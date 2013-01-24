Моментально включающиеся стоп-сигналы гарантируют больше безопасности при резком торможении

Светодиодные лампы включаются моментально, в отличие от обычных ламп накаливания, которым требуется некоторое время, чтобы загореться и достичь максимальной эффективности. Эти доли секунды имеют значение при резком торможении. Например, при скорости 100 км/ч разницу в скорости реакции, составляющую всего четыре десятых секунды, можно приравнять к дополнительным 11 метрам расстояния между автомобилями — это примерная длина 2,5 автомобилей. Благодаря светодиодным лампам Philips водитель автомобиля позади вас моментально узнает о том, что вы собираетесь затормозить.