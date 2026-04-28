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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
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Откройте для себя нашу самую современную электрическую зубную щетку: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с технологией SenseIQ. Она предлагает нашу проверенную технологию звуковой чистки наряду с интеллектуальной системой, адаптирующей возможности щетки под ваши особенные предпочтения в уходе за полостью рта.
Каждый чистит зубы по-разному, поэтому мы создали эту чистящую насадку с щетинками, расположенными под разным углом, чтобы удаление налета было наиболее эффективным вне зависимости от техники чистки. Наша чистящая насадка All-in-One A3 обеспечивает лучшие показатели чистки и поможет вам удалять налет до 20 раз ...
Технология SenseIQ поможет вам найти сбалансированный стиль чистки — она распознает силу нажатия, движение щеткой и область чистки до 100 раз в секунду на протяжении всего сеанса. При чрезмерном давлении зубная щетка автоматически подстроит уровень интенсивности, чтобы вы не повредили зубы и десны.
Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками в минуту. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.
Обеспечьте должный уход за своей полостью рта с 15 настройками чистки. Нужна более тщательная чистка или хотите сосредоточиться на чистке десен или языка? С этой электрической зубной щеткой все возможно. Выбирайте из 5 режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен, Deep Clean (Глубокая чистка) и Sensitive (Чувствительный) — и выберите из 3 уровней интенсивности в приложении, а щетка справится с остальным.
Достигайте целей чистки с зубной щеткой и приложением Sonicare. Щетку легко подключить к приложению — с ним вы будете получать персональные рекомендации и статистику для улучшения техники чистки. Отслеживайте прогресс, улучшайте технику и получайте отклик для эффективной чистки. Вас не остановить! А автоматическая синхронизация поможет получать актуальные сведения о чистке в приложении, даже если вы не синхронизировали щетку во время чистки.
Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое даст знать, если вы слишком сильно давите щеткой на зубы. Если кольцо вдруг оповещает вас, просто давите на щетку не так сильно, чтобы защитить десны
Мы в Philips стремимся сократить наше негативное воздействие на окружающую среду и создавать более экологичные и долговечные продукты.
4.6
из 5
88
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
06/08/2026
Україна
Виріб має чудові функції.
Дуже добре й детально чистить не тільки зуби, а й усю порожнину рота. Однак мобільний застосунок не дуже зручний, а також неточний в оцінці процесу чищення...
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9992/11 серії DiamondClean Prestige 9900
Date of Use 2025-08-08
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9992/11 серії DiamondClean Prestige 9900
Date of Use 2025-08-08
Тея7
04/08/2026
Україна
Вибір не розчарував
Зубною щіткою користуюся рік. Для мене зручна в експлуатації, красива та стильна. Під час подорожей використовую зручний та красивий чохол, який продається разом з щіткою. Зуби вичищає добре та дбайливо. Ясна не травмує. Це підтвердив мій лікар-стоматолог, якого я відвідую раз на рік з метою професійної чистки та профілактики карієсу.
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9992/11 серії DiamondClean Prestige 9900
Date of Use 2025-06-15
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9992/11 серії DiamondClean Prestige 9900
Date of Use 2025-06-15
HDPE
04/08/2026
Україна
Функціональна та виправдала моі бажання
Сама технологічна. Сама щітка дуже добра. АЛЕ насадка та що йде в комплекті гарна, а при купівлі комплекту 4 4шт преміум всі насадки через місяць користування почали жужжати так що голова болить при користуванні. При зверненні до магазину в якому придбав прийняли заявку и все, через два тижні зайшов відповіді 0. Знайшов директора магазина пообіцяв розібратися і все два місяці ніякої відповіді. Магазин Comfi
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9992/11 серії DiamondClean Prestige 9900
Date of Use 2026-08-04
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9992/11 серії DiamondClean Prestige 9900
Date of Use 2026-08-04
Новинка
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Чистящая насадка A3 на DiamondClean Prestige 9900 по сравнению с обычной зубной щеткой.
по сравнению с обычной зубной щеткой
за 6 недель, по сравнению с обычной зубной щеткой.
за 2 дня, по сравнению с обычной зубной щеткой.