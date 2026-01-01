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        Больше не доступен

        Фоторамка

        10FF2CMW/00

        За каждым снимком - история

        Больше дисплей - комфортнее просмотр! Смотрите цифр. фото на дисплее с высокой плотностью пикселей и великолепными цветами благодаря фоторамке 10FF2CMW от Philips. Предлагаем 2 дизайнерских решения для большего разнообразия.

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        За каждым снимком - история

        • 25,9 см (10,2") ЖК-дисплей

        • 23,9 см (9,4") обл. просмотра

        Шикарные сменные рамки подойдут к любому настроению и интерьеру

        Шикарных рамки это легко съемные произведения искусства для фоторамки для любого интерьера и настроения.

        Питание осуществляется от сети или от аккумулятора без применения проводов

        Существует возможность выбора питания фоторамки PhotoFrame: либо от электросети, либо от встроенного аккумулятора без применения проводов.

        Легко заменяемые полированные рамки из алюминия или красного дерева

        Стильные сменные рамки роскошного дизайна, выполненные из полированного алюминия или красного дерева подойдут к любому интерьеру и настроению.

        Технические характеристики

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        • • Уникальные предложения
        • • Ранний доступ к Черной пятнице