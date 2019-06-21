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Больше не доступен
12972CVPBS2
Стильное освещение
Добавьте яркие акценты с помощью ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Инновационные цветные автомобильные лампы сертифицированы для использования в автомобильных фарах. Создайте стильное освещение, излучая безопасный белый свет!
Тип лампы: H7
В упаковке: 2
12 В, 55 Вт
Чтобы узнать, какие лампы Philips ColorVision подойдут для вашего автомобиля, посетите веб-сайт www.philips.com/automotive
Добавьте яркие акценты с помощью Philips ColorVision, выбрав голубой, зеленый, желтый или фиолетовый цвет. Создайте стильное освещение!
Лампы ColorVision соответствуют всем нормам ECE и имеют сертификат, разрешающий их использование на дорогах. Храните его в машине, куда бы вы ни отправились.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
4atik
21/06/2019
Україна
Ця лампа повністю задовільнила мої потреби.
Ця лампа пропрацювала у мене більше 2-х років і показала себе з дуже хорошої сторони. Гарне світло і кути освітлення. На мою думку, це одна з найкращих пропозицій ціна якість.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар