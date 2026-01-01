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  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла
  • Змініть стиль за допомогою світла

Більше не доступний

ColorVisionЖовта лампа для передніх фар

12342CVPYS2

Змініть стиль за допомогою світла
ColorVision додає синього, зеленого, жовтого чи пурпурового акценту до системи освітлення автомобіля. Ці інноваційні кольорові автомобільні лампи дозволені для використання на дорогах, тож Ви можете урізноманітнити поїздку, й надалі випромінюючи безпечне біле світло.
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Додайте кольоровий акцент

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  • Тип лампи: H4

  • В упаковці: 2 шт.

  • 12 В, 60/55 Вт

Доступні найбільш популярні типи автомобільних ламп: H4 та H7

Доступні найбільш популярні типи автомобільних ламп: H4 та H7

Щоб дізнатися, яка лампа Philips ColorVision підійде для Вашого автомобіля, перейдіть на сайт www.philips.com/automotive

Додайте світлу синього, зеленого, жовтого чи пурпурового кольору

Додайте світлу синього, зеленого, жовтого чи пурпурового кольору

Philips ColorVision дозволяє додати індивідуальний кольоровий акцент освітленню Вашого автомобіля. Обирайте синій, зелений, жовтий чи пурпуровий колір для свого автомобіля.

Кольорові автомобільні лампи, офіційно дозволені для використання на дорозі.

Кольорові автомобільні лампи, офіційно дозволені для використання на дорозі.

Лампи ColorVision відповідають всім вимогам ЕСЕ. До них додається сертифікат, який підтверджує те, що їх дозволено використовувати на дорогах. Зберігайте його завжди в автомобілі.

Технічні характеристики

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