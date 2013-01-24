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WhiteVision

лампа для передніх фар

12342WHVSM
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    WhiteVision лампа для передніх фар

    12342WHVSM

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    WhiteVision лампа для передніх фар

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    WhiteVision лампа для передніх фар

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

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      Безпека ще не була настільки привабливою

      Ефект потужного білого ксенонового світла

      • Тип лампи: H4
      • В упаковці: 2+2 шт.
      • 12 В, 60/55 Вт
      • Габаритні ліхтарі W5W у комплекті
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Винятково зручне водіння з ефектом потужного білого ксенонового світла

      Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки високій колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших фар. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр, що робить WhiteVision першими лампами зі справді білим світлом.

      Цілком дозволене для використання на дорозі, насичене біле світло

      Лампи WhiteVision сертифіковано ЕСЕ, вони є першими дозволеними на дорозі лампами, які випромінюють інтенсивне біле світло. Ці лампи забезпечують максимальну видимість, не створюючи небезпеки через засліплення водіїв попереду.

      Найдовший у цьому класі термін експлуатації для незмінно приємного керування автомобілем

      Лампи для передніх фар Philips WhiteVision (моделі H1, H3, H4, H7, T4W та W5W) створені для тривалого терміну експлуатації. Вони працюватимуть надійно та довго впродовж 450 годин*, що значно довше порівняно з іншими пропозиціями. Менше замін і більше якості за прийнятною ціною. (*H4 та H7 тестовано за стандартної напруги 13,2 В)

      Пучок яскравого білого світла

      Завдяки температурі до 3700 Кельвін та сильному білому світлу лампи Philips WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим білим світловим пучком, який миттєво розсіює темряву. Ідеальне освітлення для винятково зручного керування автомобілем.

      Краща контрастність для більшої видимості та безпечнішої їзди

      Максимально біле світло передніх фар із колірною температурою 3700 Кельвін краще відбивається від дорожньої розмітки та знаків. Біліше світло дає змогу залишатися зосередженим та уважним уночі, щоб їздити у темну пору доби Вам було комфортніше.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно міцні

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Автомобільні лампи Philips з кварцового скла з захистом від УФ променів витримують вищий внутрішній тиск, тому світло буде потужнішим, а термін експлуатації – довшим.

      До 60% більше видимості для максимальної чіткості

      Завдяки на 60% вищій інтенсивності світла Вас будуть краще бачити інші учасники дорожнього руху. Таке світло підвищує безпеку, оскільки Ви матимете більше часу, щоб відреагувати на потенційну загрозу.

      Ефект білого ксенонового світла для престижного вигляду

      У комплекті дві лампи габаритних вогнів W5W оптимального кольору, тож із лампами WhiteVision Ваш автомобіль виглядає престижно і сучасно.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        Галогенна
        Тип
        H4
        Лінійка
        WhiteVision
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Позначення
        H4 WhiteVision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Цоколь
        P43t-38

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        60/55  Вт

      • Характеристики світла

        Люмен
        1650 ±15%/1000 ±15%  лм
        Колірна температура
        до 3700   К

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        • До 400 год.
        • До 450 год.

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12342WHVSM
        Код замовлення
        34028030

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900340280
        EAN3
        8727900340297
        Тип упаковки
        SM

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        5
        Висота
        12,8  см
        Довжина
        11,0  см
        Ширина
        4,7  см

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        660  г
        Висота
        13,6  см
        Довжина
        29  см
        Ширина
        12  см

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Ефект потужного білого ксенонового світла

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