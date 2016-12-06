Очистка парового утюга Philips от накипи с помощью функции Quick Calc Release

Функция Quick Calc Release — еще один простой способ борьбы с накипью, которая образуется в утюге. Для поддержания оптимальной подачи пара следует один раз в месяц использовать функцию Calc-Clean.

Нажмите на видео, в котором приведены инструкции по очистке.