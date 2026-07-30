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Все серии

  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.
  • Яркое освещение. Стильное вождение.

Больше не доступен

Vision LEDлампа для салона и сигналов

127916000KX2

Яркое освещение. Стильное вождение.
Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. LED Philips Vision T10 для салона и габаритных огней с дневным светом до 6000 К обеспечивают высокую яркость для безопасности и создания стильного внешнего вида.
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Качественные и долговечные светодиоды

Яркое освещение. Стильное вождение.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Количество ламп: 2 шт.

  • 12 В, 6000 К, дневной свет

  • Откройте для себя все возможности света

Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.

Сигнальные лампы повышенной яркости для максимальной безопасности

Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. Благодаря яркому сигнальному освещению вас лучше видно, и, следовательно, вождение становится более безопасным. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Vision (для заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.

Надежное и долговечное светодиодное освещение

Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips Vision LED обладают дополнительной устойчивостью к воздействию высоких температур и вибрации и прослужат вам долгие годы — до 8 лет.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.