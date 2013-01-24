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Ultinon Pro3000 SI

Автомобільна сигнальна лампа

11961U30CWB2
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    Ultinon Pro3000 SI Автомобільна сигнальна лампа

    11961U30CWB2

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    Для стильного водіння оновіть свої габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Вони яскраво світять удень і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro3000 SI Автомобільна сигнальна лампа

    Виділіться у натовпі

    Для стильного водіння оновіть свої габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Вони яскраво світять удень і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

    Виділіться у натовпі

    Для стильного водіння оновіть свої габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Вони яскраво світять удень і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro3000 SI Автомобільна сигнальна лампа

    Виділіться у натовпі

    Для стильного водіння оновіть свої габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Вони яскраво світять удень і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

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      Виділіться у натовпі

      Надійні та яскраві світлодіодні сигнальні лампи

      • LED-T10 [~W5W]
      • Кількість ламп: 2 шт.
      • 12 В, 6000 K, ефект денного світла
      • Прогресивна автомобільна система

      Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

      Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3000 мають яскравий ефект денного світла до 6000 K для подачі сигналів і салонного освітлення. Ваш автомобіль багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.

      Оптимізовано для кращої видимості

      Світлодіоди Philips Ultinon Pro3000 рівномірно поширюють світло, чи то в стоянкових ліхтарях, у відділенні для рукавичок або на панелі керування. Завдяки широкому куту поширення променя світло завжди буде скероване туди, де потрібно.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3000 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.

      Надійне світлодіодне освітлення із тривалим терміном експлуатації

      Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні передні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3000 LED мають вищу стійкість і тривалий термін експлуатації 3000 годин.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018006943
        EAN3
        8719018006950
        Тип упаковки
        B2

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        Сигнальне та салонне освітлення
        Лінійка
        Ultinon Pro3000
        Тип
        LED-T10 [~W5W]
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Позначення
        LED-T10 [~W5W]
        Цоколь
        W21x9.5d

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        0,6  Вт
        Напруга
        12  В

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Світлодіодні сигнальні лампи Philips

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        6000 K
        Люмен
        55

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11961U30CWB2
        Код замовлення
        00694330

      • Інформація про упаковку

        Висота
        10,3  см
        Довжина
        14,2  см
        Ширина
        12,1  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,49  кг

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        14,47  г
        Висота
        13,5  см
        Довжина
        9,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        2,3  г
        Ширина
        1,5  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        2

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        3000 год

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