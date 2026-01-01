Кольорові автомобільні лампи, офіційно дозволені для використання на дорозі.

Лампи ColorVision відповідають всім вимогам ЕСЕ. До них додається сертифікат, який підтверджує те, що їх дозволено використовувати на дорогах. Зберігайте його завжди в автомобілі.