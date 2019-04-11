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Больше не доступен
Тип лампы: H4
В наборе: 2 + 2 шт.
12 В, 60/55 Вт
В комплект входят габаритные лампы w5w
Лампы головного освещения Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с белым светом с голубым оттенком. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая высокой цветовой температурой и стильным белым колпачком, лампы WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения впервые обеспечивает по-настоящему белый свет ламп WhiteVision и является шедевром эволюции.
Лампы WhiteVision сертифицированы по стандартам ECE. Это первые лампы с ярким белым светом, разрешенные к использованию на дорогах общей сети. Они гарантируют максимальную видимость без ущерба для безопасности, так как не ослепляют водителей впереди идущих и встречных автомобилей.
Лампы головного освещения Philips WhiteVision (модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на долгий срок службы. Срок эксплуатации — до 450 часов*, то есть значительно больше, чем у других решений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньший цикл по замене ламп. (*Модели H4 и H7 протестированы при стандартном напряжении 13,2 В)
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
srniccan
11/04/2019
Україна
Дуже сподобалось
За рекомендацією фахівців, спробував продукт. Після встановлення приємно гарне світло, гарна температура. Також сподобалось що в комплекті є додаткові лампи для габаритів. Дизайн класичний хоча для цього продукту він не є принциповим. Рекомендую для використання.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар