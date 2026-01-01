Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3000 мають яскравий ефект денного світла до 6000 K для подачі сигналів і салонного освітлення. Ваш автомобіль багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.