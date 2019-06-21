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Больше не доступен

ColorVisionЛампа для автомобильных фар, голубой

12972CVPBS2

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Стильное освещение

Добавьте яркие акценты с помощью ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Инновационные цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования в автомобильных фарах. Создайте стильное освещение, излучая безопасный белый свет!

Посмотреть все преимущества

Добавьте яркие акценты

Стильное освещение

  • Тип лампы: H7

  • В упаковке: 2

  • 12 В, 55 Вт

Доступны в наиболее популярных типах автомобильных ламп H4 и H7

Доступны в наиболее популярных типах автомобильных ламп H4 и H7

Чтобы узнать, какие лампы Philips ColorVision подойдут для вашего автомобиля, посетите веб-сайт www.philips.com/automotive

Добавьте цвета с помощью голубых, зеленых, желтых или фиолетовых ламп

Добавьте цвета с помощью голубых, зеленых, желтых или фиолетовых ламп

Добавьте яркие акценты с помощью Philips ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Создайте стильное освещение!

Цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования на дорогах

Цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования на дорогах

Лампы ColorVision соответствуют всем нормам ECE и имеют сертификат, разрешающий их использование на дорогах. Храните его в машине, куда бы вы ни отправились.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Ця лампа повністю задовільнила мої потреби.

Ця лампа пропрацювала у мене більше 2-х років і показала себе з дуже хорошої сторони. Гарне світло і кути освітлення. На мою думку, це одна з найкращих пропозицій ціна якість.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар

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