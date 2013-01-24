Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

WhiteVision

головное освещение

12342WHVSM
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
    -{discount-value}
  • Play Pause

    WhiteVision головное освещение

    12342WHVSM

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision головное освещение

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision головное освещение

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все headlights

      Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

      Эффект яркого белого ксенонового света

      • Тип лампы: H4
      • В наборе: 2 + 2 шт.
      • 12 В, 60/55 Вт
      • В комплект входят габаритные лампы w5w
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Максимальное удобство для водителей благодаря эффекту яркого белого ксенонового света

      Лампы головного освещения Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с белым светом с голубым оттенком. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая высокой цветовой температурой и стильным белым колпачком, лампы WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения впервые обеспечивает по-настоящему белый свет ламп WhiteVision и является шедевром эволюции.

      Разрешено использовать на дорогах общей сети, насыщенный белый свет

      Лампы WhiteVision сертифицированы по стандартам ECE. Это первые лампы с ярким белым светом, разрешенные к использованию на дорогах общей сети. Они гарантируют максимальную видимость без ущерба для безопасности, так как не ослепляют водителей впереди идущих и встречных автомобилей.

      Самый долгий в своем классе срок службы — еще больше удовольствия от поездок

      Лампы головного освещения Philips WhiteVision (модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на долгий срок службы. Срок эксплуатации — до 450 часов*, то есть значительно больше, чем у других решений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньший цикл по замене ламп. (*Модели H4 и H7 протестированы при стандартном напряжении 13,2 В)

      Чистый и яркий луч белого света

      Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.

      Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

      Насыщенный белый свет ламп головного освещения с цветовой температурой до 3700 К лучше отражается от дорожной разметки и знаков. Яркий белый свет не позволяет заснуть за рулем и обеспечивает высокую скорость реакции, чтобы управление автомобилем в темное время суток стало более комфортным.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.

      До 60 % больше видимости для максимальной четкости

      Улучшенная на 60% световая отдача позволяет другим водителям лучше видеть ваш автомобиль и предотвращать потенциально аварийные ситуации.

      Непревзойденный стиль благодаря эффекту белого ксенонового света

      В комплект WhiteVision входят две габаритные лампы w5w, которые имеют точно такую же цветовую температуру, — стильное решение для вашего автомобиля.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Тип
        H4
        Линейка продукции
        WhiteVision
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Обозначение
        H4 WhiteVision
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Цоколь
        P43t-38

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        60/55  Вт

      • Световые характеристики

        Люмен
        1650 ± 15 %/1000 ± 15 %  лм
        Цветовая температура
        до 3700   K

      • Срок службы

        Срок службы
        • До 400 ч
        • До 450 ч

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12342WHVSM
        Код для заказа
        34028030

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900340280
        EAN3
        8727900340297
        Тип упаковки
        SM

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        2
        MOQ (для профессионалов)
        5
        Высота
        12,8  см
        Длина
        11,0  см
        Ширина
        4,7  см

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        660  г
        Высота
        13,6  см
        Длина
        29  см
        Ширина
        12  см

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Эффект яркого белого ксенонового света

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты