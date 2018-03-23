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Більше не доступний
Тип лампи: H4
В упаковці: 2
12 В, 60/55 Вт
Під час керування автомобілем уночі потрібна якнайкраща видимість. Що далі й краще Ви бачитиме, то швидше зреагуєте на появу перешкоди на дорозі. Лампи для передніх фар Philips RacingVision покращують видимість, адже пропонують на 150% більшу яскравість. Ви побачите перешкоди на дорозі швидше, аніж за використання інших менш потужних галогенових ламп. Тож поїздка буде більш безпечною та приємною.
Із кращими та яскравішими лампами Ви зможете краще діяти на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне хромове покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips RacingVision визначають новий стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості і вони дають можливість керувати автомобілем легко, впевнено й комфортно.
Водії, які полюбляють спорт, очікують від своїх автомобілів більшого. Лампи Philips RacingVision забезпечують на 150% більше яскравості на дорозі та офіційно дозволені для використання – тож Ви отримаєте задоволення від їзди по бездоріжжі та шосе.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Farusbdw
23/03/2018
Polska
Niesamowite
Nie wierzyłem w te żarówki ale w długich świecą naprawdę niesamowicie! Jest bardzo jasno i zasięg może nie zwiększył się o 150% ale wyraźnie i odczuwalnie się poprawił. Następne będą takie same!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa