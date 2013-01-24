Простота и эффективность
Паровой утюг
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Паровой утюг SmoothCare
Паровой утюг SmoothCare
Паровой утюг
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Паровой утюг Azur Performer
Паровой утюг Azur Performer
Паровой утюг
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Паровой утюг SmoothCare
Паровой утюг SmoothCare
Паровой утюг
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Мощность
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Постоянная подача пара
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Паровой удар
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Подошва
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Резервуар для воды
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Технология "капля-стоп"
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Решение для очистки от накипи
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Система автоотключения
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К сожалению, этот продукт больше не доступен