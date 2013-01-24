Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу Philips Ultinon LED [~W21W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу Philips Ultinon LED [~W21W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги
Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу Philips Ultinon LED [~W21W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу Philips Ultinon LED [~W21W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги
Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.
Потрібен певний час для того, щоб лампи розжарювання загорілися та досягли максимальної продуктивності. Натомість, світлодіодні ліхтарі вмикаються "миттєво". Різниця вимірюється частками секунди. В умовах екстреного гальмування частки секунди мають величезне значення. Приміром, за швидкості 100 км/год. різниця лише чотири десятих секунди часу реагування дорівнює додатковим 11 метрам шляху, який проходить автомобіль під час реакції водія – а це приблизно 2,5 довжини автомобіля і додатковий час на реагування. Світлодіодні стоп-сигнали Philips загораються одразу в разі гальмування, і водій позаду знатиме про це.
Лінійка світлодіодних засобів зовнішнього освітлення Philips створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу зовнішнього сигнального світла саме туди, де потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки чи роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та чудовому розповсюдженню світла не лише Ви побачите більше на дорозі – інші водії краще бачитимуть Вас.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль.
Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи. Водночас, радимо запросити для встановлення нових світлодіодних фар Philips X-tremeUltinon спеціаліста-механіка – він забезпечить готовність рушати в дорогу. Ці лампи сумісні з широкою лінійкою існуючих моделей автомобілів, проте підтримуються не всі типи автомобілів.
Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. Завдяки яскравим світловим сигналам Ви будете помітними, а це підвищує безпеку. Ліхтарі заднього ходу, габаритні вогні, стоп-сигнали: світлодіодні сигнальні ліхтарі Philips Ultinon LED надзвичайно ефективно задовольняють Ваші потреби, а інші водії матимуть той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.
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Маркетингові особливості
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