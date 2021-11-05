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  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности

X-tremeVision Pro150Эффективность и долговечность

12362XVPB1

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Высокая яркость для дополнительной безопасности
Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге.
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Лучшее сочетание мощности и долговечности

Высокая яркость для дополнительной безопасности

  • Тип лампы: H11

  • 12В, 55Вт

  • До 150 % более яркий свет

  • До 400 ч

  • Количество ламп: 1 шт.

Видеть больше, чтобы водить безопаснее

Яркость ламп Philips X-tremeVision Pro150 увеличена на 150 %¹, благодаря чему обеспечивается превосходный обзор даже в темное время суток и при сложных погодных условиях. Более высокая яркость освещения и точность светового луча достигается за счет улучшенной конструкции нити накаливания и новой технологии изготовления кварцевого стекла Diamond Precision.

До 450 часов использования при высокой производительности(3)

Новый метод производства позволил увеличить светопропускную способность кварцевого стекла Philips Diamond Precision и придать ему отличную стойкость к экстремальным температурам и давлению. Особая смесь благородных газов предотвращает износ нити накаливания. Это гарантирует дополнительную яркость и увеличение ресурса ламп до 450 часов (для типа H7, H11: 400 ч), что является рекордом для ламп с такими характеристиками.

Больше времени на обнаружение и избегание опасностей

Благодаря увеличению дальности светового луча до 70 м лампы Philips X-tremeVision Pro150 позволяют водителю быстрее реагировать на потенциальные опасности. Большее расстояние обзора гарантирует дополнительную безопасность для вас и ваших пассажиров.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примечания

      1. 1 Яркость по сравнению с минимальными требованиями законодательства.

      2. 2 Дополнительное расстояние безопасного обзора при сравнении дальности светового луча с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 люкс. Максимальное расстояние от автомобиля.

      3. 3 Применимо к лучу малой яркости, отличается для противотуманных фар