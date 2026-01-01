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  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

Більше не доступний

Ultinon LEDавтомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

11961ULWX2

Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips Ultinon LED T10 з ефектом денного світла 6000 K – яскраві та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем.
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Надійна якість світлодіодів

Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Кількість ламп: 2 шт.

  • 12 В, 6000 K, ефект денного світла

  • Габаритні, освітлення салону

Оновіть лампи, оновіть стиль

Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів салонного і зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.

Яскравіші світлові сигнали для покращеної безпеки

Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. Завдяки яскравим світловим сигналам Ви будете помітними, а це підвищує безпеку. Ліхтарі заднього ходу, габаритні вогні, стоп-сигнали: світлодіодні сигнальні ліхтарі Philips Ultinon LED надзвичайно ефективно задовольняють Ваші потреби, а інші водії матимуть той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.

Надійне світлодіодне освітлення для тривалого терміну експлуатації

Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні передні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon LED мають вищу стійкість до дії тепла та вібрації, тож це ідеальний вибір для тривалої служби.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.

      2. .