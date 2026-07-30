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Все серии

  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
  • Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных

Больше не доступен

RacingVisionголовное освещение

12342RVS2

Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных
Автомобильные лампы Philips RacingVision — прекрасный выбор для незаурядных водителей. Отличная производительность и до 150 % более яркий свет, который обеспечивает более быструю реакцию для безопасности и превосходных впечатлений от вождения.
Посмотреть все преимущества

Ощутите все возможности водительского мастерства благодаря освещению

Наверное, самая мощная галогенная лампа из разрешенных

  • Тип лампы: H4

  • В упаковке: 2

  • 12 В, 60/55 Вт

Улучшенная видимость, более быстрая реакция благодаря повышению яркости до 150 %

При вождении ночью требуется максимальная освещенность дороги. Чем выше дальность качественного освещения, тем быстрее вы сможете реагировать на изменение ситуации. Лампы головного освещения Philips RacingVision позволяют улучшить видимость благодаря повышению яркости на 150 %. Вы сможете распознавать препятствия раньше, чем при использовании менее мощных галогенных ламп. Отправляйтесь в приятные и безопасные поездки.

Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения

Усовершенствованные яркие лампы усилят положительные впечатления от поездок. Оптимизированное и точное расположение нити накаливания, газ под высоким давлением до 13 бар, специальное хромированное покрытие и высококачественное кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению — лампы головного освещения Philips RacingVision открывают новую эру автомобильного освещения. Они созданы для максимальной видимости и гарантируют непревзойденное качество для более комфортного, уверенного управления автомобилем.

Яркий свет для увлеченных спортом водителей

Водителям, увлекающимся автомобильным спортом, требуются автомобили с улучшенными характеристиками. Сертифицированные лампы Philips RacingVision излучают до 150 % более яркий свет и обеспечивают великолепные впечатления от вождения как на шоссе, так и во внедорожных условиях.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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