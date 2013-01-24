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LongLife EcoVision

головное освещение

12643LLC1
  • Ответственный водитель Ответственный водитель Ответственный водитель
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    LongLife EcoVision головное освещение

    12643LLC1

    Ответственный водитель

    Лампы головного света Philips LongLife EcoVision прослужат вам дольше, чем стандартные лампы. Это делает их идеальным вариантом для водителей, которые хотели бы менять лампы в автомобиле как можно реже. Узнать обо всех преимуществах

    LongLife EcoVision головное освещение

    Ответственный водитель

    Лампы головного света Philips LongLife EcoVision прослужат вам дольше, чем стандартные лампы. Это делает их идеальным вариантом для водителей, которые хотели бы менять лампы в автомобиле как можно реже. Узнать обо всех преимуществах

    Ответственный водитель

    Лампы головного света Philips LongLife EcoVision прослужат вам дольше, чем стандартные лампы. Это делает их идеальным вариантом для водителей, которые хотели бы менять лампы в автомобиле как можно реже. Узнать обо всех преимуществах

    LongLife EcoVision головное освещение

    Ответственный водитель

    Лампы головного света Philips LongLife EcoVision прослужат вам дольше, чем стандартные лампы. Это делает их идеальным вариантом для водителей, которые хотели бы менять лампы в автомобиле как можно реже. Узнать обо всех преимуществах

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      Ответственный водитель

      Срок службы дольше — замен меньше

      • Тип лампы: H18
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 65 Вт
      • Продолжительный срок службы

      Отсутствие необходимости в замене до 1100 часов

      Высококачественные материалы и надежная конструкция нитей накаливания продлевает срок службы ламп Philips LongLife EcoVision до 1100 часов. Это означает, что вы будете реже менять лампы и тратить меньше времени на обслуживание. Долговечность делает лампы Philips LongLife EcoVision идеальным решением для автомобилей с повышенным напряжением.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы LongLife EcoVision подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур, влажности и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры (нить накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC). Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

      Меняйте сразу обе лампы для автомобильных фар для обеспечения полной безопасности.

      Существует несколько веских причин менять лампы для автомобильных фар попарно. Нить накаливания в старой лампе рвется быстрее, чем в новой. В конце срока службы лампы излучают свет меньшей яркости, что снижает видимость. Менять лампы парами легче и дешевле, чем по одной. Выбор оригинальных комплектующих снижает вероятность брака и ранней поломки благодаря высоким стандартам качества изготовления.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        C1
        EAN1
        8727900356038
        EAN3
        8727900356045

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        65  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        1100 ч

      • Световые характеристики

        Люмен
        1700 +/-8 %
        Цветовая температура
        Н/Д

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12643LLC1
        Код для заказа
        35603830

      • Информация об упаковке

        Высота
        7  см
        Длина
        18,5  см
        Ширина
        7,5  см
        Вес брутто одного изделия
        0,192  кг

      • Описание продукта

        Тип
        H18
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Обозначение
        H18 LongLife EcoVision
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        LongLife EcoVision
        Технология
        Галоген
        Цоколь
        PY26d-1

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        15,34  г
        Высота
        6,5  см
        Длина
        3,5  см
        Вес нетто одного изделия
        11  г
        Ширина
        3,5  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        1

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Долгий срок службы
        Характеристики изделия
        Более долгий срок службы

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