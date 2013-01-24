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Ultinon Pro3000 SI

Автомобильная сигнальная лампа

11961U30CWB2
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    Ultinon Pro3000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    11961U30CWB2

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W5W]. Они обеспечивают яркий дневной свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro3000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W5W]. Они обеспечивают яркий дневной свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W5W]. Они обеспечивают яркий дневной свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro3000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    Будьте в центре внимания

    Для стильного вождения перейдите на лампы для габаритных огней LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W5W]. Они обеспечивают яркий дневной свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах

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      Будьте в центре внимания

      Прочные и яркие светодиодные сигнальные лампы

      • LED-T10 [~W5W]
      • Количество ламп: 2 шт.
      • 12 В, 6000 К, дневной свет
      • Инновационная автомобильная система

      Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

      Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные сигнальные лампы Philips Ultinon Pro3000 обеспечивают мощный дневной свет и цветовую температуру 6000 К, гарантируя улучшенную эффективность как при освещении салона, так и для габаритных огней. По внешнему виду автомобиля можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.

      Оптимизированы для улучшения видимости

      Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 обеспечивают равномерное освещение, где бы вы их не использовали: в качестве парковочных огней, для освещения перчаточного ящика, приборной панели или багажного отделения. Благодаря широкому углу луча свет распределяется равномерно и освещает даже самые отдаленные места.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.

      Надежное, долговечное светодиодное освещение

      Водителям требуется яркое и стильное головное освещение, однако постоянная замена ламп их утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При равном уровне интенсивности света срок службы светодиодных ламп гораздо больше. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают исключительно долгим сроком службы — 3000 часов.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018006943
        EAN3
        8719018006950
        Тип упаковки
        B2

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиодная
        Применение
        Сигнальные огни и освещение салона
        Линейка продукции
        Ultinon Pro3000
        Тип
        LED-T10 [~W5W]
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Обозначение
        LED-T10 [~W5W]
        Цоколь
        2,1 (Ш) x 9,5 (Г)

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        0,6  Вт
        напряжение
        12  В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Светодиодные сигнальные лампы Philips

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        6000 К
        Люмен
        55

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11961U30CWB2
        Код для заказа
        00694330

      • Информация об упаковке

        Высота
        10,3  см
        Длина
        14,2  см
        Ширина
        12,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,49  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        14,47  г
        Высота
        13,5  см
        Длина
        9,5  см
        Вес нетто одного изделия
        2,3  г
        Ширина
        1,5  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        2

      • Срок службы

        Срок службы
        3000 ч

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