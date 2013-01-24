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Для стильного водіння оновіть свої габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Вони яскраво світять удень і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Вони яскраво світять удень і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Вони яскраво світять удень і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Вони яскраво світять удень і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3000 мають яскравий ефект денного світла до 6000 K для подачі сигналів і салонного освітлення. Ваш автомобіль багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.
Світлодіоди Philips Ultinon Pro3000 рівномірно поширюють світло, чи то в стоянкових ліхтарях, у відділенні для рукавичок або на панелі керування. Завдяки широкому куту поширення променя світло завжди буде скероване туди, де потрібно.
Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3000 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.
Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні передні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3000 LED мають вищу стійкість і тривалий термін експлуатації 3000 годин.
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Маркетингові особливості
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