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Электрические зубные щетки
Индивидуальный подход к здоровью вашей полости рта

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900

Индивидуальный подход к здоровью вашей полости рта

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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

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В 20 раз эффективнее удаляет налет1 без повреждения десен
Индивидуальный подход к здоровью вашей полости рта

Откройте для себя нашу самую современную электрическую зубную щетку: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с технологией SenseIQ. Она предлагает нашу проверенную технологию звуковой чистки наряду с интеллектуальной системой, адаптирующей возможности щетки под ваши особенные предпочтения в уходе за полостью рта.

Доступные варианты
Звуковая зубная щетка с технологией SenseIQ
Звуковая зубная щетка с технологией SenseIQ
Звуковая зубная щетка с технологией SenseIQ
Product top features intro H

В 20 раз эффективнее удаляет налет* без повреждения десен

Каждый чистит зубы по-разному, поэтому мы создали эту чистящую насадку с щетинками, расположенными под разным углом, чтобы удаление налета было наиболее эффективным вне зависимости от техники чистки. Наша чистящая насадка All-in-One A3 обеспечивает лучшие показатели чистки и поможет вам удалять налет до 20 раз ...

Наше самое эффективное удаление налета
Технология SenseIQ

Технология SenseIQ для индивидуальной чистки

Технология SenseIQ поможет вам найти сбалансированный стиль чистки — она распознает силу нажатия, движение щеткой и область чистки до 100 раз в секунду на протяжении всего сеанса. При чрезмерном давлении зубная щетка автоматически подстроит уровень интенсивности, чтобы вы не повредили зубы и десны.

Плавные движения Sonicare

Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками в минуту. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

Плавные движения Sonicare

Product other features intro H

Поможет защитить десны благодаря датчику давления

Поможет защитить десны благодаря датчику давления

Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.

Найдите себе комфортный стиль чистки

Найдите себе комфортный стиль чистки

Обеспечьте должный уход за своей полостью рта с 15 настройками чистки. Нужна более тщательная чистка или хотите сосредоточиться на чистке десен или языка? С этой электрической зубной щеткой все возможно. Выбирайте из 5 режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен, Deep Clean (Глубокая чистка) и Sensitive (Чувствительный) — и выберите из 3 уровней интенсивности в приложении, а щетка справится с остальным.

Персональные рекомендации и отклик в реальном времени

Персональные рекомендации и отклик в реальном времени

Достигайте целей чистки с зубной щеткой и приложением Sonicare. Щетку легко подключить к приложению — с ним вы будете получать персональные рекомендации и статистику для улучшения техники чистки. Отслеживайте прогресс, улучшайте технику и получайте отклик для эффективной чистки. Вас не остановить! А автоматическая синхронизация поможет получать актуальные сведения о чистке в приложении, даже если вы не синхронизировали щетку во время чистки.

Технические характеристики

Поможет защитить десны благодаря датчику давления ?

Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое даст знать, если вы слишком сильно давите щеткой на зубы. Если кольцо вдруг оповещает вас, просто давите на щетку не так сильно, чтобы защитить десны

женщина с электрической зубной щеткой
Дорога через лес, демонстрирующая слабое воздействие на окружающую среду

Забота об окружающей среде

Прослужит вам долгие годы ?

Мы в Philips стремимся сократить наше негативное воздействие на окружающую среду и создавать более экологичные и долговечные продукты.

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Отзывы

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4.6

из 5

88

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

06/08/2026

Україна

Україна

Виріб має чудові функції.

Дуже добре й детально чистить не тільки зуби, а й усю порожнину рота. Однак мобільний застосунок не дуже зручний, а також неточний в оцінці процесу чищення...

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9992/11 серії DiamondClean Prestige 9900

Date of Use 2025-08-08

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9992/11 серії DiamondClean Prestige 9900

Date of Use 2025-08-08

04/08/2026

Україна

Україна

Вибір не розчарував

Зубною щіткою користуюся рік. Для мене зручна в експлуатації, красива та стильна. Під час подорожей використовую зручний та красивий чохол, який продається разом з щіткою. Зуби вичищає добре та дбайливо. Ясна не травмує. Це підтвердив мій лікар-стоматолог, якого я відвідую раз на рік з метою професійної чистки та профілактики карієсу.

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9992/11 серії DiamondClean Prestige 9900

Date of Use 2025-06-15

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9992/11 серії DiamondClean Prestige 9900

Date of Use 2025-06-15

04/08/2026

Україна

Україна

Функціональна та виправдала моі бажання

Сама технологічна. Сама щітка дуже добра. АЛЕ насадка та що йде в комплекті гарна, а при купівлі комплекту 4 4шт преміум всі насадки через місяць користування почали жужжати так що голова болить при користуванні. При зверненні до магазину в якому придбав прийняли заявку и все, через два тижні зайшов відповіді 0. Знайшов директора магазина пообіцяв розібратися і все два місяці ніякої відповіді. Магазин Comfi

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9992/11 серії DiamondClean Prestige 9900

Date of Use 2026-08-04

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9992/11 серії DiamondClean Prestige 9900

Date of Use 2026-08-04

Ответы на часто задаваемые вопросы

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      Примечания

      1. Чистящая насадка A3 на DiamondClean Prestige 9900 по сравнению с обычной зубной щеткой. 

      1. по сравнению с обычной зубной щеткой

      2. за 6 недель, по сравнению с обычной зубной щеткой.

      3. за 2 дня, по сравнению с обычной зубной щеткой.