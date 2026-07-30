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Больше не доступен

Ultinon Pro3000 SIАвтомобильная сигнальная лампа

11961U30CWB2

Будьте в центре внимания
Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W5W]. Они обеспечивают яркий дневной свет для безопасности и создания стильного внешнего вида.
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Прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

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  • Тип лампы: W5W

  • 12 В, 6000 К, дневной свет

  • Инновационная автомобильная система

  • Количество ламп: 2 шт.

Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные сигнальные лампы Philips Ultinon Pro3000 обеспечивают мощный дневной свет и цветовую температуру 6000 К, гарантируя улучшенную эффективность как при освещении салона, так и для габаритных огней. По внешнему виду автомобиля можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.

Оптимизированы для улучшения видимости

Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 обеспечивают равномерное освещение, где бы вы их не использовали: в качестве парковочных огней, для освещения перчаточного ящика, приборной панели или багажного отделения. Благодаря широкому углу луча свет распределяется равномерно и освещает даже самые отдаленные места.

Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.

Технические характеристики

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