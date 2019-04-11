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Більше не доступний
12342WHVSM
Тип лампи: H4
В упаковці: 2+2 шт.
12 В, 60/55 Вт
Габаритні ліхтарі W5W у комплекті
Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки високій колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших фар. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр, що робить WhiteVision першими лампами зі справді білим світлом.
Лампи WhiteVision сертифіковано ЕСЕ, вони є першими дозволеними на дорозі лампами, які випромінюють інтенсивне біле світло. Ці лампи забезпечують максимальну видимість, не створюючи небезпеки через засліплення водіїв попереду.
Лампи для передніх фар Philips WhiteVision (моделі H1, H3, H4, H7, T4W та W5W) створені для тривалого терміну експлуатації. Вони працюватимуть надійно та довго впродовж 450 годин*, що значно довше порівняно з іншими пропозиціями. Менше замін і більше якості за прийнятною ціною. (*H4 та H7 тестовано за стандартної напруги 13,2 В)
3.7
з 5
3
Відгуки
srniccan
11/04/2019
Україна
Дуже сподобалось
За рекомендацією фахівців, спробував продукт. Після встановлення приємно гарне світло, гарна температура. Також сподобалось що в комплекті є додаткові лампи для габаритів. Дизайн класичний хоча для цього продукту він не є принциповим. Рекомендую для використання.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар
Dl2oWn
02/02/2021
Česká republika
Перевірений покупець
Skvělá světla
Oproti starým světlům (srovnatelná s těmi, co koupíte na pumpě) je to opravdu velký rozdíl. Dobrá svítivost a přijemná bílo/modrá barva. Paráda, že balení obsahuje i parkovací žárovky, takže máte celý set bílý.
Плюси
Svítivost, barva, obsah balení
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision 12342WHVSM žárovka do automobilového světlometu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision 12342WHVSM žárovka do automobilového světlometu
NiezadowolonyKlient
15/02/2016
Polska
Obiektywna opinia użytkownika
Żarówki WhiteVision H4, założyłem je w połowie listopada a zakończyły swój żywot przed walentynkami. Okres użytkowania poniżej 3 miesięcy... przy przejechaniu około 3.500 km Zapewniają dobrą widoczność, lecz przy przejściu ze standardowych żarówek na WhiteVision jest duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie obniżyć ustawienie reflektorów aby nie oślepiać z naprzeciwka nadjeżdżających samochodów. W efekcie uzyskałem te sam zasięg świateł mijania lecz WhiteVision naprawdę dobrze oświetlało drogę w swoim zasięgu. Dzięki barwie światła dojrzysz prawie wszystkie znaki pionowe i poziome, lecz cały czas będziesz zastanawiał się czy nie oślepiasz nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu. Przy cenach za kpl żarówek (x2szt) jakie mamy na rynku i okresie użytkowania - niecałe 3 miesiące ogólna ocena jako słaba - nie polecam. Teraz czas na przetestowanie "w boju" żarówek Philips o przedłużonej żywotności.
Цей відгук про WhiteVision 12342WHVSM żarówka samochodowa
Цей відгук про WhiteVision 12342WHVSM żarówka samochodowa