще простого.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.