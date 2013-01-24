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X-tremeUltinon LED

лампа для салона и сигналов

129416000KX1
  • Высокая яркость и превосходный стиль Высокая яркость и превосходный стиль Высокая яркость и превосходный стиль
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    X-tremeUltinon LED лампа для салона и сигналов

    129416000KX1

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips Festoon 30 мм для салона и номерных знаков, вы больше никогда не потеряете ключи. Интенсивный дневной свет с цветовой температурой 6000 К освещает салон автомобиля и комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах

    X-tremeUltinon LED лампа для салона и сигналов

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips Festoon 30 мм для салона и номерных знаков, вы больше никогда не потеряете ключи. Интенсивный дневной свет с цветовой температурой 6000 К освещает салон автомобиля и комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips Festoon 30 мм для салона и номерных знаков, вы больше никогда не потеряете ключи. Интенсивный дневной свет с цветовой температурой 6000 К освещает салон автомобиля и комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах

    X-tremeUltinon LED лампа для салона и сигналов

    Высокая яркость и превосходный стиль

    Установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips Festoon 30 мм для салона и номерных знаков, вы больше никогда не потеряете ключи. Интенсивный дневной свет с цветовой температурой 6000 К освещает салон автомобиля и комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая яркость и превосходный стиль

      Стильный дизайн со светодиодными лампами повышенной яркости

      • LED-FEST [30 мм]
      • Количество ламп: 1 шт.
      • 12 В, 6000 К, дневной свет
      • Инновационная автомобильная система

      Яркие лампы для салона гарантируют превосходный обзор

      Всем нам приходилось искать в плохо освещенном салоне автомобиля потерянные ключи, телефон или, например, детскую обувь. Светодиодные лампы Philips обеспечивают теплый, яркий и равномерно распределенный свет. Так что в следующий раз, потеряв что-либо в багажнике, бардачке или на полу автомобиля, вы будете прекрасно все видеть и с легкостью найдете необходимые вещи.

      Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

      Освещение для салона обеспечивает не только функциональность и комфорт, но и превосходный внешний вид. Усовершенствуйте салон автомобиля, установив лампы с ярким теплым светом или эффектом дневного освещения. Благодаря этому открытый багажник и приборная панель будут выглядеть еще более стильно. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для салона от Philips.

      Яркие лампы для салона автомобиля

      Ваши вкусы и потребности могут различаться и зависеть от того, какое освещение вам нужно: потолочное, для чтения, для бардачка или багажника. Многообразие стильных ламп Philips X-tremeUltinon LED, обеспечивающих превосходный обзор, позволяет подобрать то, что необходимо именно вам. Вы можете выбрать теплый белый свет (4000 К) или эффект дневного освещения (6000 К). Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.

      Надежное и долговечное светодиодное освещение

      Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips X-treme Ultinon LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям предотвращаются перегрев и повреждения от вибрации, а срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900397161
        EAN3
        8727900397178
        Тип упаковки
        X1

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        129416000KX1
        Код для заказа
        39716130

      • Информация об упаковке

        Высота
        8,5  см
        Длина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,27  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        9,2  см
        Длина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        1

      • Срок службы

        Срок службы
        До 12 лет

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        • Внутреннее освещение
        • Подсветка номерного знака
        • Багажное отделение
        Линейка продукции
        X-tremeUltinon LED
        Тип
        Двухцокольная лампа

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