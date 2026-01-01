КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Виділіться у натовпі
  • Виділіться у натовпі
  • Виділіться у натовпі
  • Виділіться у натовпі
  • Виділіться у натовпі
  • Виділіться у натовпі
  • Виділіться у натовпі
  • Виділіться у натовпі

Більше не доступний

Ultinon Pro3000 SIАвтомобільна сигнальна лампа

11961U30CWB2

Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Вони яскраво світять удень і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали.
Переглянути всі переваги

Надійні та яскраві світлодіодні сигнальні лампи

Виділіться у натовпі

  • Тип лампи: W5W

  • 12 В, 6000 K, ефект денного світла

  • Прогресивна автомобільна система

  • Кількість ламп: 2 шт.

Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3000 мають яскравий ефект денного світла до 6000 K для подачі сигналів і салонного освітлення. Ваш автомобіль багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.

Оптимізовано для кращої видимості

Світлодіоди Philips Ultinon Pro3000 рівномірно поширюють світло, чи то в стоянкових ліхтарях, у відділенні для рукавичок або на панелі керування. Завдяки широкому куту поширення променя світло завжди буде скероване туди, де потрібно.

Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3000 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.