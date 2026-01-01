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Больше не доступен
10FF2CMW/00
За каждым снимком - история
Больше дисплей - комфортнее просмотр! Смотрите цифр. фото на дисплее с высокой плотностью пикселей и великолепными цветами благодаря фоторамке 10FF2CMW от Philips. Предлагаем 2 дизайнерских решения для большего разнообразия.
25,9 см (10,2") ЖК-дисплей
23,9 см (9,4") обл. просмотра
Шикарных рамки это легко съемные произведения искусства для фоторамки для любого интерьера и настроения.
Существует возможность выбора питания фоторамки PhotoFrame: либо от электросети, либо от встроенного аккумулятора без применения проводов.
Стильные сменные рамки роскошного дизайна, выполненные из полированного алюминия или красного дерева подойдут к любому интерьеру и настроению.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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