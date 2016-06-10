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Явным признаком того, что малыш может страдать от колик, является продолжительный пронзительный плач без очевидных причин.
Никто точно не может сказать, почему у малышей случаются колики, однако их симптомы заставляют маму сильно переживать.
Кормление по расписанию каждые 3–4 часа может быть лучше частых кормлений каждые 1–2 часа.
Если вы кормите грудью, тщательно проверьте вашу диету на наличие чрезмерного количества продуктов, способствующих газообразованию или появлению колик у малыша: брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и кочанная капуста, шоколад, коровье молоко, лук, цитрусовые и томаты. Если вы подозреваете, что определенный продукт способствует появлению у малыша проблем, исключите его на несколько дней и посмотрите на результат. Если вы считаете, что нужно исключить продукты определенной группы на более продолжительный срок, например молочные продукты, проконсультируйтесь у квалифицированного медицинского специалиста.
Постарайтесь сделать так, чтобы газы вышли из животика малыша прежде, чем они попадут в кишечник. Если ребенок кушает быстро, возможно, потребуется вызывать у него отрыжку чаще. Малыша необходимо держать вертикально, облокотив о плечо или посадив на колени. Похлопайте малыша по спине, чтобы пузырьки воздуха вышли.
Нежный массах животика поможет расслабить напряженные мышцы и особенно полезен в теплой ванне.
Gripe Water — довольно старое средство. И хотя очевидные доказательства его эффективности отсутствуют, некоторый мамы используют его, когда у малыша появляются проблемы. Оно согревает и расслабляет животик, а также имеет антацидный эффект. Обычно подходит для использования в возрасте от одного месяца, но необходимо проверить рекомендации на упаковке.
Определенные положения, особенно положение лежа на животике, успокаивают малыша, когда у него колики. Уложите малыша на своей руке личиком вниз, чтобы его головка была расположена на вашем согнутом локте, а ваша рука находилась у него между ножек. Или постарайтесь уложить ребенка к себе на колени личиком вниз, чтобы при этом он отвернул головку в сторону, и аккуратно отводите свои колени из стороны в сторону. Помните, что когда малыш уснет, его необходимо перевернуть на спинку.
Поворачивающийся или качающийся стульчик очень вам поможет, если малыш беспокойно ведет себя по вечерам.
Если вы кормите малыша из бутылочки, всегда или время от времени используйте бутылочку с клапаном для предотвращения колик, который клинически одобрен для снижения колик и их симптомов. Убедитесь, что подобрана соответствующая соска с необходимой скоростью потока, и следите за тем, чтобы соска всегда была полна молока, иначе малыш будет глотать воздух.
Когда малыша сложно успокоить, давайте ему пустышку. Если малыш чувствует боль, сосание ему поможет.
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
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