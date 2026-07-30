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  • Стильное освещение
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Больше не доступен

ColorVisionЛампа для автомобильных фар, желтый

12342CVPYS2

Стильное освещение
Добавьте яркие акценты с помощью ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Инновационные цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования в автомобильных фарах. Создайте стильное освещение, излучая безопасный белый свет!
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Добавьте яркие акценты

Стильное освещение

  • Тип лампы: H4

  • В упаковке: 2

  • 12 В, 60/55 Вт

Доступны в наиболее популярных типах автомобильных ламп H4 и H7

Доступны в наиболее популярных типах автомобильных ламп H4 и H7

Чтобы узнать, какие лампы Philips ColorVision подойдут для вашего автомобиля, посетите веб-сайт www.philips.com/automotive

Добавьте цвета с помощью голубых, зеленых, желтых или фиолетовых ламп

Добавьте цвета с помощью голубых, зеленых, желтых или фиолетовых ламп

Добавьте яркие акценты с помощью Philips ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Создайте стильное освещение!

Цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования на дорогах

Цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования на дорогах

Лампы ColorVision соответствуют всем нормам ECE и имеют сертификат, разрешающий их использование на дорогах. Храните его в машине, куда бы вы ни отправились.

Технические характеристики

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