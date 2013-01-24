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X-tremeUltinon LED

автомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

129416000KX1
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    X-tremeUltinon LED автомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

    129416000KX1

    Більш яскраві та стильні

    Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним і надійним світлодіодним лампам Philips LED 30 мм Festoons для освітлення салону і номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто й не разять очі. Переглянути усі переваги

    X-tremeUltinon LED автомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

    Більш яскраві та стильні

    Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним і надійним світлодіодним лампам Philips LED 30 мм Festoons для освітлення салону і номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто й не разять очі. Переглянути усі переваги

    Більш яскраві та стильні

    Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним і надійним світлодіодним лампам Philips LED 30 мм Festoons для освітлення салону і номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто й не разять очі. Переглянути усі переваги

    X-tremeUltinon LED автомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

    Більш яскраві та стильні

    Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним і надійним світлодіодним лампам Philips LED 30 мм Festoons для освітлення салону і номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто й не разять очі. Переглянути усі переваги

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      Більш яскраві та стильні

      Прикрасьте салон яскравішими світлодіодними лампами

      • LED-FEST [30 мм]
      • Кількість ламп: 1 шт.
      • 12 В, 6000 K, ефект денного світла
      • Прогресивна автомобільна система

      Яскраве салонне освітлення для ефективного освітлення салону автомобіля

      Немає значення, що Ви загубили: телефон, ключі чи лівий черевичок дитини – усім нам час від часу доводиться шукати загублену річ у погано освітленому салоні автомобіля. Світлодіодні лампи Philips для освітлення салону забезпечать тепле, яскраве та рівномірне освітлення. Тож наступного разу, коли Ви шукатимете щось у багажнику, відділенні для рукавичок чи на підлозі в салоні, Ви зможете все добре роздивитися та легко все відшукати.

      Оновіть лампи, оновіть стиль

      Салонне освітлення – це не лише функціональність і зручність. Мова йде й про стильний вигляд. Оновіть салонне освітлення яскравішим м’яким світлом чи ефектом денного освітлення. Тож коли Ви відкриєте багажник чи ввімкнете підсвітку панелі приладів, усе це буде стильно. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою світлодіодного салонного освітлення Philips.

      Яскраві лампи для салону Вашого автомобіля

      Верхнє освітлення чи світло для читання, освітлення відділення для рукавичок чи багажника – Ваші вимоги до освітлення та смаки можуть різнитися. Для освітлення салону автомобіля Ви можете обирати з-поміж численних світлодіодних ламп Philips X-tremeUltinon для виняткової видимості та стилю. Обирайте приємне тепле біле світло (4000 Кельвін) та ефект денного світла (6000 Кельвін). Ця яскрава і стильна лампа змінить Ваші враження від керування автомобілем. Завдяки яскравому салонному освітленню Ви тепер можете шукати загублений телефон, пасажири можуть читати, Ви навіть можете розробляти найкращий маршрут до місця призначення.

      Надійне світлодіодне освітлення для тривалого терміну експлуатації

      Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon надзвичайно надійні. Враховуючи найновіші технологічні інновації, вони запобігають пошкодженням через дію тепла та вібрації й працюють до 12 років. Оскільки більшість автомобілів підлягають заміні чи модернізації упродовж цього періоду часу, Ваші стильні нові лампи пропрацюють упродовж усього періоду експлуатації автомобіля.

      Автомобільне освітлення Philips найвищої якості

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. І Ви отримуєте прогресивну систему світлодіодного освітлення для більш безпечного, рівномірного та приємного водіння.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900397161
        EAN3
        8727900397178
        Тип упаковки
        X1

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        129416000KX1
        Код замовлення
        39716130

      • Інформація про упаковку

        Висота
        8,5  см
        Довжина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,27  кг

      • Інформація про упаковку

        Висота
        9,2  см
        Довжина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        1

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 12 років

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        • Освітлення салону
        • Номерний знак
        • Багажник
        Лінійка
        X-tremeUltinon LED
        Тип
        Festoon

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