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Больше не доступен
11961U30CWB2
Тип лампы: W5W
12 В, 6000 К, дневной свет
Инновационная автомобильная система
Количество ламп: 2 шт.
Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные сигнальные лампы Philips Ultinon Pro3000 обеспечивают мощный дневной свет и цветовую температуру 6000 К, гарантируя улучшенную эффективность как при освещении салона, так и для габаритных огней. По внешнему виду автомобиля можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.
Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro3000 обеспечивают равномерное освещение, где бы вы их не использовали: в качестве парковочных огней, для освещения перчаточного ящика, приборной панели или багажного отделения. Благодаря широкому углу луча свет распределяется равномерно и освещает даже самые отдаленные места.
Оцените простое подключение — лампы Philips Ultinon Pro3000 обладают стандартным цоколем, поэтому замена осуществляется легко и быстро.
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