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  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

Больше не доступен

WhiteVisionголовное освещение

12342WHVSM

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности.
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Эффект яркого белого ксенонового света

Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

  • Тип лампы: H4

  • В наборе: 2 + 2 шт.

  • 12 В, 60/55 Вт

  • В комплект входят габаритные лампы w5w

Максимальное удобство для водителей благодаря эффекту яркого белого ксенонового света

Лампы головного освещения Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с белым светом с голубым оттенком. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая высокой цветовой температурой и стильным белым колпачком, лампы WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения впервые обеспечивает по-настоящему белый свет ламп WhiteVision и является шедевром эволюции.

Разрешено использовать на дорогах общей сети, насыщенный белый свет

Лампы WhiteVision сертифицированы по стандартам ECE. Это первые лампы с ярким белым светом, разрешенные к использованию на дорогах общей сети. Они гарантируют максимальную видимость без ущерба для безопасности, так как не ослепляют водителей впереди идущих и встречных автомобилей.

Самый долгий в своем классе срок службы — еще больше удовольствия от поездок

Лампы головного освещения Philips WhiteVision (модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на долгий срок службы. Срок эксплуатации — до 450 часов*, то есть значительно больше, чем у других решений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньший цикл по замене ламп. (*Модели H4 и H7 протестированы при стандартном напряжении 13,2 В)

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобалось

За рекомендацією фахівців, спробував продукт. Після встановлення приємно гарне світло, гарна температура. Також сподобалось що в комплекті є додаткові лампи для габаритів. Дизайн класичний хоча для цього продукту він не є принциповим. Рекомендую для використання.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар

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