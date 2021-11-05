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  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге

VisionБольше видимости

12580B1

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Безопасность и уверенность на дороге
Лучшее соотношение доступной цены и превосходных характеристик освещения. Качественные оригинальные комплектующие обеспечивают безопасность и комфорт
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Оригинальные комплектующие

Безопасность и уверенность на дороге

  • Тип лампы: H15

  • 12 В, 55/15 Вт

  • До 30% больше видимости

  • Наилучшее соотношение цена — качество

  • Количество ламп: 1 шт.

Повышенная надежность и долгий срок службы

Наши лампы излучают мощный поток света. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших ламп удастся спасти чью-то жизнь.

Мы соблюдаем высокий стандарт качества, установленный нормами ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для первичного рынка и рынка послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве продукции.

В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

Для симметричного распределения освещения рекомендуется производить замену ламп парами.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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