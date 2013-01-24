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Паровые утюги
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Простота и эффективность
Быстрота и надежность

Интеллектуальные технологии и мощность

    Более быстрое и простое глажение

    Philips Azur Performer Plus

    Паровой утюг

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    Теперь гладить стало быстрее и проще. Philips Azur Performer Plus обеспечивает мощную подачу пара и легко скользит по ткани, позволяя быстро справиться с еженедельной глажкой, а система самоочистки легко предотвращает скопление накипи. 
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    Быстрое удаление складок благодаря мощной постоянной подаче пара 45 г/мин
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    Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения
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    Простой уход благодаря системе самоочистки, предотвращающей скопление накипи
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    Предотвращает протекание воды на одежду в процессе глажения

    К сожалению, этот продукт больше не доступен


    *По сравнению с обычным паровым утюгом Philips 2200 Вт
    Более быстрое глажение

    Мнение пользователей

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    значок-ускоряет-разглаживание-складок

    Мощный пар быстрее разглаживает складки

    Наши надежные паровые утюги обеспечивают более мощную и оперативную подачу пара, ускоряя процесс глажения, а функция парового удара позволяет удалять самые сложные складки одним нажатием кнопки. 

    значок-удобная-функция-самоочистки

    Удобная функция самоочистки для сохранения эффективной подачи пара надолго

    Скопление накипи может негативно отразиться на работе и сроке службы утюга. Специальный встроенный контейнер для сбора накипи позволяет без труда извлекать скопившийся известковый налет и продлить срок службы прибора.

    значок-наилучшее-скольжение

    Превосходное скольжение

    Наша премиальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием превосходно скользит, устойчива к появлению царапин и обеспечивает долгий срок службы и эффективную работу. 

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    Предотвращает протекание воды на одежду в процессе глажения

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде

    Найдите паровой утюг, который подойдет именно вам

    Паровой утюг SmoothCare

    Паровой утюг SmoothCare

    Паровой утюг SmoothCare

    Паровой утюг
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    Паровой утюг Azur Performer

    Паровой утюг Azur Performer

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    Паровой утюг SmoothCare

    Паровой утюг SmoothCare

    Паровой утюг SmoothCare

    Паровой утюг
    Сравнить с текущим

    Мощность
    • До 2400 Вт
    • До 2400 Вт
    • До 2600 Вт

    Постоянная подача пара
    • До 40 г/мин
    • До 40 г/мин
    • До 45 г/мин

    Паровой удар
    • До 170 г
    • До 150 г
    • До 180 г

    Подошва
    • Подошва SteamGlide
    • SteamGlide Plus
    • Подошва SteamGlide

    Резервуар для воды
    • 400 мл
    • 300 мл
    • 400 мл

    Технология "капля-стоп"
    • Да
    • Да
    • Да

    Решение для очистки от накипи
    • Self Clean
    • Double Active Calc Clean
    • Self Clean

    Система автоотключения
    • Да
    • Да
    • Да

    Купить Azur Performer Plus в любимом магазине

     
    более быстрое глажение

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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