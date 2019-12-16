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  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.

Больше не доступен

Ultinon LEDлампа для салона и сигналов

11961ULWX2

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Яркое освещение. Стильное вождение.
Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для салона и габаритных огней LED Philips Ultinon T10 обеспечивают высокую яркость и цветовую температуру дневного света 6000 К для безопасности и создания стильного внешнего вида.
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Качественные и долговечные светодиоды

Яркое освещение. Стильное вождение.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Количество ламп: 2 шт.

  • 12 В, 6000 К, дневной свет

  • Габаритные огни, лампа для салона

Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

Сигнальные лампы повышенной яркости для максимальной безопасности

Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. Благодаря яркому сигнальному освещению вас лучше видно, и, следовательно, вождение становится более безопасным. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon LED (для фонарей заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

Надежное и долговечное светодиодное освещение

Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп головного освещения в том, что чем они мощнее, тем короче срок их службы. При такой же интенсивности освещения светодиодные лампы работают намного дольше. Светодиодная продукция Philips Ultinon LED обладает дополнительной устойчивостью к воздействию высоких температур и вибраций, что позволит ей служить вам долгие годы.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

16/12/2019

Україна

Україна

Отличные лампы с ярким светом

Очень качественно сделаны (на мой взгляд), маленькие по размеру, высокая яркость свечения. Покупал для установки в качестве передних габаритов в авто. Порадовали ярким свечением, по сравнению с яркостью штатных лампочек (обычных стеклянных) свет передних габаритов стал в три -пять раз ярче и светлее.

Плюсы

яркость,качество изготовления

Минусы

пока не выявил

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon LED 11961ULWX2 лампа для салона и сигналов

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon LED 11961ULWX2 лампа для салона и сигналов

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      Примечания

      1. Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.

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