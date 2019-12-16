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Больше не доступен
LED-T10 [~W5W]
Количество ламп: 2 шт.
12 В, 6000 К, дневной свет
Габаритные огни, лампа для салона
Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.
Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. Благодаря яркому сигнальному освещению вас лучше видно, и, следовательно, вождение становится более безопасным. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon LED (для фонарей заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.
Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп головного освещения в том, что чем они мощнее, тем короче срок их службы. При такой же интенсивности освещения светодиодные лампы работают намного дольше. Светодиодная продукция Philips Ultinon LED обладает дополнительной устойчивостью к воздействию высоких температур и вибраций, что позволит ей служить вам долгие годы.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
redik
16/12/2019
Україна
Отличные лампы с ярким светом
Очень качественно сделаны (на мой взгляд), маленькие по размеру, высокая яркость свечения. Покупал для установки в качестве передних габаритов в авто. Порадовали ярким свечением, по сравнению с яркостью штатных лампочек (обычных стеклянных) свет передних габаритов стал в три -пять раз ярче и светлее.
Плюсы
яркость,качество изготовления
Минусы
пока не выявил
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon LED 11961ULWX2 лампа для салона и сигналов
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon LED 11961ULWX2 лампа для салона и сигналов
Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.
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