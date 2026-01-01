За каждым снимком - история

Больше дисплей - комфортнее просмотр! Смотрите цифр. фото на дисплее с высокой плотностью пикселей и великолепными цветами благодаря фоторамке 10FF2CMW от Philips. Предлагаем 2 дизайнерских решения для большего разнообразия.