Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
11961U30CWB2
Тип лампи: W5W
12 В, 6000 K, ефект денного світла
Прогресивна автомобільна система
Кількість ламп: 2 шт.
Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3000 мають яскравий ефект денного світла до 6000 K для подачі сигналів і салонного освітлення. Ваш автомобіль багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.
Світлодіоди Philips Ultinon Pro3000 рівномірно поширюють світло, чи то в стоянкових ліхтарях, у відділенні для рукавичок або на панелі керування. Завдяки широкому куту поширення променя світло завжди буде скероване туди, де потрібно.
Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3000 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.
Відгуки