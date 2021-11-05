Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
12362XVPB1
Тип лампи: H11
12 В, 55 Вт
На 150% яскравіше світло
До 400 год
Кількість ламп: 1 шт.
Завдяки Philips X-tremeVision Pro150 ви можете насолоджуватися на 150% яскравішим світлом(1). Повертайтеся додому до своїх близьких, знаючи, що ви можете чітко бачити навіть у темряві та за несприятливих погодних умов. Удосконалений дизайн нитки розжарювання забезпечує точніше й краще освітлення дороги, а нова технологія кварцового скла Diamond Precision – більшу яскравість.
Нова технологія виготовлення кварцового скла Philips Diamond Precision дає змогу пропускати більше світла, а також підвищує стійкість до температурних стрибків і тиску. Спеціальне поєднання цінних газів захищає нитку розжарювання від зношування. Це означає більше яскравості та довший строк експлуатації – до 450 годин (стосується H7; H11: 400 год), що, імовірно, є рекордним значенням для такої потужної лампи.
Освітлюючи на 70 метрів дороги більше(2), лампи Philips X-tremeVision Pro150 підвищують швидкість вашої реакції на потенційні загрози. Збільшення безпечної відстані означає, що ви й ваші пасажири можуть почуватися впевненіше.
4.3
з 5
31
Відгуки
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюси
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Мінуси
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
1 Яскравість у порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом.
2 Додаткова безпечна відстань як співвідношення довжини променя з отриманим мінімумом відповідно до норм ECE на основі значення 1 люкс. Найбільша відстань від автомобіля.
3 Стосується фар ближнього світла; значення для протитуманних фар відрізняється