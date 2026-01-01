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Більше не доступний
11961ULWX2
LED-T10 [~W5W]
Кількість ламп: 2 шт.
12 В, 6000 K, ефект денного світла
Габаритні, освітлення салону
Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів салонного і зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.
Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. Завдяки яскравим світловим сигналам Ви будете помітними, а це підвищує безпеку. Ліхтарі заднього ходу, габаритні вогні, стоп-сигнали: світлодіодні сигнальні ліхтарі Philips Ultinon LED надзвичайно ефективно задовольняють Ваші потреби, а інші водії матимуть той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.
Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні передні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon LED мають вищу стійкість до дії тепла та вібрації, тож це ідеальний вибір для тривалої служби.
Відгуки
Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.
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