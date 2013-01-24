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Ultinon Pro9000

со светодиодами Lumileds для автоламп

11336U90CWX2
  • Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение
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    Ultinon Pro9000 со светодиодами Lumileds для автоламп

    11336U90CWX2

    Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение

    Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 задают новый стандарт качества. Они обеспечивают на 200 % более яркий белый свет* для максимальной эффективности, в то время как компактный корпус помогает устанавливать их в большинство автомобилей. *По сравнению с минимальным стандартом. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro9000 со светодиодами Lumileds для автоламп

    Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение

    Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 задают новый стандарт качества. Они обеспечивают на 200 % более яркий белый свет* для максимальной эффективности, в то время как компактный корпус помогает устанавливать их в большинство автомобилей. *По сравнению с минимальным стандартом. Узнать обо всех преимуществах

    Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение

    Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 задают новый стандарт качества. Они обеспечивают на 200 % более яркий белый свет* для максимальной эффективности, в то время как компактный корпус помогает устанавливать их в большинство автомобилей. *По сравнению с минимальным стандартом. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro9000 со светодиодами Lumileds для автоламп

    Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение

    Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 задают новый стандарт качества. Они обеспечивают на 200 % более яркий белый свет* для максимальной эффективности, в то время как компактный корпус помогает устанавливать их в большинство автомобилей. *По сравнению с минимальным стандартом. Узнать обо всех преимуществах

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      Инновационные светодиодные решения для тех, кто любит вождение

      Качество светодиодов первичного рынка

      • LED-HL [~H3]
      • До 200 % более яркий свет
      • Холодный белый свет
      • Светодиоды Lumileds Altilon SMD

      До 200 % более яркий свет

      Новые лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro9000 обеспечивают непревзойденную видимость и до 200 % более яркое и стабильное освещение дороги по сравнению с минимальными требованиями для галогенных ламп. Оптимальный спектр позволяет лучше видеть дорожные знаки. Чем дальше видишь, тем быстрее реакция!

      Эксклюзивные светодиодные OEM-чипы Lumileds на вторичном рынке

      Мы непрерывно развиваемся, и Philips Ultinon Pro9000 предлагают улучшенные характеристики благодаря светодиодным чипам Lumileds TopContact премиального уровня. Эти уникальные чипы, используемые в оригинальных комплектующих, обеспечивают стабильное освещение дороги, выделяют меньше тепла и предлагают идеальную цветовую температуру для максимального обзора. Одна из причин выбор светодиодных чипов Lumileds и ламп головного освещения Philips крупнейшими производителями автомобилей по всему миру — это самые качественные компоненты и технологии, которые радуют вас непревзойденными характеристиками и длительным сроком службы.

      Цветовая температура до 5800 К обеспечивает холодный белый свет

      Баланс практичности и надежности. Philips Ultinon Pro9000 имеют цветовую температуру до 5800 К, которая используется в оригинальных комплектующих по причине высокого комфорта при использовании в ночное время. Это снижает нагрузку на глаза и позволяет безопасно и с комфортом управлять автомобилем в темное время суток.

      Свет излучается на нужную часть дорожного полотна

      Благодаря идеальному положению светодиодных чипов на лампах Philips Ultinon Pro9000 водители могут видеть нужный участок дорожного полотна и не ослеплять при этом встречных водителей. Наши лампы также обеспечивают световой луч идеальной формы без бликов. Оцените безопасное вождение с Philips Ultinon Pro9000.

      Компактный корпус и высокая эффективность

      Покупая Philips Ultinon Pro9000, вы получаете эффективные технологии в компактном корпусе. Мы стремились обеспечить высокую производительность и удобство использования и создали конструкцию Philips Ultinon Pro9000, которая позволяет легко устанавливать лампу в корпус фары.

      Универсальность благодаря совместимости с системами на 12 и 24 В

      Philips Ultinon Pro9000 совместимы с электрическими системами на 12 и 24 В, что позволяет использовать их в большинстве типов транспортных средств.

      Увеличенный срок службы до 5000 часов

      Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп для фар головного освещения. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как системы отвода тепла AirBoost и AirCool, срок службы этих ламп составляет до 5000 часов.

      Надежность, отвечающая самым высоким запросам

      Лампы Philips Ultinon Pro9000 сертифицированы по классу защиты от проникновения пыли и брызг воды IP65, что говорит о полной защите, а также гарантированно соответствуют требованиям по электромагнитным помехам для автомобильной промышленности. Эти лампы созданы с учетом современных условий использования автомобилей и обеспечивают надежность, которая необходима современным водителям. Их стабильные эксплуатационные характеристики и высокая яркость позволят с уверенностью вести автомобиль на протяжении всего пути.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        x 2
        EAN1
        8719018007261
        EAN3
        8719018007278

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиодная
        Применение
        Дальний свет
        Линейка продукции
        Ultinon Pro9000
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Обозначение
        LED H3 11336 U90CW X2
        Цоколь
        PK22s
        Тип
        LED-HL [~H3]
        Технические характеристики
        Технологии AirBoost, SafeBeam

      • Электрические характеристики

        Напряжение [В]
        13,2 В
        Мощность [Вт]
        18 Вт

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Более яркий свет
        Характеристики изделия
        Качественные светодиодные лампы для автомобилей

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        5800 К
        Яркость в люменах [лм]
        1500

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11336U90CWX2
        Код для заказа
        726131

      • Информация об упаковке

        Высота
        32,5  см
        Длина
        120  см
        Вес нетто одного изделия
        22  г
        Ширина
        420  см
        Вес брутто одного изделия
        19,1  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        18,9  г
        Высота
        15,2  см
        Длина
        15,2  см
        Вес нетто одного изделия
        7  г
        Ширина
        7  см
        MOQ (для профессионалов)
        2520
        Количество упаковок
        2,72

      • Срок службы

        Срок службы
        5000 часов

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