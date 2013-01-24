Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
Сигнальні ліхтарі насичених кольорів – запорука стильної їзди. Салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips Vision LED T10 з ефектом денного світла 6000 K – яскраві та естетичні, тож сигналізувати про маневри Ви зможете безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
Сигнальні ліхтарі насичених кольорів – запорука стильної їзди. Салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips Vision LED T10 з ефектом денного світла 6000 K – яскраві та естетичні, тож сигналізувати про маневри Ви зможете безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги
Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
Сигнальні ліхтарі насичених кольорів – запорука стильної їзди. Салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips Vision LED T10 з ефектом денного світла 6000 K – яскраві та естетичні, тож сигналізувати про маневри Ви зможете безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
Сигнальні ліхтарі насичених кольорів – запорука стильної їзди. Салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips Vision LED T10 з ефектом денного світла 6000 K – яскраві та естетичні, тож сигналізувати про маневри Ви зможете безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги
Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів салонного і зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.
Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. Завдяки яскравим світловим сигналам Ви будете помітними, а це підвищує безпеку. Ліхтарі заднього ходу, габаритні вогні, стоп-сигнали: світлодіодні сигнальні ліхтарі Philips Vision LED надзвичайно ефективно задовольняють Ваші потреби, а інші водії матимуть той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.
Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Vision мають вищу стійкість до дії тепла та вібрації, тож це ідеальний вибір для тривалої служби, адже термін експлуатації становить до 8 років.
Лінійка світлодіодних засобів зовнішнього освітлення Philips створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу зовнішнього сигнального світла саме туди, де потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки чи роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та чудовому розповсюдженню світла не лише Ви побачите більше на дорозі – інші водії краще бачитимуть Вас.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло. Ви отримуєте висококласний стиль.
Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи.
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