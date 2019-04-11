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Більше не доступний

WhiteVisionлампа для передніх фар

12342WHVSM

3.7
| (3) Відгуки
Безпека ще не була настільки привабливою
Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки.
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Ефект потужного білого ксенонового світла

Безпека ще не була настільки привабливою

  • Тип лампи: H4

  • В упаковці: 2+2 шт.

  • 12 В, 60/55 Вт

  • Габаритні ліхтарі W5W у комплекті

Винятково зручне водіння з ефектом потужного білого ксенонового світла

Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки високій колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших фар. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр, що робить WhiteVision першими лампами зі справді білим світлом.

Цілком дозволене для використання на дорозі, насичене біле світло

Лампи WhiteVision сертифіковано ЕСЕ, вони є першими дозволеними на дорозі лампами, які випромінюють інтенсивне біле світло. Ці лампи забезпечують максимальну видимість, не створюючи небезпеки через засліплення водіїв попереду.

Найдовший у цьому класі термін експлуатації для незмінно приємного керування автомобілем

Лампи для передніх фар Philips WhiteVision (моделі H1, H3, H4, H7, T4W та W5W) створені для тривалого терміну експлуатації. Вони працюватимуть надійно та довго впродовж 450 годин*, що значно довше порівняно з іншими пропозиціями. Менше замін і більше якості за прийнятною ціною. (*H4 та H7 тестовано за стандартної напруги 13,2 В)

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.7

з 5

3

Відгуки

4
3
2

11/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобалось

За рекомендацією фахівців, спробував продукт. Після встановлення приємно гарне світло, гарна температура. Також сподобалось що в комплекті є додаткові лампи для габаритів. Дизайн класичний хоча для цього продукту він не є принциповим. Рекомендую для використання.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар

02/02/2021

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Skvělá světla

Oproti starým světlům (srovnatelná s těmi, co koupíte na pumpě) je to opravdu velký rozdíl. Dobrá svítivost a přijemná bílo/modrá barva. Paráda, že balení obsahuje i parkovací žárovky, takže máte celý set bílý.

Плюси

Svítivost, barva, obsah balení

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про WhiteVision 12342WHVSM žárovka do automobilového světlometu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про WhiteVision 12342WHVSM žárovka do automobilového světlometu

15/02/2016

Polska

Polska

Obiektywna opinia użytkownika

Żarówki WhiteVision H4, założyłem je w połowie listopada a zakończyły swój żywot przed walentynkami. Okres użytkowania poniżej 3 miesięcy... przy przejechaniu około 3.500 km Zapewniają dobrą widoczność, lecz przy przejściu ze standardowych żarówek na WhiteVision jest duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie obniżyć ustawienie reflektorów aby nie oślepiać z naprzeciwka nadjeżdżających samochodów. W efekcie uzyskałem te sam zasięg świateł mijania lecz WhiteVision naprawdę dobrze oświetlało drogę w swoim zasięgu. Dzięki barwie światła dojrzysz prawie wszystkie znaki pionowe i poziome, lecz cały czas będziesz zastanawiał się czy nie oślepiasz nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu. Przy cenach za kpl żarówek (x2szt) jakie mamy na rynku i okresie użytkowania - niecałe 3 miesiące ogólna ocena jako słaba - nie polecam. Teraz czas na przetestowanie "w boju" żarówek Philips o przedłużonej żywotności.

Цей відгук про WhiteVision 12342WHVSM żarówka samochodowa

Цей відгук про WhiteVision 12342WHVSM żarówka samochodowa

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