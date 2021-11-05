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  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

VisionБільше видимості

12580B1

4.3
| (31) Відгуки
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Оригінальне обладнання пропонує найкраще поєднання характеристик пучка світла та дуже прийнятної ціни для вищої безпеки та комфорту
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Оригінальне обладнання

Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

  • Тип лампи: H15

  • 12 В, 55/15 Вт

  • До 30% більше видимості

  • Оптимальна вартість

  • Кількість ламп: 1 шт.

Оптимізований строк служби та довговічність

Наші лампи забезпечують максимально потужний і направлений пучок світла. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.

Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення.

Технічні характеристики

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Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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